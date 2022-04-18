Bell Marques e Wesley Safadão levam bloco "Vai Safadão" a Guarapari

Bell Marques e Wesley Safadão Crédito: Radar Records/YouTube

Quem acha que a folia passou após o Carnaval de Vitória, pode pegar o saco de confete e se preparar para mais. Na quinta-feira (21), Wesley Safadão e Bell Marques desembarcam no Parador Internacional trazendo o melhor do carnaval com o Bloco Vai Safadão.

O bloco conta ainda com dois trios elétricos, Djs e um abadá exclusivo para curtir a folia do P12. Os portões abrem a partir das 17h. A festa começa com show de Wesley Safadão, às 18h30, e Bell Marques na sequência.

O cantor Bell Marques, dono de hits como “Cabelo Raspadinho”, “Diga que Valeu”, “Voa Voa” e “Não vou chorar”, chega com toda sua animação e axé pra galera tirar o pé do chão. Já Safadão leva para a festa seus maiores sucessos como "Camarote", "Passatempo", "Ar Condicionado no 15", "Depende" e seu mais recente lançamento com Rogerinho - "Tchuco Nela".

“Estou ansioso para ver a galera do Espírito Santo sair do chão comigo e com o Bell. Vai ser demais, bora curtir o Carnaval fora de época minha gente!”, convida Wesley Safadão.

INAUGURAÇÃO DE NOVO ESPAÇO

Já na sexta-feira (22), o P12 realizará um soft opening com coquetel especial e convidados VIP para o inaugurar o novo ambiente Beach Club, um espaço restrito em frente à lagoa com palco 360° e lounges exclusivos.

Em seguida, a festa "Me Faz Feliz" marcará a estreia do novo espaço, trazendo como atrações o grupo Jeito Moleque, e a cantora e ex-BBB Gabi Martins, além dos Djs Monia Lombardi, Jess Benevides e Léo Conde. O evento tem início às 21h.

A cantora e ex-BBB Gabi Martins Crédito: @gabimartins

Os ingressos de ambos eventos podem ser garantidos no site Le Billet ou pelo link encontrado no Instagram do P12 Guarapari. O abadá do Bloco Vai Safadão pode ser retirado no QG do Shopping Vitória, no segundo piso.

SERVIÇO