Escolas de samba do ES apresentam sambas do Carnaval 2022 em festa

Escolas de Samba do ES apresentam os sambas enredo para o Carnaval 2022 Crédito: Divulgação/Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge)

A quadra da Mocidade Unida da Glória, em Vila Velha, será palco da apresentação dos hinos das escolas de samba para o Carnaval 2022. O evento, que contará com a apresentação de sete agremiações do Grupo Especial e sete do Grupo A, acontece a partir das 19h, no próximo sábado (18).

Os desfiles do Carnaval de Vitória estão previstos para os dias 17, 18 e 19 de fevereiro, no Sambão do Povo. Mas para o lançamento, as escolas de samba prometem um grande espetáculo na apresentação dos sambas, com presenças de intérpretes, baterias, passistas, baianas, grupos musicais e demais segmentos. O ingresso do evento custa R$ 10.

Entre as novidades deste ano, cada uma das 14 escolas terão videoclipes e áudios disponíveis nas principais plataformas digitais. O diretor de comunicação da Liesge, Gustavo Fernando, destacou que a inclusão dos sambas em plataformas digitais.

"É a evolução. Mas acredito que os sambistas vão gostar do resultado. Os sambas deste ano estão acima da média", ressaltou Gustavo, completando que é uma tendência nos principais mercados, como Rio de Janeiro e São Paulo.

Escolas de Samba do ES apresentam os sambas enredo para o Carnaval 2022 Crédito: Divulgação/Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge)

Segundo a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), a gravação dos sambas foi acompanhada pela valorização das características rítmicas das baterias e está focada no mercado digital. As gravações aconteceram no Estúdio Don, e foi produzido por Glaydson Santos, responsável pela produção dos sambas nos últimos anos

Enredos do Carnaval 2022:

GRUPO ESPECIAL





MUG – “O Leão em caravana traz ao palco da folia a imagem e a semelhança com um quê de fantasia”

– “O Leão em caravana traz ao palco da folia a imagem e a semelhança com um quê de fantasia” Jucutuquara – “O povo inteiro vai saber, é Jucutuquara que vem lá”

– “O povo inteiro vai saber, é Jucutuquara que vem lá” Andaraí – “Mulembá”

“Mulembá” Novo Império – “Santo Antônio, Olhai por Nós”

– “Santo Antônio, Olhai por Nós” Boa Vista – “O Pássaro de Fogo traz a Boa Nova: é Tempo de Amar”

“O Pássaro de Fogo traz a Boa Nova: é Tempo de Amar” Imperatriz do Forte – "Em busca do 10"

– "Em busca do 10" Unidos da Piedade – "Da riqueza do café, sua força e majestade"





– "Da riqueza do café, sua força e majestade" GRUPO A





Chega Mais – “Eu quero botar meu bloco na rua”

– “Eu quero botar meu bloco na rua” São Torquato – “Atlântida, o continente perdido”

– “Atlântida, o continente perdido” Pega no Samba – “Abayomi”

– “Abayomi” Chegou O Que Faltava – “Chegou a realeza dos campos dourados que alimentam a história. Sustento da vida”

– “Chegou a realeza dos campos dourados que alimentam a história. Sustento da vida” Rosas de Ouro – “Gênesis. Momentos da criação”

– “Gênesis. Momentos da criação” Mocidade da Praia – “Solis: O alvorecer da humanidade”

– “Solis: O alvorecer da humanidade” Império de Fátima – “Uma índia, um negro – Diferentes crenças, costumes e rituais…Um conto tupi-yorubá”

SERVIÇO