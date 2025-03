Gratuito

Carnaval K-pop? Shopping da Serra promove folia sul-coreana com até micareta

Programação promete uma imersão completa no mundo da Coreia do Sul, com música, dança e gastronomia

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de março de 2025 às 10:43

K-Folia, no shopping Mestre Álvaro, promete levar muita folia para os amantes de K-pop Crédito: Divulgação

Os fãs de K-pop e da cultura sul-coreana têm um encontro marcado neste sábado (15), no Shopping Mestre Álvaro, na Serra. A partir das 13h, o Piso L2, na área "Diversão do Mestre", será palco do K-Folia, um evento gratuito que mistura a energia do carnaval com o universo vibrante do K-pop. >

Promovido pela Millennium Store e Yaz Doceria Oriental, a programação promete uma imersão completa no mundo da Coreia do Sul - da música e dança à gastronomia e produtos exclusivos. O público poderá conferir apresentações de K-cover, grupos de dança que recriam coreografias de idols famosos, além da animada Batalha de Times, que testa o conhecimento e as habilidades dos participantes em desafios temáticos. >

A festa também terá a micareta K-pop, trazendo versões alternativas e brasileiras dos maiores hits coreanos, garantindo muita animação. Outro momento especial será a celebração dos aniversários de J-Hope e Suga (Yoongi), do BTS, com direito a parabéns coletivo e uma super pinhata recheada de doces e brindes.>

Para completar a experiência, a Millennium Store e a Yaz Doceria Oriental terão produtos exclusivos de K-pop, doramas e cultura geek asiática, além de doces típicos sul-coreanos.>

"É um evento que sempre atrai um grande público e uma oportunidade incrível para quem deseja conhecer mais sobre a cultura sul-coreana. Com música, dança e gastronomia - elementos que têm conquistado o mundo -, o K-Folia foi pensado para proporcionar diversão para toda a família", destaca Amanda Duque, gerente de marketing do Shopping Mestre Álvaro.>

