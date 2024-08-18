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Música

Confira a programação do Movimento Cidade neste domingo (18)

Silva e Kaê Guajajara são atrações do último dia do festival, que acontece na Prainha, em Vila Velha, com entrada gratuita
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 18 de Agosto de 2024 às 08:00

Último dia do Movimento Cidade: confira a programação completa
Kaê Guajajara e Silva estão entre as atrações do último dia de festival Crédito: Divulgação
Festival Movimento Cidade chega ao fim de sua sexta edição neste domingo (18), com shows de Silva, Kaê Guajajara e várias outras atrações. O evento começou na sexta (16), e após dois dias de muita música e cultura vai se despedir do público na Prainha, em Vila Velha, em mais uma noite com entrada gratuita.
No último dia do Movimento Cidade, os portões abrirão às 14h, e o Palco Petrobras dará início às atividades com a banda Cabokaji (BA), que mistura ritmos tradicionais do nordeste com influências contemporâneas.
Em seguida, a dupla Imã (PR) vai trazer seu som alternativo ao festival, preparando o terreno para Kaê Guajajara (MA), uma das vozes mais potentes da nova geração da música indígena brasileira.

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O ponto alto da noite será a apresentação do capixaba Silva, que retorna ao Espírito Santo com seu mais recente projeto, o álbum “Encantado”, marcando o encerramento do festival com uma performance cheia de emoção e conectada às suas raízes.
Na tenda Carango.Nav, a programação inclui mais uma edição do evento Car Captain Red Bull, que convida o público a participar de uma tarde repleta de performances e intervenções culturais.
O grupo Já Gamei se une à escola de samba Mocidade Unida da Glória (MUG) para uma apresentação vibrante, enquanto Amanda Requião (ES) e os finalistas da Batalha Slam encerram as atividades da tenda com muito ritmo e poesia.
MUG também está no line-up do Festival Movimento Cidade
MUG também está no line-up de encerramento do festival Crédito: Divulgação
A entrada no Festival Movimento Cidade é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível, e está sujeita à lotação. Recomenda-se que o público chegue cedo para garantir o acesso e aproveitar ao máximo o último dia desse grande evento cultural.

PROGRAMAÇÃO DE DOMINGO (17)

PALCO PETROBRAS
  • Cabokaji (BA)
  • Imã (PR)
  • Kaê Guajajara (MA)
  • Silva (ES)
CARANGO.NAV
  • Event Car Captain Red Bull
  • Já Gamei convida MUG
  • Amanda Requião (ES)
  • Batalha Slam

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