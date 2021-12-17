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eSports

Cesar MC é destaque no Prêmio eSports Brasil ao lado de Triz Rutzats e Majur

Trio realizou uma apresentação no prêmio, que celebra as personalidades dos esportes eletrônicos. Neste ano, o eSports Brasil consagrou Alexandre "Gaules" como Melhor Streamer e o fenômeno Casimiro como Personalidade do Ano
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 14:10

O cantor Cesar MC foi uma das atrações do Prêmio eSports Brasil
O cantor Cesar MC foi uma das atrações do Prêmio eSports Brasil Crédito: reprodução/Instagram/@murilloshooow
Cesar MC foi uma das atrações do Prêmio eSports Brasil, nesta quinta-feira (16), em São Paulo. O evento, que celebra os melhores jogadores e personalidades dos esportes eletrônicos de 2021, teve apresentação de Bárbara Coelho e Nyvi Estephan. O rapper subiu ao palco ao lado de Triz Rutzats e Majur. A premiação também contou com shows de Tassia Reis, L7nnon e MC Maneirinho.
Bastante aplaudida, a apresentação do trio foi registrada até por Lucas Lima nas redes sociais (vídeo abaixo). "Apresentação ontem no @premioesportsbr que energia. Uma honra conhecer e poder cantar com vocês @majur @trizrutz", publicou Cesar em seus stories.

PREMIADOS

Entre as categorias, "Atleta Revelação", "Melhor Jogo", "Craque da Galera", "Melhor Atleta" e  "Personalidade do Ano", que consagrou o fenômeno da web Casemiro.  Alexandre "Gaules" venceu como Melhor Streamer pela segunda vez consecutiva. Já o troféu de Atleta do Ano ficou para o jogador Gustavo "Psycho”, que também faturou como Melhor Atleta de Rainbow Six Siege.
O Brasil tem se tornado uma potência nos esportes eletrônicos ao longo dos últimos anos. Prova disso, foi o FPS tático da Ubisoft, considerado o "Melhor Jogo" na premiação. O evento foi transmitido pelo canal Sportv 3 e também pelas plataformas digitais. O prêmio reuniu convidados e finalistas de 22 categorias dos jogos eletrônicos.

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