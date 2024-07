Capixaba é pedida em casamento no Pico da Bandeira: “Literalmente nas nuvens”

Um pedido de casamento ‘literalmente nas nuvens’. É assim que a capixaba Genny Maria, de 40 anos, descreve o momento mágico vivido no último domingo (28). É que seu noivo, João Vitor Braga, de 37 anos, decidiu propor a amada no ponto mais alto do Espírito Santo: o Pico da Bandeira.



Essa é uma história que começa em 2022. João, morador de Vitória, e Genny, moradora de Cariacica, se conheceram durante uma trilha no Mestre Álvaro, na Serra. Ambos são servidores públicos e decidiram trocar telefones para ‘ver no que ia dar’. E deu certo. Namoraram durante um ano e meio e em meados de abril, marcaram a tão sonhada viagem ao Pico.

O capixaba João Vitor pediu a namorada Genny em casamento no Pico da Bandeira. Crédito: Arquivo pessoal

Foi neste momento que João pensou: “Era o momento certo”, disse para HZ. “Eu já tinha vontade de fazer um pedido bem diferente, mas quando surgiu essa oportunidade, que inclusive já estava nos nossos planos, me programei”, completou o capixaba, que correu para organizar o formato de como seria a pergunta mais importante da vida.

Do outro lado, Genny nem desconfiava de João. Para ela, o pedido no Pico da Bandeira estava fora de cogitação, tanto pela dificuldade do local, quanto porque o capixaba disse que não tinha medidas do dedo dela. “Nem passou pela minha cabeça, até porque subir o Pico é uma aventura bem difícil. E estava muito frio”, enfatizou.

O capixaba João Vitor pediu a namorada Genny em casamento no Pico da Bandeira. Crédito: Arquivo pessoal

Para que a “missão pedido” fosse bem sucedida, João contou com a ajuda de seis primos, que toparam embarcar com ele e Genny na viagem. Eles ficaram com a responsabilidade de montar um letreiro com cartazes de coração escrito: “Casa comigo”.

Mas aí chegou o grande dia. Manhã de 28 de julho, um domingo. Após passar a noite no acampamento da Tronqueira (Parque Nacional do Caparaó), o casal subiu de madrugada rumo ao terceiro ponto mais alto do Brasil. E não foi tão fácil.

“No meio da trilha senti um desgaste muscular, tive muita câimbra. A Genny até chorou. Se eu já estava nervoso, fiquei mais nervoso ainda. Demorei um pouco mais para chegar, todo mundo acabou indo na frente. Quando chegamos estava fazendo uma sensação térmica de 1 grau”, disse o capixaba, que - depois do perrengue - revelou o final feliz.

O capixaba João Vitor pediu a namorada Genny em casamento no Pico da Bandeira. Crédito: Arquivo pessoal

“O frio até passou na hora que pedi, não senti nada. Eu sou muito tímido e tinha muita gente lá. Me deixei só levar, não pensei muita coisa. Inclusive, o tempo estava muito nublado quando chegamos, mas quando começamos a tirar a foto, e veio o pedido, parece que o sol abriu e ficou tudo muito lindo”, contou João.

“Quando a gente estava tirando foto, tirei o capuz e vi o letreiro escrito ‘casa comigo’. Até demorei a ler porque estava muito frio. Foi um misto de nervoso, de vergonha porque tinha muita gente, mas de muita alegria. Foi espetacular”, frisou Genny.

O capixaba João Vitor pediu a namorada Genny em casamento no Pico da Bandeira. Crédito: Arquivo pessoal

A servidora pública disse ainda que passou um filme em sua cabeça. Seu maior sonho era ficar noiva e casar, mas aos 40 anos achava que seria difícil realizar essa vontade. “Estava desacreditada do amor. E você saber que ainda dá tempo para a pessoa certa aparecer, é incrível. Agora que o vídeo viralizou, estou vendo muitas pessoas dizendo que ainda dá tempo para acreditar no amor”, finalizou.

