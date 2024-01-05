  • Canal Viva vai reprisar novela A Viagem em comemoração aos 30 anos de exibição original
Clássico das novelas

Canal Viva vai reprisar novela A Viagem em comemoração aos 30 anos de exibição original

Trama escrita por Ivani Ribeiro foi ao ar pela primeira vez em abril de 1994. Entre os protagonistas, Guilherme Fontes, Christiane Torloni e Antonio Fagundes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 13:30

Canal Viva vai reprisar novela 'A Viagem' em comemoração aos 30 anos de exibição original
Crédito: Globoplay
O canal Viva, do grupo Globo, vai reprisar a novela "A Viagem" em comemoração aos 30 anos da exibição original, que ocorreu em abril de 1994. Escrita por Ivani Ribeiro, a trama tem nomes como Guilherme Fontes, Christiane Torloni e Antonio Fagundes.
A história gira em torno de Alexandre (Fontes), jovem rico, viciado em álcool e drogas, que mata o tesoureiro da empresa de sua família após ser pego roubando o cofre. Diná (Christiane ), sua irmã, é a única a protegê-lo e recorre ao advogado criminalista Otávio Jordão (Fagundes), amigo do tesoureiro assassinado, que se nega a defender Alexandre.
Condenado, ele se mata na cadeia e jura vingança a todos que julga serem responsáveis por seu trágico fim. Na época, a novela foi um dos folhetins de maior audiência da emissora.
O elenco principal também conta com Laura Cardoso, Miguel Falabella, Lucinha Lins, Yara Cortes, Andréia Beltrão, Cláudio Cavalcanti, Ary Fontoura e Fernanda Rodrigues

