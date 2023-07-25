Cultura

Dança em Trânsito chega ao ES; confira programação

Festival Internacional de Dança começa nesta começa quarta (26) e passará por Colatina, Baixo Guandu, Vitória e Vila Velha, com performances de artistas locais, nacionais e internacionais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 13:07

Foto do espetáculo
Foto do espetáculo "Você Deveria Ficar", integrante da programação do Dança em Trânsito Crédito: Christian Moyano
Em sua 21ª edição, o Dança em Trânsito, um dos maiores e mais abrangentes festivais internacionais de dança contemporânea do país, chega no Espírito Santo nesta semana - entre quarta (26) e domingo (30) - promovendo apresentações em quatro cidades: Baixo Guandu, Colatina, Vitória e Vila Velha.
O festival teve uma primeira etapa inédita entre fevereiro e abril, no Rio de Janeiro, e, em junho, seguiu para a República Tcheca. E neste mês de julho, deu início a sua tradicional itinerância nacional, que este ano passa por 33 cidades, divididas em três circuitos espalhados pelas cinco regiões do país até 14 de outubro. No Espírito Santo, a suíça Nicole Seiler, a belga Loraine Dambermont, e os brasileiros Fábio da Costa e Mário Nascimento são algumas das atrações.
Um dos espetáculos da programação é com Christian Moyano de Montevidéu, Uruguai, que passará pelas quatro cidades capixabas apresentando seu solo "Você Deveria Ficar", uma obra contemporânea que lembra onde estamos e que vive a precisão, o abraço e o adeus. É uma peça que propõe eliminar os limites entre a arte e a vida.
Outra performance presente no calendário do Estado é com o bailarino Fábio Costa, de Brumadinho/MG. Em "Umbigo do Sonho", ele encena a realidade de jovens negros por meio do encontro entre dança e psicanálise. 
E especialmente no dia 30 de julho, mais conhecido como próximo domingo, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, o coreógrafo Rami Levi, do Grupo Tápias, do Rio de Janeiro, também apresentará seu solo, criado especialmente para a intérprete Flávia Tápias. Rami se inspirou nos movimentos de animais para traduzir, para o corpo da intérprete, toda sua experiência, ao longo de seus trabalhos com Jean Christoph Mailot, Mats Ek, Nacho Duacho e Ohad Naharin.

OFICINAS DE FORMAÇÃO

Nesta sexta (28), acontece em Vitória a Oficina "Dança Contemporânea Urbana", com o bailarino mineiro Fábio Costa.  O curso de formação é gratuito e terá duas horas de duração, sendo realizada no Espaço de Dança Duetto, em Santa Lúcia, Vitória. As vagas são limitadas e as inscrições também devem ser feitas pelo site do festival.
A oficina de Fábio Costa tem como foco principal sua pesquisa de movimento pelo chão. É uma mescla de dança contemporânea, danças urbanas e improvisação. 

PROGRAMAÇÃO DO DANÇA EM TRÂNSITO 2023

  • QUARTA (26) - COLATINA
  • A partir das 18h | Área Verde - Av. Senador Moacyr Dalla-Centro/Colatina, com entrada franca
  • VOCÊ DEVERIA FICAR (15 min) - Christian Moyano (Montevidéu, Uruguai)
  • COREOGRAFIA criada para profissionais de Belo Horizonte/MG (10 min) -Nicole Seiler (Lausanne, Suíça)
  • COREOGRAFIA criada para profissionais de Vitória e Vila Velha/ES (10 min) - Mário Nascimento (Manaus/AM)
  • UMBIGO DO SONHO (23 min) - Fábio Costa (Brumadinho/MG)
  • COREOGRAFIA criada para participantes de Colatina/ES (10 min) - Larissa Ramalho (Macapá/AP)

  • QUINTA (27) - BAIXO GUANDU, com entrada franca
  • A partir das 19h | Praça São Pedro. Endereço: Av. Carlos Medeiros, 1-91, Baixo Guandu
  • VOCÊ DEVERIA FICAR (15 min) - Christian Moyano (Montevidéu, Uruguai)
  • COREOGRAFIA criada para profissionais de Belo Horizonte/MG (10 min) -Nicole Seiler (Lausanne, Suíça)
  • COREOGRAFIA criada para profissionais de Vitória e Vila Velha/ES (10 min) - Mário Nascimento (Manaus/AM)
  • UMBIGO DO SONHO (23 min) - Fábio Costa (Brumadinho/MG)
  • COREOGRAFIA criada para participantes de Colatina/ES (10 min) -Larissa Ramalho (Macapá/AP)

  • SEXTA (28) - VITÓRIA
  • A partir das 18h | SESC Glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
  • COREOGRAFIA criada para profissionais de Vitória e Vila Velha/ES (10 min) - Mário Nascimento (Manaus/AM), com entrada franca
  • 18h30 | hall
  • VOCÊ DEVERIA FICAR (15 min) - Christian Moyano (Montevidéu, Uruguai), com entrada franca
  • 19h | Teatro. Ingressos R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) para conferir as duas apresentações abaixo. À venda pela internet
  • COREOGRAFIA criada para profissionais de Belo Horizonte/MG (10 min) -Nicole Seiler (Lausanne, Suíça)
  • UMBIGO DO SONHO (23 min) - Fábio Costa (Brumadinho/MG)

  • DOMINGO (30) - VILA VELHA, com entrada franca
  • A partir das 10h30 | Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha
  • SOLO (8 min) – Rami Levi - Grupo Tápias (Rio de Janeiro/RJ)
  • VOCÊ DEVERIA FICAR (15 min) - Christian Moyano (Montevidéu, Uruguai)
  • UMBIGO DO SONHO (23 min) - Fábio Costa (Brumadinho/MG)
  • COREOGRAFIA criada para profissionais de Vitória e Vila Velha/ES (10 min) - Mário Nascimento (Manaus/AM)

Atualização

26/07/2023 - 3:29
Anteriormente, foi repassado pela assessoria de imprensa que o Dança em Trânsito teria programação totalmente gratuita. Nesta quarta (26), a redação de HZ foi informada que duas performances a serem realizadas em Vitória, no Sesc Glória, "Coregorafia" e "Umbigo do Sonho", contarão com cobranças de ingressos. A matéria foi atualizada. 

