Anchieta tem mostra de teatro com peças gratuitas; veja a programação

Espetáculos "Saga Amorosa" e "Era solo que me faltava" estão em cartaz na Mostra de Teatro Cidade de Anchieta Crédito: Kaily Dias e Edson Chagas

Quem estiver por Anchieta, no Litoral Sul do ES, até o dia 25 de novembro, pode curtir a 6ª edição da Mostra de Teatro da Cidade de Anchieta. A programação contará com apresentações de peças teatrais de forma gratuita na cidade, reunindo espetáculos de Anchieta, Vitória, Colatina e Guaçuí. Também serão oferecidas três oficinas de teatro para estudantes de três escolas da rede pública de ensino do município.

Entre as peças, serão exibidos os espetáculos "Janelas" e "Era solo que me faltava". O objetivo, com o evento, é difundir e valorizar as artes cênicas, facilitando o acesso de todos os grupos.

Mesmo com a entrada gratuita, para assistir às apresentações no Espaço Cultural Rerigtiba é necessário ligar para o número (28) 98811-8468 e reservar assento. O motivo é a capacidade reduzida do local.

Confira a programação completa da Mostra:

Quarta-feira (16):

15h e 19h: Espetáculo "O que é suficiente?"

Local: Espaço Cultural Rerigtiba

Grupo: Rerigtiba



Quinta-feira (17):

15h: Espetáculo "O rei de quase tudo"

Local: Espaço Cultural Rerigtiba

Grupo: Rerigtiba

Sexta-feira (18):

15h: Espetáculo "O rei de quase tudo"

Local: Espaço Cultural Rerigtiba

Grupo: Rerigtiba

Sábado (19):

13h: Oficina "Interpretação e jogos teatrais"

Escola: Mª Luiza Flores Purificação

Instrutor: Danilo Curtiss

Domingo (20):

19h: Espetáculo "A saga amorosa dos amantes Píramo e Tisbe"

Local: Praça São Pedro, Centro

Grupo: Gota, pó e Poeira

Segunda-feira (21):

10h e 15h: Espetáculo "Uma viagem no tempo"

Local: Espaço Cultural Rerigtiba

Grupo: Rerigtiba

Terça-feira (22):

19h: Espetáculo "Janelas"

Local: Espaço Cultural Rerigtiba

Grupo: Rerigtiba

Quarta-feira (23):

13h: Oficina "Iniciação ao Malabarismo"

Escola: Terezinha Godoy, Centro

Instrutor: Willian Rodrigues



16h: Espetáculo "Grand Circus Lambe"

Escola: Terezinha Godoy, Centro

Grupo: Circo Teatro Capixaba

Quinta-feira (24):

8h: Oficina "Treinamento teatral com uso de máscara neutra e expressiva"

Escola: Escola Estadual Paulo Freire

Instrutoras: Sara Lyra e Welida Pontes

Sexta-feira (25):

15h: Espetáculo "Vil Elvira"

Local: Espaço Cultural Rerigtiba

Grupo: Cia Mover-se





19h: Espetáculo "Era solo que me faltava"

Local: Praça da Mãe Bá

Grupo: Lacarta Circo Teatro