Confira a programação do Movimento Cidade neste domingo (18)

Kaê Guajajara e Silva estão entre as atrações do último dia de festival Crédito: Divulgação

Festival Movimento Cidade chega ao fim de sua sexta edição neste domingo (18), com shows de Silva, Kaê Guajajara e várias outras atrações. O evento começou na sexta (16), e após dois dias de muita música e cultura vai se despedir do público na Prainha, em Vila Velha, em mais uma noite com entrada gratuita.

No último dia do Movimento Cidade, os portões abrirão às 14h, e o Palco Petrobras dará início às atividades com a banda Cabokaji (BA), que mistura ritmos tradicionais do nordeste com influências contemporâneas.

Em seguida, a dupla Imã (PR) vai trazer seu som alternativo ao festival, preparando o terreno para Kaê Guajajara (MA), uma das vozes mais potentes da nova geração da música indígena brasileira.

O ponto alto da noite será a apresentação do capixaba Silva, que retorna ao Espírito Santo com seu mais recente projeto, o álbum “Encantado”, marcando o encerramento do festival com uma performance cheia de emoção e conectada às suas raízes.

Na tenda Carango.Nav, a programação inclui mais uma edição do evento Car Captain Red Bull, que convida o público a participar de uma tarde repleta de performances e intervenções culturais.

O grupo Já Gamei se une à escola de samba Mocidade Unida da Glória (MUG) para uma apresentação vibrante, enquanto Amanda Requião (ES) e os finalistas da Batalha Slam encerram as atividades da tenda com muito ritmo e poesia.

MUG também está no line-up de encerramento do festival Crédito: Divulgação

A entrada no Festival Movimento Cidade é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível, e está sujeita à lotação. Recomenda-se que o público chegue cedo para garantir o acesso e aproveitar ao máximo o último dia desse grande evento cultural.

PROGRAMAÇÃO DE DOMINGO (17)

PALCO PETROBRAS

Cabokaji (BA)

Imã (PR)

Kaê Guajajara (MA)

Silva (ES)