Ex-Fresno, Esteban Tavares faz show solo pela primeira vez em Vitória

Esteban Tavares faz show em pub de Vitória nesta sexta-feira (17) Crédito: @estebantavares | Instagram

Nesta sexta-feira (17), o cantor gaúcho Esteban Tavares vai fazer show pela primeira vez em Vitória, no Victoria Pub, em Jardim Camburi, inspirado no novo trabalho, o disco "Toda Mañana Tendrás Una Nueva Canción: Rosario".

O evento, com produção do Estúdio Mantra e de Artur Araújo (Tuzzão), vai contar com a participação de banda e DJs locais, e acontece a partir das 21h. Ingressos podem ser adquiridos online e na portaria do Victoria Pub, reinaugurado em setembro deste ano. O local tem agitado a cena alternativa da Capital.

Resgatando o som emocore e pop-punk com influências de Bring Me The Horizon, Fresno, Muse e My Chemical Romance, a banda capixaba Bad Feels Club é quem vai abrir a noite. Nos intervalos e depois dos shows, a festa fica por conta dos DJs Saraiva e Manuxinha, que vão tocar as músicas emo mais marcantes dos anos 2000 - 2010.

SERVIÇO