De sinuca a jet ski, conheça as suítes de motéis que fogem do tradicional no ES

Suítes de motel diferentes no ES Crédito: Divulgação/Motel Harus e El Mar

Quando o assunto é sair da rotina, os motéis podem ser uma ótima opção para quem busca momentos de lazer e intimidade em um ambiente diferente. Mas além das suítes tradicionais, algumas unidades no Espírito Santo oferecem experiências inovadoras, que vão de salas de cinema privativas a instrumentos BDSM, passando por rede e até algemas. Confira a seguir suítes de motel que fogem do comum e prometem surpreender:

Suíte 50 Tons de Cinza

Suíte 50 Tons de Cinza no Motel Tipiti Crédito: Reprodução Tipiti Motel

Com piscina, hidromassagem, teto solar e uma estrutura duplex, essa suíte temática do filme '50 Tons de Cinza' oferece um ambiente pensado para fetiches e fantasias. O espaço é equipado com cadeira erótica, instrumentos BDSM e um piano decorativo. A experiência é complementada por sistema de som Bluetooth, TV, Wi-Fi e uma sala para refeições. A suíte fica no Tipiti Motel, em Vila Velha.

Suíte Praia

Suíte Praia, Harus Motel

No clima tropical do Espírito Santo, que tal curtir uma praia? É a suíte Praia, do Harus Motel, em Valparaíso, na Serra. O espaço conta com guarda-sol, cadeira de praia, chinelos na parede e até um jet ski. Há ainda hidromassagem e decoração com muitas cores. Um convite para "mergulhar" nessa suíte.

Suíte Aposta

Suíte Aposta no El Mar Motel Crédito: El Mar Motel/Divulgação

Com decoração de cassino, a suíte do El Mar Motel, em Camburi, Vitória, é para quem gosta de jogos. Que tal uma aposta para apimentar ainda mais a estadia? O quarto tem decoração com baralho, dados e roleta.

Suíte Hollywood

Suíte Hollywood no Tipiti Motel Crédito: Reprodução site Tipiti Motel

Com uma sala de cinema privativa, essa suíte temática transforma a estadia em uma experiência cinematográfica. Além da telona, o espaço conta com hidromassagem, teto solar, sistema de som Bluetooth e uma sala para refeições, garantindo uma atmosfera envolvente para curtir a dois. A suíte fica no Tipiti Motel, em Vila Velha.

Suíte Mansão

Suíte Mansão no Las Vegas Motel Crédito: Reprodução site Las Vegas Motel

Com mesa de sinuca, discoteca e pole dance, essa suíte temática é perfeita para quem busca uma noite animada e fora do comum. A estrutura ainda inclui piscina, hidromassagem, cascata, teto solar e sistema de som Bluetooth. O quarto fica no Las Vegas Motel, em Vila Velha.

Suíte Luxo

Suíte Luxo no Pop Motel Crédito: Pop Motel/Divulgação

Com rede, decoração em palha e madeira, essa suíte do Pop Motel, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, te proporciona um clima tropical e praiano. Ainda conta com hidromassagem e chaise para quem quer inovar fora da cama.

Suíte Maldivas

Suíte Maldivas do Magnus Motel em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução site Magnus Motel

Com decoração inspirada nas paradisíacas Ilhas Maldivas, essa suíte temática combina elegância e conforto. O espaço conta com teto solar, hidromassagem, TV Smart, ar-condicionado e som ambiente. A suíte fica no Magnus Motel, em Cachoeiro de Itapemirim.

Suíte Fantasia

Suíte Fantasia, Status Motel