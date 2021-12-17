Cesar MC é destaque no Prêmio eSports Brasil ao lado de Triz Rutzats e Majur

O cantor Cesar MC foi uma das atrações do Prêmio eSports Brasil Crédito: reprodução/Instagram/@murilloshooow

Cesar MC foi uma das atrações do Prêmio eSports Brasil, nesta quinta-feira (16), em São Paulo. O evento, que celebra os melhores jogadores e personalidades dos esportes eletrônicos de 2021, teve apresentação de Bárbara Coelho e Nyvi Estephan. O rapper subiu ao palco ao lado de Triz Rutzats e Majur. A premiação também contou com shows de Tassia Reis, L7nnon e MC Maneirinho.

Bastante aplaudida, a apresentação do trio foi registrada até por Lucas Lima nas redes sociais (vídeo abaixo). "Apresentação ontem no @premioesportsbr que energia. Uma honra conhecer e poder cantar com vocês @majur @trizrutz", publicou Cesar em seus stories.

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PREMIADOS

Entre as categorias, "Atleta Revelação", "Melhor Jogo", "Craque da Galera", "Melhor Atleta" e "Personalidade do Ano", que consagrou o fenômeno da web Casemiro. Alexandre "Gaules" venceu como Melhor Streamer pela segunda vez consecutiva. Já o troféu de Atleta do Ano ficou para o jogador Gustavo "Psycho”, que também faturou como Melhor Atleta de Rainbow Six Siege.