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Cantor gospel Kleber Lucas lança livro com pocket show em Vitória

Obra “Deus cuida de Mim” será lançada na próxima quarta (31). Autobiografia é um devocional que mergulha em reflexões sobre a vida de Kleber Lucas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 14:14

Kleber Lucas irá lançar a obra
Kleber Lucas irá lançar a obra "Deus Cuida de Mim", em Vitória Crédito: Divulgação
Vencedor do Grammy Latino de melhor álbum de música cristã em Língua Portuguesa e destaque da música gospel nacional, o pastor Kleber Lucas desembarca em Vitória para o lançamento da sua autobiografia “Deus Cuida de Mim”. O evento será na próxima quarta-feira (31), às 19h, na Livraria Leitura, no Shopping Vitória.
Além da sessão de autógrafos, o pastor também fará um Pocket Show com seus maiores sucessos, acompanhado de dois grandes e renomados músicos do cenário nacional, o carioca Dedê Silva (bateria) e o capixaba Hugo Maciel (contrabaixo). A autobiografia é um devocional que mergulha profundamente em reflexões sobre diversos momentos de sua vida, marcada por momentos dolorosos e de grande felicidade.
Inspirado por suas próprias experiências, o livro de 224 páginas oferece uma visão íntima da jornada do autor, marcada pela fé e resiliência. Ele narra a origem humilde do pastor até o encontro com a música, ao mesmo tempo que expõe a luta contra o racismo estrutural.
Publicada pela Editora Planeta, a obra também conta com textos de abertura de personalidades como o Pastor Henrique Vieira, Nilton Bonder, Prof. Dr, Babalawô Ivanir dos Santos, entre outros.

SOBRE KLEBER LUCAS

Kleber Lucas é um cantor, compositor e pastor gospel brasileiro, nascido em 23 de junho de 1968, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Com mais de 30 anos de carreira, se destacou no cenário da música cristã contemporânea, tendo milhões de discos vendidos, além de participações e regravações com grandes nomes da música brasileira.
O pastor Kleber Lucas desembarca em Vitória para lançamento de livro e pocket show
O pastor Kleber Lucas desembarca em Vitória para lançamento de livro e pocket show Crédito: Divulgação
Suas canções se destacam por sua profundidade e inovação musical. Com um repertório que mescla ritmos contemporâneos e letras poderosas, Kleber conquistou plateias de todas as idades e origens. O cantor lançou diversos álbuns ao longo de sua carreira, entre os quais se destacam "Meu Maior Prazer" (1996), "Deus Cuida de Mim" (1999), "Pra Valer a Pena" (2004) e "O Filho de Deus" (2012).
Na bagagem, vários prêmios, como o Grammy Latino Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa em 2013. Além de sua carreira musical, Kleber Lucas é pastor e líder espiritual, sócio-fundador da Soul Igreja Batista. Também é mestre e doutorando em história pela UFRJ.

SERVIÇO

  • Lançamento do livro “Deus Cuida de Mim”
  • Data: quarta-feira, 31 de julho
  • Horário: 19h
  • Local: livraria Leitura, no 2º piso do Shopping Vitória
  • Entrada gratuita

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