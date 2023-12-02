17 lugares para curtir o samba todos os dias na Grande Vitória

Comemorado em 02 de dezembro, o Dia Nacional do Samba celebra o gênero de origem africana que se popularizou no país entre os séculos XIX e XX. A Grande Vitória, que tem clima de carnaval o ano inteiro, esbanja opções para quem gosta de curtir o gênero. E nesta data não poderia ser diferente.
As escolhas são muitas. É possível decidir entre lugares que exclusivamente dedicados ao gênero até aqueles que separam um dia específico para o batuque. O que não falta são ambientes com uma boa música ao vivo e uma roda de samba para dançar de dia, tarde, noite ou até de madrugada.
Mas se você ainda não sabe aonde ir, não se preocupe. HZ preparou uma lista recheada de boas opções para aproveitar todos os dias, de segunda a segunda. Confira!
Domingo
- Sabor da Cachaça
- Endereço: Av. Dante Michelini, 775, Jardim da Penha, Vitória;
- Funcionamento: domingo, das 10h às 20h; segunda e terça-feira, das 16h às 23h; quarta e quinta-feira, das 16h às 00h; sexta-feira, das 16h às 02h; sábado, das 10h às 23h;
- Informações: (27) 99620-0066
- Arpoador Gastrobar
- Endereço: Av. Braúna, 1000, Colina de Laranjeiras, Serra;
- Funcionamento: domingo, das 15h às 01h; de segunda, quarta e quinta-feira, das 17h às 01h; sexta-feira, das 17h às 02h; sábado, das 12h às 02h;
Segunda-feira
- Clube do Samba Vix
- Endereço: Clube de Samba Mar e Terra - Av. Dário Lourenço de Souza, 1131-1299, Santo Antônio, Vitória;
- Funcionamento: segunda-feira, das 20h às 01h;
- Informações: (27) 99993-5634.
- Samba & Resenha
- Endereço: Bar De Angeli - R. Padre José Carlos, 1, Campo Grande, Cariacica;
- Funcionamento: segunda-feira, das 18h30 às 22h;
- Informações: (27) 3343-2106.
Terça-feira
- Repique Samba Lounge
- Endereço: Av. Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória;
- Funcionamento: de terça a sexta-feira, das 18h às 00h; sábado e domingo, das 12h às 00h;
- Casa de Bamba
- Endereço: Rua Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória;
- Funcionamento: de terça a sexta-feira, das 18h às 01h; sábado, das 19h às 01h.
- Informações: (27) 99963-2104
- Bar Pimenta Carioca
- Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória;
- Funcionamento: de terça a sexta-feira, das 17h às 01h; sábado, das 11h às 21h.
- Informações: (27) 98898-7223
- Recanto Botequim
- Endereço: Av. Braúna, 624-666, Colina de Laranjeiras, Serra;
- Funcionamento: de terça a quinta-feira, das 16h às 00h; sexta-feira e sábado, das 17h às 01h; domingo, das 14h às 22h;
- Informações: (27) 99913-1841
Quarta-feira
- Budas Pub
- Endereço: Rua Maria da Penha Queiroz, 16, Praia da Costa, Vila Velha;
- Funcionamento: de quarta a sexta-feira, das 18h às 00h; sábado, das 16h às 23h; domingo, das 12h às 18h;
- Informações: (27) 99982-8432.
- Botequim do Celim
- Endereço: Rua Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha;
- Funcionamento: quarta-feira, das 19h às 01h30; sexta-feira, das 19h às 03h30; sábado, das 19h às 04h; domingo, das 16h às 01h.
- Informações: (27) 99898-1912.
Quinta-feira
- Bar da Dulci
- Endereço: Rua Cel. Sodré, 945, Centro de Vila Velha, Vila Velha;
- Funcionamento: de quinta-feira a sábado, das 17h às 00h.
- Gordinho Praia do Canto
- Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória;
- Funcionamento: de quinta-feira a sábado, das 20h às 03h; domingo, das 18h às 02h;
- Informações: (27) 99921-7971.
Sexta-feira
- Bartuque Vix
- Endereço: Rua José Cassiano dos Santos, 69, Fradinhos, Vitória;
- Funcionamento: sexta-feira, das 20h às 02h30; sábado, das 21h às 02h30; domingo, das 14h às 22h.
- Informações: (27) 99876-0117;
- Gordinho Sambão
- Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória;
- Funcionamento: sexta-feira, de 21h às 04h; sábado, de 20h às 03h;
- Defume's Bar
- Endereço: Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha;
- Funcionamento: sexta-feira e sábado, das 18h às 01h; domingo, das 12h às 21h;
Sábado
- Mãe Joana Botequim
- Endereço: Rua Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória;
- Funcionamento: sábado e domingo, das 17h às 00h;
- Informações: (27) 99776-7835.
- Bar da Zilda
- Endereço: Rua Maria Saraíva, 30, Centro, Vitória;
- Funcionamento: sábado e domingo, a partir de 12h30.
- Informações: (27) 99926-8790.
*Breno Alexandre é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Guilherme Silva.