É o Tchan! agita o feriadão de Tiradentes em Serra e Vitória

É o Tchan se apresenta na Serra no feriadão de Tiradentes Crédito: Andre Ramos

Eles já fizeram "a cobra subir!", lançaram a "dança da bundinha", gritaram "olha o kibe!" em pleno Egito (que loucura!), surfaram no Havaí, pintaram e bordaram em mais de 25 anos de carreira. Afinal, quem nunca se viu imitando as dancinhas de Carla Perez, Jacaré, Débora Brasil e das Scheilas (Carvalho e Mello) em frente à TV?

Lógico que estamos falando do fenômeno pop dos anos 1990 É o Tchan. Do grupo - que conta com mais de 10 milhões de discos vendidos, entre 15 CDs e três DVDs - que propagou o "pagode baiano" quando ainda se chamava Gera Samba, restou Beto Jamaica e Compadre Washington. Cheios de ginga, a dupla se apresenta nesta quarta (20), a partir das 20h, no Bailinho do Spettus, na Serra, e quinta (21), a partir das 16h, no Embrazado, na Praia do Canto, em Vitória.

Os fãs nostálgicos devem estar se perguntando: qual será o setlist da noite? Lógico que os clássicos vão rolar, como "É o Tchan no Havaí", "Tchan na Selva" e "Ralando o Tchan (a dança do ventre)", mas faixas recentes, que fizeram sucesso nas redes sociais, também vão ditar o ritmo da noite, como "Coroa e a Novinha", cujo clipe teve a participação de Sheila Mello, e "Academia do Tchan", com vídeo que contou com a presença do ex-pugilista Popó. Entre as novidades, também "Arreia Novinha", "Teimosinha" e "Vá Se Benzer".

Beto e Washington ainda apostam em duas faixas recém-lançadas para agitar o feriadão do capixaba: "Encaixadinha", tradicional pagode baiano que conta com mais de 100 mil acessos no YouTube, e "Piseiro do Tchan", música no ritmo pisadinha, estilo musical nordestino que ganhou repercussão nacional e está tomando conta dos passinhos e playlists da internet.

Na apresentação de quarta, além de Compadre Washington e Beto Jamaica, o Bailinho do Spettus recebe Dj Leandro Netto e o cantor Glauco. O evento também promove a consciência social, com a venda do ingresso meia solidária. Para pagar meia entrada, basta levar dois quilos de alimentos não perecível.

Na quinta (21), Dj Leandro Netto, Samba Rei e Luhh complementam a programação do show de Vitória. Sempre animados, Beto Jamaica e Compadre Washington participaram de um bate-papo com "HZ", que você acompanha trechos logo abaixo. Vem com a gente!

São 25 anos de história, e milhares de discos vendidos, sendo uma das bandas de maior sucesso da história recente do Brasil. O que o É o Tchan de hoje, com Beto Jamaica e Compadre Washington, traz do grupo que estourou nos anos 1990? BETO JAMAICA - A gente se orgulha da nossa trajetória, que já está chegando aos 30 anos. Quando tudo começou, pensávamos apenas em fazer nossa música, divertir pessoas e nos divertir em cima do palco. Não perdemos nossa essência, porém, incorporamos novos ritmos e batidas, nos atualizamos! Então, nas apresentações desta semana, os capixabas podem esperar "músicas clássicas", como "Dança do Ventre", e outras mais novas, como "Coroa e a Novinha"? Um mix de nostalgia e modernidade? COMPADRE WASHINGTON - Sem dúvidas, um repertório a altura e que faça jus à responsabilidade. De Lourinha a Moreninha e também as Coroas e Novinhas vão se requebrar com É o Tchan. Quem for "inocente", vai perder (risos). Vocês mantêm relação com a galera do início, especialmente Carla Perez, Jacaré (que atualmente mora no Canadá), as Sheilas (Melo e Carvalho) e Débora Brasil? BETO JAMAICA - Nos encontramos sempre nos palcos, em shows, mas temos boas relações com todos. Cada um deu seguimento a suas vidas de forma diferenciada, mas vão fazer parte do nosso legado, para sempre!

O É o Tchan fazia muito sucesso com as crianças, que imitavam as dancinhas do grupo. Vocês esperavam esse retorno? BETO JAMAICA - É gratificante saber que construímos um projeto que ultrapassou gerações. Acho que essa coisa de música dançante, com refrão fácil e passinhos que formam uma coreografia que todo mundo pega rápido, nos favorece. Com os pequenos, não foi diferente. Vocês esperavam a repercussão que "Encaixadinha" está tendo, especialmente nas redes sociais? COMPADRE WASHINGTON - Na verdade, quando lançamos uma música ficamos sempre na expectativa: Será que o público vai gostar? Será que nossos fãs vão se identificar, cantar e dançar como sempre fazem com nossos hits? E quando isso acontece, enchemos nossos corações de alegria. Com "Encaixadinha" foi a mesma coisa

E "Piseiro do Tchan"? É uma mistura de ritmo baiano com pisadinha? Dá liga? BETO JAMAICA - Considero o piseiro um ritmo baiano também. Tem um pouquinho do samba, da batida do que nós criamos no Gera Samba e do suingue da gente, sabe? Achamos que daria certo! Fizemos a canção e, quando botamos o ritmo, casou direitinho. Deu certo a letra, com a batida, o suingue do Tchan e a batida do piseiro inovadora, vindo da Bahia também. Sempre gostamos dessas misturas, passeamos pelo sertanejo, axé, rock, funk e agora pelo piseiro. Uma batida que deu certo, que deu liga, sim!

BAILINHO DO SPETTUS