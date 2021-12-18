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Homenagem

Monumento dedicado aos profissionais da saúde será inaugurado em Camburi

Peça intitulada “Gratidão”, do artista Zota Coelho, será inaugurada neste domingo (19), no calçadão da Praia de Camburi. O monumento, que homenageia os profissionais de saúde pelo trabalho na pandemia, foi pensado para ser visto por dentro
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 08:00

Monumento
Monumento "Gratidão" é inaugurado na Praia de Camburi Crédito: Carlos Alberto Silva
Quem passar pelo calçadão da Praia de Camburi, em Vitória, a partir deste domingo (19), poderá apreciar de perto um novo monumento. Na data, será inaugurado a obra "Gratidão", do artista Zota Coelho, que  já chama atenção no espaço (mesmo ainda sendo finalizado) e faz uma homenagem aos profissionais da saúde que atuam na linha de frente da pandemia do novo coronavírus.
Monumento dedicado aos profissionais da saúde será inaugurado em Camburi
"A proposta é homenagear os profissionais de saúde que deram a vida durante a pandemia, principalmente naquele período mais grave onde não se sabia como tratar. E ainda assim, os profissionais foram para um ambiente violento. Esse é um memorial para a gente não se esquecer nunca deste momento", disse Zota, que construiu "Gratidão" no encontro da avenida Dante Michelini com a rua Comissário Octávio de Queiroz.
A obra, de sete metros de altura e produzida em concreto, fica na altura do Clube dos Oficiais, no bairro Jardim da Penha.  O espectador é convidado a entrar no monumento, que conta com passarelas acessíveis, e olhar para cima. 
A construção é inspirada no Vitória 360º, estrutura localizada na Curva da Jurema e de autoria do próprio Zota. Segundo o artista, a obra foi pensada para ser vista por dentro da escultura, na intenção de proporcionar um sentimento de acolhida.
“Quando você estiver no centro do monumento, olhando para cima, vai ter a percepção de estar sendo acolhido. Vai se sentir cuidado por essas figuras gigantescas que representam a dimensão desses profissionais durante a pandemia”, frisou Zota.
Vale lembrar que a obra foi doada pelo artista à cidade, mas foi bancada por empresários sem a utilização de recursos públicos. O artista também assina na Capital o mural Gruta da Onça e o painel Janela para o Tempo, ambos no Centro.

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