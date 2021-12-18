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É Natal

Com Papai Noel, Natal da Rede Gazeta anima o Parque da Cidade, na Serra

Programação começa neste sábado (18), a partir das 19h,  com a chegada do Papai Noel e apresentação do Coral Voz e Louvor da Igreja Adventista de Laranjeiras
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 15:28

Inauguração da iluminação no Parque da Cidade, na Serra
Inauguração da iluminação no Parque da Cidade, na Serra Crédito: Fernando Madeira
A magia do Natal da Rede Gazeta continua encantando o Parque da Cidade, em Valparaíso, na Serra. Nesse sábado (18), o bom velhinho vai dar o ar da graça para a criançada com a tradicional chegada do Papai Noel, a partir das 19h. A programação ainda conta com apresentações musicais. 
Os visitantes também poderão curtir o Coral Voz e Louvor da Igreja Adventista de Laranjeiras e o show de William e Banda, às 20h. Já na quarta-feira (22), o Papai Noel retorna ao Parque da Cidade junto com o Coral Magnificar da Igreja Batista de Jacaraípe e a Banda Semear. Na quinta-feira (23), a Academia dos Sonhos marca o encerramento da programação natalina, às 19h.
Desde o início de dezembro, o Parque da Cidade está com uma decoração de tirar o fôlego. A árvore de Natal de 16 metros de altura da Rede Gazeta com a Prefeitura da Serra chama atenção de quem passa pelo local. O público também pode conhecer a casinha do Papai Noel, admirar o presépio e observar os enfeites luminosos espalhados pelo Parque. 
  • Serviço
    Programação de Natal do Parque da Cidade

  • 18/12
  • Chegada do Papai Noel e apresentação do Coral Voz e Louvor Igreja Adventista de Laranjeiras, às 19h. Já às 20h, show de William e Banda.

  • 22/12
  • Chegada do Papai Noel e apresentação do Coral Magnificar da Igreja Batista de Jacaraípe, às 19h.  Já às 20h, show da Banda Semear. 

  • 23/12
  • Apresentação da Academia dos Sonhos, às 19h.

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