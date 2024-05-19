Conheça 9 livros para quem ama os animais

A literatura nos convida a explorar a profunda conexão entre humanos e animais Crédito: Vergani Fotografia | Shutterstock

Os animais habitam nossas vidas de maneiras profundas e significativas, oferecendo lições preciosas sobre amor, respeito e empatia. Seja em casa, nos parques ensolarados ou nas vastas paisagens naturais, suas presenças nos lembram constantemente da beleza e da diversidade do mundo ao nosso redor.

Na busca por compreender melhor esses seres extraordinários, a literatura se revela uma aliada poderosa. Por meio das páginas de livros, podemos mergulhar em histórias que celebram a conexão humana-animal e nos inspiram a enxergar o mundo com olhos gentis.

Por isso, confira 9 obras cativantes, capazes de encantar os corações dos amantes de animais.

1. Sete bruxas e um gato temporário

Em “Sete bruxas e um gato temporário”, Bijoux busca lar e aceitação em uma jornada mágica e desafiadora Crédito: Divulgação | Editora Galera Jr.

Para interessados em ficção de cura, com enredos acolhedores e reconfortantes, esta é uma boa pedida. A história criada por Índigo Ayer é de Bijoux, um Gato Temporário (GT) do Disk Katz, serviço que disponibiliza felinos para auxiliar bruxas em experimentos mágicos. Quando um feitiço dá errado, ele decide se aposentar e encontrar um lar permanente. Mas esta jornada em busca por aceitação e pertencimento será desafiadora, com magia perigosa e clãs de bruxas.

2. Meu doguinho e eu!

“Meu doguinho e eu!” celebra a conexão única entre humanos e cães Crédito: Divulgação | Editora Moah!

Não é à toa que os cães são considerados os melhores amigos das pessoas: eles “fazem festa” quando a família chega em casa, ou choram de saudade quando se está longe. E para celebrar esta amizade tão especial, a dica é mergulhar nesta leitura interativa de Heloisa Hernandez do Nascimento. Ao longo das páginas, é possível contar a própria história com seu doguinho, relembrar o que aconteceu no primeiro encontro com o pet e registrar todas as aventuras que viveram juntos.

3. O Conto da Baleia

“O Conto da Baleia” transmite lições de educação ambiental de forma divertida Crédito: Divulgação | Caminho Suave

Por meio da amizade inusitada entre um menino e uma baleia, a autora Karen Swann oferece uma forma divertida e explicativa para famílias e educadores introduzirem para as crianças conteúdos sobre educação ambiental. A partir do desenvolvimento de conceitos como responsabilidade e coletividade, mostra aos pequenos a degradação dos mares, alerta sobre os perigos da poluição plástica no oceano e ensina a preservar a natureza.

4. O Pequeno Peregrino Ilustrado

“O Pequeno Peregrino Ilustrado” narra uma jornada de fé e coragem entre animais sábios e corajosos Crédito: Divulgação | Mundo Cristão

O coelho Cristão e a coelha Cristiana passam por provações e triunfos ao conduzirem a narrativa que envolve a busca pela fé. Neste livro de Helen L. Taylor, repleto de lições de coragem e perseverança, outros animais como esquilo, coruja, rato e texugo ganham espaço. Estes bichos sábios e corajosos auxiliam o herói na procura por redenção. É uma obra para encantar, inspirar e lembrar que cada ser tem papel importante na jornada da vida.

5. Solução do peixe-boi

“Solução do peixe-boi” conta uma história de solidariedade e coragem na vida de um peixe-boi Crédito: Divulgação | VR

Uma história de superação e amizade na fauna brasileira! Nesta obra, a cordelista Mari Bigio e a ilustradora Joana Lira apresentam um peixe-boi que enfrenta um soluço que parece não ter fim. Sem perder a esperança, o mamífero aquático conta com a ajuda dos amigos da floresta: garça, cobra-d’água, paca, jacaré, tainha, sapo e até um ratinho, que tentam encontrar um jeito de salvá-lo.

6. Eu Queria Poder te Dizer

“Eu Queria Poder te Dizer” explora o luto na infância por meio da emocionante jornada de uma raposa e sua avó Crédito: Divulgação | VR

Compreender os sentimentos e lidar com o luto na infância. É isso que o pequeno leitor vai descobrir no livro de Jean-François Sénéchal. Ao acompanhar a jornada emocional de uma pequena raposa que perdeu a avó, a personagem mostra que falar sobre as emoções, escrever carta de despedida, ir a lugares que frequentavam juntas e até mesmo reviver recordações felizes são formas de compreender e lidar com o luto e a tristeza.

7. A Coruja que Não Sabe de Nada

Em “A Coruja que Não Sabe de Nada”, uma coruja e uma menina aprendem que a verdadeira sabedoria não está ligada a objetos materiais Crédito: Divulgação | Editora Hanoi

A obra de Caroline Poole acompanha a aventura de uma corujinha na busca por um cordão perdido que ela acredita carregar toda sua sabedoria. Ela conta com a companhia de Isa, uma menina apaixonada por leitura, que a ajuda a perceber que suas qualidades não estão atreladas a nenhum artefato. Esta jornada reforça a importância de priorizar o crescimento pessoal em vez do material e ressalta o mérito nas amizades e no valor próprio.

8. Cachorro Preto! Cachorro Branco!

“Cachorro Preto! Cachorro Branco!” é uma história cativante sobre amizade e diversidade Crédito: Divulgação | DVS Editora

Uma história de descobertas e amizade entre dois cachorros que inicialmente estranham as diferenças entre si: um é branco e o outro é preto. A publicação de Danielle Felicetti Muquy, que incentiva diálogos importantes sobre diversidade de forma lúdica, tem linguagem didática e melódica, própria para leituras em voz alta. Por meio das personalidades distintas desses dois cachorrinhos, é possível vislumbrar o poder dos laços afetivos para derrubar barreiras e colorir o mundo.

9. Florisbelo, o Dragão

“Florisbelo, o Dragão” acompanha um dragão que espalha flores ao invés de fogo Crédito: Divulgação | Trix