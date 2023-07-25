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Teatro

"Elsa, A Rainha da Neve": veja como garantir seu ingresso gratuito para a peça infantil

Musical terá duas sessões no domingo (30), no Teatro da Ufes, em Vitória. Retirada dos convites começa nesta terça (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 07:00

"Elsa, A Rainha da Neve" terá duas sessões no Teatro da Ufes, em Vitória Crédito: Divulgação
Que tal levar a gurizada em férias escolares ao teatro para curtir a história que inspirou o desenho "Frozen"? Isso sem pagar nada! Fique ligado que a distribuição dos ingressos gratuitos para a peça "Elsa, A Rainha da Neve" começa nesta terça (25), a partir das 14h, na bilheteria do Teatro da Ufes, em Vitória.  Em tempo: são 2 (dois) ingressos por CPF.
"Elsa" chega em Vitória domingo (30), com duas sessões, às 15 e 17 horas, no Teatro da Ufes, fazendo parte da quarta edição do projeto Diversão em Cena ArcelorMittal de 2023.
Com elementos modernos se unindo aos tradicionais contos de fadas, crianças e adultos irão mergulhar em um mundo mágico e lúdico criado pelo mestre Hans Christian Andersen, mesmo criador de A Pequena Sereia. No elenco da montagem que chega ao Estado, Priscila Camarosano, Karina Mathias, Felipe Furlan, Heliton Oliveira, Roberta Scatola e Higor Bécker, sob direção de Leandro Mariz, também autor da adaptação. 
A peça conta a história de dois grandes amigos, Kay e Gerda, que são separados quando estilhaços do espelho mágico do Duende Malvado entram na cabeça e no coração de Kay. Ao ser resgatado por Elsa, o menino passa a viver em seu Palácio de gelo e sob sua proteção.
Gerda inicia uma busca para encontrar o amigo e contará com a preciosa ajuda de Olaf, um simpático Boneco de Neve. Durante a busca, irão conhecer Anna "A senhora do Verão", a irmã mais nova de Elsa, que há anos não a vê. Com muita aventura, música e efeitos especiais, "Elsa - A Rainha da Neve" é um convite para mergulhar num mundo cheio de sonhos, onde laços de amor sempre irão superar os obstáculos.

ELSA - A RAINHA DA NEVE

  • Data: Domingo (30), no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
  • Sessões: 15 horas e às 17 horas, com intérprete de libras na última sessão
  • Classificação: livre – a partir dos 2 anos.
  • Ingressos: Entrada franca, com retirada dos ingressos a partir desta terça (25), na bilheteria do teatro. Serão apenas 2 convites por CPF. Mais informações no site da WB Produções
  • Horário de funcionamento da bilheteria: das 14h às 19h, de terça a sexta

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