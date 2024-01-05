Canal Viva vai reprisar novela 'A Viagem' em comemoração aos 30 anos de exibição original

O canal Viva, do grupo Globo, vai reprisar a novela "A Viagem" em comemoração aos 30 anos da exibição original, que ocorreu em abril de 1994. Escrita por Ivani Ribeiro, a trama tem nomes como Guilherme Fontes, Christiane Torloni e Antonio Fagundes.
A história gira em torno de Alexandre (Fontes), jovem rico, viciado em álcool e drogas, que mata o tesoureiro da empresa de sua família após ser pego roubando o cofre. Diná (Christiane ), sua irmã, é a única a protegê-lo e recorre ao advogado criminalista Otávio Jordão (Fagundes), amigo do tesoureiro assassinado, que se nega a defender Alexandre.
Condenado, ele se mata na cadeia e jura vingança a todos que julga serem responsáveis por seu trágico fim. Na época, a novela foi um dos folhetins de maior audiência da emissora.
O elenco principal também conta com Laura Cardoso, Miguel Falabella, Lucinha Lins, Yara Cortes, Andréia Beltrão, Cláudio Cavalcanti, Ary Fontoura e Fernanda Rodrigues