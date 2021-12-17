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Carnaval de Vix

Escolas de samba do ES apresentam sambas do Carnaval 2022 em festa

Evento acontece neste sábado (18), em Vila Velha. As 14 agremiações dos grupos Especial e A do Carnaval de Vitória vão apresentar os sambas enredos para o desfile de 2022
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 17:57

Escolas de Samba do ES apresentam os sambas enredo para o Carnaval 2022
Escolas de Samba do ES apresentam os sambas enredo para o Carnaval 2022 Crédito: Divulgação/Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge)
A quadra da Mocidade Unida da Glória, em Vila Velha, será palco da apresentação dos hinos das escolas de samba para o Carnaval 2022. O evento, que contará com a apresentação de sete agremiações do Grupo Especial e sete do Grupo A, acontece a partir das 19h, no próximo sábado (18).
Os desfiles do Carnaval de Vitória estão previstos para os dias 17, 18 e 19 de fevereiro, no Sambão do Povo. Mas para o lançamento, as escolas de samba prometem um grande espetáculo na apresentação dos sambas, com presenças de intérpretes, baterias, passistas, baianas, grupos musicais e demais segmentos.  O ingresso do evento custa R$ 10.
Entre as novidades deste ano, cada uma das 14 escolas terão videoclipes e áudios disponíveis nas principais plataformas digitais. O diretor de comunicação da Liesge, Gustavo Fernando, destacou que a inclusão dos sambas em plataformas digitais.
"É a evolução. Mas acredito que os sambistas vão gostar do resultado. Os sambas deste ano estão acima da média", ressaltou Gustavo, completando que é uma tendência nos principais mercados, como Rio de Janeiro e São Paulo.
Escolas de Samba do ES apresentam os sambas enredo para o Carnaval 2022
Escolas de Samba do ES apresentam os sambas enredo para o Carnaval 2022 Crédito: Divulgação/Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge)
Segundo a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), a gravação dos sambas foi acompanhada pela valorização das características rítmicas das baterias e está focada no mercado digital. As gravações aconteceram no Estúdio Don, e foi produzido por Glaydson Santos, responsável pela produção dos sambas nos últimos anos

Enredos do Carnaval 2022:

  • GRUPO ESPECIAL

  • MUG – “O Leão em caravana traz ao palco da folia a imagem e a semelhança com um quê de fantasia”
  • Jucutuquara – “O povo inteiro vai saber, é Jucutuquara que vem lá”
  • Andaraí – “Mulembá”
  • Novo Império – “Santo Antônio, Olhai por Nós”
  • Boa Vista – “O Pássaro de Fogo traz a Boa Nova: é Tempo de Amar”
  • Imperatriz do Forte – "Em busca do 10"
  • Unidos da Piedade – "Da riqueza do café, sua força e majestade"

  • GRUPO A

  • Chega Mais – “Eu quero botar meu bloco na rua”
  • São Torquato – “Atlântida, o continente perdido”
  • Pega no Samba – “Abayomi”
  • Chegou O Que Faltava – “Chegou a realeza dos campos dourados que alimentam a história. Sustento da vida”
  • Rosas de Ouro – “Gênesis. Momentos da criação”
  • Mocidade da Praia – “Solis: O alvorecer da humanidade”
  • Império de Fátima – “Uma índia, um negro – Diferentes crenças, costumes e rituais…Um conto tupi-yorubá”

SERVIÇO

  • Lançamento dos Sambas Enredo do Carnaval 2022

  • Quando: 18/12
  • Horário: 19h
  • Local: Quadra da MUG - Glória, Vila Velha
  • Ingressos: R$ 10 (na bilheteria)

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