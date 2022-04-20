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Dia Mundial da Criatividade terá atividades gratuitas na Serra

Público pode se inscrever para participar de palestras, oficinas, apresentações culturais e workshops entre os dias 20 e 22 de abril
Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 07:00

Criatividade, ideia
O Dia Mundial da Criatividade foi criado para aumentar a conscientização das pessoas, organizações e governos sobre o valor da criatividade Crédito: Shutterstock
Comemorado nesta quinta-feira (21), o Dia Mundial da Criatividade será marcado por uma série de ações em 100 cidades brasileiras. No Espírito Santo, o município da Serra será o palco da programação, gratuita e aberta ao público, nos dias 20, 21 e 22 deste mês. O evento tem o apoio da Rede Gazeta.
A data, que entrou para o calendário oficial da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2017, tem como objetivo fomentar e contribuir para uma agenda de inovação e desenvolvimento humano sustentável. Com o tema "Celebrar a Vida", o evento, que está em sua 5ª edição, contará com a realização de 1.500 atividades gratuitas (presenciais e online) em todo o país, com uma expectativa de público total de 100 mil pessoas. 
Na Serra, durante os três dias de evento, serão 37 atividades presenciais e online, que serão realizadas em cinco locais diferentes: o Shopping Mestre Álvaro (Eurico Salles); o Hub Criativo Molaa (Eurico Salles); o Centro Cultural Eliziário Rangel (São Diogo I); Nilcélia Prates Escola de Dança (Barcelona); e Adriana Dutra - Espaço das Artes (Novo Horizonte).
A bailarina e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Márcia Ameenah, é a organizadora local das atividades, que se apoiam em quatro eixos: emoções, diversidade, aprendizagem e sustentabilidade. A programação contempla diferentes formatos de atividades como palestras, debates, apresentações culturais, exposições, workshop e shows. O Shopping Mestre Álvaro, por exemplo, receberá apresentações culturais, e o Hub Criativo Molaa receberá palestras e espaços culturais com oficinas.
"Após a liberação das atividades presenciais pelas autoridades locais, acreditamos que agora é a hora das pessoas recuperarem sua autoestima, valorizarem sua potência criativa e resgatarem a capacidade de viver com alegria, mesmo sabendo que tivemos tantos meses de dor e luto", pondera Márcia.

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Para a gerente de Inovação da Rede Gazeta, Leticia Lima, a criatividade abre portas e deve ser estimulada em diferentes contextos. “Todos nós temos um potencial criativo a ser explorado. O desafio é buscar a confiança criativa, acreditar que somos capazes de desenvolver novas habilidades, fazer novas perguntas, experimentar novas referências para, assim, buscar novas abordagens e soluções”, destaca.
Para consultar a programação completa e fazer inscrição, basta acessar o site www.diamundialdacriatividade.com.br. Todas as atividades seguirão as normas sanitárias obrigatórias.

DIA MUNDIAL DE CRIATIVIDADE

A data foi criada pela World Creativity Organization (Organização Mundial da Criatividade, em tradução livre) para aumentar a conscientização das pessoas, organizações e governos sobre o valor da criatividade. A ideia é que a criatividade seja vista como matéria-prima para a solução de problemas e desenvolvimentos social, tecnológico e econômico sustentáveis no século XXI.

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