Dia Mundial da Criatividade terá atividades gratuitas na Serra

O Dia Mundial da Criatividade foi criado para aumentar a conscientização das pessoas, organizações e governos sobre o valor da criatividade Crédito: Shutterstock

Comemorado nesta quinta-feira (21), o Dia Mundial da Criatividade será marcado por uma série de ações em 100 cidades brasileiras. No Espírito Santo, o município da Serra será o palco da programação, gratuita e aberta ao público, nos dias 20, 21 e 22 deste mês. O evento tem o apoio da Rede Gazeta.

A data, que entrou para o calendário oficial da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2017, tem como objetivo fomentar e contribuir para uma agenda de inovação e desenvolvimento humano sustentável. Com o tema "Celebrar a Vida", o evento, que está em sua 5ª edição, contará com a realização de 1.500 atividades gratuitas (presenciais e online) em todo o país, com uma expectativa de público total de 100 mil pessoas.

Na Serra, durante os três dias de evento, serão 37 atividades presenciais e online, que serão realizadas em cinco locais diferentes: o Shopping Mestre Álvaro (Eurico Salles); o Hub Criativo Molaa (Eurico Salles); o Centro Cultural Eliziário Rangel (São Diogo I); Nilcélia Prates Escola de Dança (Barcelona); e Adriana Dutra - Espaço das Artes (Novo Horizonte).

A bailarina e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Márcia Ameenah, é a organizadora local das atividades, que se apoiam em quatro eixos: emoções, diversidade, aprendizagem e sustentabilidade. A programação contempla diferentes formatos de atividades como palestras, debates, apresentações culturais, exposições, workshop e shows. O Shopping Mestre Álvaro, por exemplo, receberá apresentações culturais, e o Hub Criativo Molaa receberá palestras e espaços culturais com oficinas.

"Após a liberação das atividades presenciais pelas autoridades locais, acreditamos que agora é a hora das pessoas recuperarem sua autoestima, valorizarem sua potência criativa e resgatarem a capacidade de viver com alegria, mesmo sabendo que tivemos tantos meses de dor e luto", pondera Márcia.

Para a gerente de Inovação da Rede Gazeta, Leticia Lima, a criatividade abre portas e deve ser estimulada em diferentes contextos. “Todos nós temos um potencial criativo a ser explorado. O desafio é buscar a confiança criativa, acreditar que somos capazes de desenvolver novas habilidades, fazer novas perguntas, experimentar novas referências para, assim, buscar novas abordagens e soluções”, destaca.

Para consultar a programação completa e fazer inscrição, basta acessar o site www.diamundialdacriatividade.com.br . Todas as atividades seguirão as normas sanitárias obrigatórias.

DIA MUNDIAL DE CRIATIVIDADE