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Eternizando a relação

Diário lúdico ajuda a registrar os melhores momentos ao lado do animal de estimação

Como foi o primeiro dia de seu bichinho de estimação em casa? Quais mudanças aconteceram na sua rotina? Essas são algumas das perguntas do livro

Públicado em 

16 abr 2024 às 14:56
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Diário lúdico ajuda a registrar os melhores momentos ao lado do seu pet
Diário lúdico ajuda a registrar os melhores momentos ao lado do seu pet Crédito: Divulgação
Quem tem um animal de estimação sempre gosta de eternizar essa relação de alguma maneira. E as redes sociais, sem dúvida, chegaram com força para os tutores que gostam de registrar os melhores momentos ao lado do seu companheiro de quatro patas.
Mas tem, ainda, aqueles que gostam de fazer isso à moda antiga. E uma boa dica, nesse caso, é a “Coleção Pets”, idealizada por Heloisa Hernandez do Nascimento, que convida as pessoas a registrarem os momentos marcantes ao lado de seus cães ou gatos em um livro de perguntas e respostas.
Como foi o primeiro dia de seu bichinho de estimação em casa? Quais mudanças aconteceram na sua rotina após a chegada dele? De que forma a presença de seu companheiro de quatro patas ajudou você a superar momentos difíceis? Essas são algumas das perguntas a serem respondidas.
São quatro variações de livros: "Meu doguinho e eu!", "Minha doguinha e eu!", "Meu gatinho e eu!" e "Minha gatinha e eu!". Enquanto as versões dos cachorros apresentam cenários ao ar livre, os modelos dos felinos são ambientados no interior das casas. Ambos propõem reflexões voltadas ao convívio com o pet, desde quando ter um bichinho de estimação ainda era só um desejo até a chegada em casa e o dia a dia com ele.
Com capa dura, miolo costurado e desenhos em aquarela, as obras oferecem um espaço no fim de cada capítulo para os tutores colarem fotos dos pets, com o objetivo de registrar diferentes fases da vida do bichinho e as situações importantes que ele passou com a família. Trazem também uma tabela para se acrescentar notas relacionadas à vacinação e à saúde do animal de estimação.
Heloisa explica que os livros são como um resgate de memória e a celebração de um laço afetivo. “Funcionam como um diário de recordações, em que cada um pode guardar a sua história com o seu bichinho de estimação. Há espaço para fotos, desenhos e anotações pessoais, além de uma série de perguntas que ajudam o tutor a se lembrar dos momentos mais especiais com o seu pet”
Heloisa Hernandez do Nascimento, autora do
Heloisa Hernandez do Nascimento, autora do Coleção Pets Crédito: Divulgação
A autora da coleção ressalta, ainda, que o conteúdo vai ao encontro das mudanças recentes nos núcleos familiares brasileiros, que hoje têm mais bichos de estimação e menos pessoas. O Censo Pet IPB 2022 indica que existem 149,6 milhões de pets nos lares brasileiros. É quase quatro vezes maior que a quantidade de crianças de até 14 anos.
“Há quem diga que os pets são os novos filhos de uma geração que muitas vezes opta por não ter descendentes biológicos, pelas mais variadas razões, transferindo amor aos seus bichinhos de estimação. Então, por que não registrar essas memórias afetivas como se faz, por exemplo, nas relação com os pais, filhos, cônjuge”, frisa Heloisa.

Serviço

  • COLEÇÃO PETS
  • Livros: "Meu doguinho e eu!", "Minha doguinha e eu!", "Meu gatinho e eu!" e "Minha gatinha e eu!" 
  • Autora: Heloisa Hernandez do Nascimento
  • Editora: Moah! 
  • Preço: R$ 68,50
  • Onde comprar: Amazon e Loja Moah!

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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