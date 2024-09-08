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Leitura e conexão

11 livros sobre Bíblia para renovar a sua fé

Descubra publicações inovadoras e obras baseadas em passagens que vão enriquecer sua jornada espiritual
Portal Edicase

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Publicado em 08 de Setembro de 2024 às 15:00

Imagem Edicase Brasil
Ler a Bíblia diariamente fortalece a fé e ilumina a vida dos fiéis Crédito: New Africa | Shutterstock
Setembro é um mês especial para os cristãos, dedicado à celebração da Bíblia, o livro sagrado que há séculos guia a fé, oferece consolo e ilumina os caminhos dos fiéis. Este período serve para refletir sobre a relevância atemporal das Escrituras, que continuam a dialogar com o mundo moderno, desde pergaminhos até as telas dos smartphones.
Além das edições tradicionais da Bíblia, existem livros que trazem uma abordagem direcionada a temas específicos com base em passagens. São obras que exploram o poder transformador da oração e aos leitores interessados em alinhar sua vida financeira com os princípios cristãos. Assim, o Mês da Bíblia não é apenas um convite à leitura das Escrituras, mas também à vivência dos ensinamentos em diferentes aspectos da vida.

1. Bíblia 365 – NVT

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“Bíblia 395” traz mais facilidade para quem quer conhecer a palavra de Deus Crédito: Divulgação | Editora Mundo Cristão
Estruturada para ser lida dentro de um ano, um trecho por dia, aBíblia 365traz ainda mais uma facilidade para quem quer conhecer a palavra de Deus : o texto conciso da Nova Versão Transformadora (NVT) . Com linguagem simplificada, o texto da NVT permite uma imersão diária nas escrituras sagradas.

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2. Bíblia 365 para Corajosas

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“Bíblia 365 para Corajosas” foi pensada para a leitura diária ao longo de um ano  Crédito: Divulgação | Editora Mundo Cristão
Escrita com o texto da Nova Versão Transformadora (NVT), a Bíblia 365 para Corajosas também foi pensada para a leitura diária ao longo de um ano. Seu diferencial está na organização feita por autoras de livros infantojuvenis.Uma leitura repleta de lições atemporais sobre como viver com mais confiança e coragem.

3. Bíblia NVT para Anotações e Esboços

Bible Journaling  é a técnica que consiste em destacar versículos, registrar ideias, reflexões, referências, memórias e outras anotações das passagens favoritas da Bíblia. Para ajudar os leitores adeptos da prática, esta tem uma diagramação especial com espaço para anotações.

4. Jesus, o Livro

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“Jesus, o Livro” reúne os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João de forma acessível e fundamentada Crédito: Divulgação | Editora Mundo Cristão
Nos últimos dois milênios, estudiosos analisaram as Escrituras para entender a vida do filho de Deus. “Jesus, o Livro” reúne os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João de forma acessível e fundamentada, contando a história d’Ele em ordem cronológica e estruturada em capítulos.

5. Bíblia; Edição Católica (NVT)

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“Bíblia 365 – Edição Católica (NVT)” é ideal para quem busca conexão com Deus diariamente Crédito: Divulgação | Editora Mundo Cristão
Para os católicos que buscam maior conexão com Deus, a dica é esta edição da “Bíblia 365”. Com apenas 15 minutos de dedicação por dia, ao fim de um ano o leitor terá concluído a leitura do Antigo e do Novo Testamento, além de Salmos e Provérbios.

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6. Orar faz muito bem!

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“Orar faz muito bem!” oferece um guia simples para rezar e meditar sobre o Pai-Nosso Crédito: Divulgação | Edições Loyola 
Desde 2012, o Padre Alex se dedica a disseminar a Palavra. Neste livro, ele oferece um guia simples para rezar e meditar sobre o Pai-Nosso, conduzindo os leitores por uma profunda caminhada espiritual. A obra inclui comentários sobre cada parte da oração ensinada por Jesus.

7. Minha primeira Bíblia

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“Minha Primeira Bíblia” oferece às crianças uma introdução envolvente das histórias bíblicas Crédito: (Imagem: Divulgação | Editora Vida)
Com ilustrações coloridas e linguagem acessível, este livro oferece às crianças uma introdução envolvente das histórias bíblicas, do Velho ao Novo Testamento. A obra destaca eventos significativos, como a arca de Noé e os milagres de Cristo, e inclui perguntas que promovem diálogo e reflexão, tornando-se ideal para a leitura em família.

8. Bíblia de Estudo Scofield

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“Bíblia de Estudo Scofield” apresenta notas do teólogo Dr. Cyrus Ingerson Scofield, oferecendo uma interpretação literal das Escrituras Crédito: Divulgação | Editora Vida
Com uma abordagem dispensacionalista, o livro apresenta notas do teólogo Dr. Cyrus Ingerson Scofield, oferecendo uma interpretação literal das Escrituras. A obra destaca a história da salvação em diferentes eras e a distinção entre Israel e a Igreja, incluindo introduções, esboços e referências cruzadas que facilitam o estudo bíblico.

9. Bíblia todo dia

Imagem Edicase Brasil
“Bíblia todo dia” inclui trechos do Antigo e Novo Testamento, salmos e espaço para anotações Crédito: Divulgação | Editora Vida
Baseada na tradução “A Mensagem” de Eugene Peterson, esta Bíblia foi projetada para guiar os leitores na leitura completa em um ano. Dividida em 365 devocionais diários, inclui trechos do Antigo e Novo Testamento, salmos e espaço para anotações. Com linguagem acessível e nove capas diferentes, é indicada tanto para iniciantes como leitores experientes.

10. Desafia-te: Tenha uma real conexão com Deus

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“Desafia-te: Tenha uma real conexão com Deus” tem uma coleção de textos para os momentos difíceis  Crédito: (Imagem: Reprodução digital | Stephany Miranda Feldberg
Durante o Mês da Bíblia, esta obra de Stephany M. Feldberg se destaca como uma valiosa ferramenta para mulheres cristãs fortalecerem a fé. Com 30 orações, a autora orienta sobre temas como laços familiares, confissão de pecados, perdão e presença como mãe ou esposa. A obra promove uma conexão genuína e transformadora à luz da palavra de Deus.

11. Educação financeira e reflexões sobre a verdadeira riqueza

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“Educação financeira e reflexões sobre a verdadeira riqueza” conecta ensinamentos bíblicos sobre generosidade e sabedoria na gestão de recursos  Crédito: Divulgação | Tiago Tozzi Nunes
Tiago Tozzi Nunes conecta ensinamentos bíblicos sobre generosidade e sabedoria na gestão de recursos à vida prática do leitor. Usando uma linguagem simples, o autor reflete sobre o verdadeiro significado da riqueza e estimula a aplicação de princípios divinos para uma gestão financeira equilibrada e uma vida plena.

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