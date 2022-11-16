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Teatro de graça

Anchieta tem mostra de teatro com peças gratuitas; veja a programação

6ª Mostra de Teatro Cidade de Anchieta vai até o dia 25 de novembro, reunindo espetáculos de Vitória, Colatina, Guaçuí e da própria cidade
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 14:56

Espetáculos
Espetáculos "Saga Amorosa" e "Era solo que me faltava" estão em cartaz na Mostra de Teatro Cidade de Anchieta Crédito: Kaily Dias e Edson Chagas
Quem estiver por Anchieta, no Litoral Sul do ES, até o dia 25 de novembro, pode curtir a 6ª edição da Mostra de Teatro da Cidade de Anchieta. A programação contará com apresentações de peças teatrais de forma gratuita na cidade, reunindo espetáculos de  Anchieta, Vitória, Colatina e Guaçuí. Também serão oferecidas três oficinas de teatro para estudantes de três escolas da rede pública de ensino do município.
Entre as peças, serão exibidos os espetáculos "Janelas" e "Era solo que me faltava". O objetivo, com o evento, é difundir e valorizar as artes cênicas, facilitando o acesso de todos os grupos.
Mesmo com a entrada gratuita, para assistir às apresentações no Espaço Cultural Rerigtiba é necessário ligar para o número (28) 98811-8468 e reservar assento. O motivo é a capacidade reduzida do local.

Confira a programação completa da Mostra:

Quarta-feira (16):
  • 15h e 19h: Espetáculo "O que é suficiente?"
  • Local: Espaço Cultural Rerigtiba
  • Grupo: Rerigtiba
Quinta-feira (17):
  • 15h: Espetáculo "O rei de quase tudo"
  • Local: Espaço Cultural Rerigtiba
  • Grupo: Rerigtiba
Sexta-feira (18):
  • 15h: Espetáculo "O rei de quase tudo"
  • Local: Espaço Cultural Rerigtiba
  • Grupo: Rerigtiba
Sábado (19):
  • 13h: Oficina "Interpretação e jogos teatrais"
  • Escola: Mª Luiza Flores Purificação
  • Instrutor: Danilo Curtiss
Domingo (20):
  • 19h: Espetáculo "A saga amorosa dos amantes Píramo e Tisbe"
  • Local: Praça São Pedro, Centro
  • Grupo: Gota, pó e Poeira
Segunda-feira (21):
  • 10h e 15h: Espetáculo "Uma viagem no tempo"
  • Local: Espaço Cultural Rerigtiba
  • Grupo: Rerigtiba
Terça-feira (22):
  • 19h: Espetáculo "Janelas"
  • Local: Espaço Cultural Rerigtiba
  • Grupo: Rerigtiba
Quarta-feira (23):
  • 13h: Oficina "Iniciação ao Malabarismo"
  • Escola: Terezinha Godoy, Centro
  • Instrutor: Willian Rodrigues
     
  • 16h: Espetáculo "Grand Circus Lambe"
  • Escola: Terezinha Godoy, Centro
  • Grupo: Circo Teatro Capixaba
Quinta-feira (24):
  • 8h: Oficina "Treinamento teatral com uso de máscara neutra e expressiva"
  • Escola: Escola Estadual Paulo Freire
  • Instrutoras: Sara Lyra e Welida Pontes
Sexta-feira (25):
  • 15h: Espetáculo "Vil Elvira"
  • Local: Espaço Cultural Rerigtiba
  • Grupo: Cia Mover-se  

  • 19h: Espetáculo "Era solo que me faltava"
  • Local: Praça da Mãe Bá
  • Grupo: Lacarta Circo Teatro
*Beatriz Heleodoro é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esta matéria teve orientação do editor de HZ, Erik Oakes

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