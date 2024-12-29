Beach club é interditado um dia após a inauguração em Guarapari

Brava Beach Club anunciou mudança de horário dos shows deste domingo (29) Crédito: Marcela Sampaio / Divulgação

No último sábado, 28 de dezembro, frequentadores do Brava Beach Club, em Guarapari, foram surpreendidos ao chegarem ao local e encontrarem as portas fechadas. A prefeitura suspendeu emergencialmente o alvará de funcionamento do estabelecimento, um dia após a inauguração oficial, que ocorreu na sexta, 27 de dezembro.

As pessoas que haviam comprado ingressos para os shows do dia 28 relataram que, ao chegarem ao clube, foram informadas sobre a suspensão do alvará, sem receberem detalhes sobre a devolução dos ingressos ou informações sobre os eventos planejados para o Réveillon.

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Postura e Trânsito (Septran), informou que o estabelecimento foi multado por não possuir autorização sanitária e de funcionamento, e também foi reprovado na inspeção técnica.

A assessoria do Brava Beach Club informou que medidas foram tomadas para resolver o problema e que a casa de shows já realizou todas as adequações solicitadas pela Prefeitura. Segundo a nota enviada à imprensa, com as ações, a programação prevista para domingo (29) foi mantida.

A festa Brava Stage, que conta com apresentações dos DJs Bhaskar, Classmatic e Fancy Inc, Viot e Carol Favero, programada para este domingo (29), está confirmada pela casa, porém em um novo horário. O evento, anteriormente previsto para começar às 15h, agora iniciará a partir das 18h.

“A programação do verão segue normalmente, com a casa reafirmando seu compromisso com a excelência e a segurança para proporcionar momentos únicos aos seus clientes”, informou o estabelecimento.

Para os clientes que adquiriram ingressos para a festa de ontem (28), que foi adiada com nova data ainda a ser definida, a assessoria do Brava Beach Club deu a seguinte informação: “os ingressos podem ser usados em qualquer outro evento do verão, com exceção do Réveillon, Numanice e setores open bar das demais festas. Alternativamente, o reembolso pode ser solicitado pela plataforma Zig.Tickets” .

Apesar da interdição, o Brava Beach Club está com uma agenda cheia para os próximos dias, incluindo o pré-Réveillon com Anitta e Cat Dealers, o Réveillon com Jeito Moleque e DubDogz, em uma festa all-inclusive com open bar e open food e a programação de verão começa já no dia 2 de janeiro e vai até o dia 19, com eventos como festival de Trap, shows de Mumuzinho, Numanice de Ludmilla, Baile do Dennis DJ, entre outros. De acordo com a casa, toda programação está mantida.