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Ex-Fresno, Esteban Tavares faz show solo pela primeira vez em Vitória

O evento, que vai contar com a participação de banda e DJs locais, acontece a partir das 21h desta sexta-feira (17), num pub de Jardim Camburi; veja os detalhes
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 13:42

Esteban Tavares faz show em pub de Vitória nesta sexta-feira (17)
Esteban Tavares faz show em pub de Vitória nesta sexta-feira (17) Crédito: @estebantavares | Instagram
Nesta sexta-feira (17), o cantor gaúcho Esteban Tavares vai fazer show pela primeira vez em Vitória, no Victoria Pub, em Jardim Camburi, inspirado no novo trabalho, o disco "Toda Mañana Tendrás Una Nueva Canción: Rosario".
O evento, com produção do Estúdio Mantra e de Artur Araújo (Tuzzão), vai contar com a participação de banda e DJs locais, e acontece a partir das 21h. Ingressos podem ser adquiridos online e na portaria do Victoria Pub, reinaugurado em setembro deste ano. O local tem agitado a cena alternativa da Capital.
Resgatando o som emocore e pop-punk com influências de Bring Me The Horizon, Fresno, Muse e My Chemical Romance, a banda capixaba Bad Feels Club é quem vai abrir a noite. Nos intervalos e depois dos shows, a festa fica por conta dos DJs Saraiva e Manuxinha, que vão tocar as músicas emo mais marcantes dos anos 2000 - 2010.

SERVIÇO

Esteban Tavares -  "Toda Mañana Tendrás Una Nueva Canción: Rosario
  • Quando: esta sexta-feira (17)
  • Onde: no Victoria Pub, em Jardim Camburi
  • Endereço: Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 
  • Realização e produção: Estúdio Mantra e Artúr Araújo (Tuzzão)
  • Atrações: Banda Bad Feels Club; DJs Manuxinha e Saraiva
  • Ingressos: na portaria R$ 120 ou R$ 100 (inteira) online pelo Sympla
  • Faixa etária: 18 anos com documento oficial e original de identificação com foto
  • O evento exige a apresentação da comprovação da vacina contra a Covid-19.

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