"Elsa, A Rainha da Neve": veja como garantir seu ingresso gratuito para a peça infantil

"Elsa, A Rainha da Neve" terá duas sessões no Teatro da Ufes, em Vitória Crédito: Divulgação

Que tal levar a gurizada em férias escolares ao teatro para curtir a história que inspirou o desenho "Frozen"? Isso sem pagar nada! Fique ligado que a distribuição dos ingressos gratuitos para a peça "Elsa, A Rainha da Neve" começa nesta terça (25), a partir das 14h, na bilheteria do Teatro da Ufes, em Vitória. Em tempo: são 2 (dois) ingressos por CPF.

"Elsa" chega em Vitória domingo (30), com duas sessões, às 15 e 17 horas, no Teatro da Ufes, fazendo parte da quarta edição do projeto Diversão em Cena ArcelorMittal de 2023.

Com elementos modernos se unindo aos tradicionais contos de fadas, crianças e adultos irão mergulhar em um mundo mágico e lúdico criado pelo mestre Hans Christian Andersen, mesmo criador de A Pequena Sereia. No elenco da montagem que chega ao Estado, Priscila Camarosano, Karina Mathias, Felipe Furlan, Heliton Oliveira, Roberta Scatola e Higor Bécker, sob direção de Leandro Mariz, também autor da adaptação.

A peça conta a história de dois grandes amigos, Kay e Gerda, que são separados quando estilhaços do espelho mágico do Duende Malvado entram na cabeça e no coração de Kay. Ao ser resgatado por Elsa, o menino passa a viver em seu Palácio de gelo e sob sua proteção.

Gerda inicia uma busca para encontrar o amigo e contará com a preciosa ajuda de Olaf, um simpático Boneco de Neve. Durante a busca, irão conhecer Anna "A senhora do Verão", a irmã mais nova de Elsa, que há anos não a vê. Com muita aventura, música e efeitos especiais, "Elsa - A Rainha da Neve" é um convite para mergulhar num mundo cheio de sonhos, onde laços de amor sempre irão superar os obstáculos.

ELSA - A RAINHA DA NEVE