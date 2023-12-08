Após Lucas Lucco anunciar pausa na carreira, cidade do ES substitui show

Felipe Araújo irá substituir Lucas Lucco na 25ª Expo de Vargem Alta Crédito: Folhapress/Instagram/@felipearaujocantor

Anunciado como atração principal da 25ª Expo de Vargem Alta , Lucas Lucco não irá mais se apresentar no evento. O motivo do cancelamento é a pausa na carreira do cantor, anunciada nesta quinta-feira (7) nas redes sociais, para cuidar de sua saúde mental. De acordo com a Prefeitura de Vargem Alta, a apresentação do sertanejo, prevista para acontecer neste sábado (9), será substituída pelo cantor Felipe Araújo.

Por nota, a Prefeitura de Vargem Alta confirmou que o show do artista foi cancelado e expressou solidariedade ao momento delicado que Lucco está vivendo. “A Prefeitura expressa solidariedade ao cantor Lucas Lucco e reconhece a importância de tratar questões relacionadas à saúde mental com a seriedade necessária”, diz trecho da nota.

Segundo a administração do município, o show principal da Expo de Vargem Alta será substituído pelo cantor Felipe Araújo. A festa começa nesta sexta-feira (8) e vai até o domingo (10), com apresentação de Frank Aguiar e outros artistas locais. A entrada é gratuita.

VEJA NOTA DA PREFEITURA

A Prefeitura de Vargem Alta vem a público esclarecer sobre o cancelamento do show do cantor nacional Lucas Lucco, que estava previsto para ocorrer na 25ª Expo Vargem Alta no próximo sábado, dia 09 de dezembro.

O artista compartilhou um comunicado em suas redes sociais nesta quinta-feira (7), revelando seu estado de saúde atual. Lucas Lucco informou que, devido ao diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), precisará se afastar temporariamente dos palcos para cuidar de sua saúde mental.

A Prefeitura expressa solidariedade ao cantor Lucas Lucco e reconhece a importância de tratar questões relacionadas à saúde mental com a seriedade necessária. O TAB é uma condição desafiadora que afeta muitas pessoas em diferentes aspectos de suas vidas, inclusive na carreira artística.

Em respeito à decisão do cantor e, acima de tudo, em consideração à sua saúde, a organização da 25ª Expo Vargem Alta compreende a necessidade do cancelamento do show previamente anunciado. Em substituição, informamos que a atração que ocupará o espaço será o show com Felipe Araújo. Esperamos a compreensão de todos e agradecemos pela colaboração.

PAUSA NA CARREIRA

Através das redes sociais, Lucas Lucco divulgou um comunicado nesta quinta-feira (7) anunciando que fará uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. No texto, o cantor revela ter tido "inúmeras crises durante o ano" .