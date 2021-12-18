Com Papai Noel, Natal da Rede Gazeta anima o Parque da Cidade, na Serra

A magia do Natal da Rede Gazeta continua encantando o Parque da Cidade, em Valparaíso, na Serra. Nesse sábado (18), o bom velhinho vai dar o ar da graça para a criançada com a tradicional chegada do Papai Noel, a partir das 19h. A programação ainda conta com apresentações musicais.

Os visitantes também poderão curtir o Coral Voz e Louvor da Igreja Adventista de Laranjeiras e o show de William e Banda, às 20h. Já na quarta-feira (22), o Papai Noel retorna ao Parque da Cidade junto com o Coral Magnificar da Igreja Batista de Jacaraípe e a Banda Semear. Na quinta-feira (23), a Academia dos Sonhos marca o encerramento da programação natalina, às 19h.