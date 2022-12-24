Tarot 2023: conheça a carta do ano e as previsões

O Carro representa o Tarot 2023, significando muito movimento e rapidez Crédito: Personare

Pela soma dos algarismos desse ano (2+0+2+3), obtemos o número 7 que, no Tarot, é o Arcano Maior intitulado O Carro. Por isso, o Tarot 2023 é representando por essa Carta, que faz menção às invenções, à tecnologia, à soberania e ao triunfo de quem guerreia.

Os significados da Carta de Tarot 2023

O Carro é uma carta de rapidez, competitividade, deslocamento, obstinação e sucesso. Dessa forma, o Tarot 2023 revela que podemos contar com mais agilidade na maneira de expressar ideias ou mesmo de fazer valer toda vontade que for genuína.

A clareza dos objetivos pode ser tão grande e rápida que os meios de comunicação tendem a facilitar e colaborar com, por exemplo, contratos, entrevistas e mesmo com a execução sucinta de projetos.

A agilidade do arcano O Carro também tende a ser notada pelo grau de rapidez com que conversas, encontros e reuniões serão realizados ao longo dos meses. É como se fosse possível resolver várias pendências na metade do tempo, sem perder o fio da meada.

Ao falar de coletividade, podemos levar em conta também as cartas que simbolizam os semestre. A soma dos algarismos do primeiro dia do ano – 1/01/2023 – é 9. No Tarot, o 9 é representado pela carta O Eremita.

Somado ao arcano do ano, que é 7, temos 16, que é a carta A Torre. Já no segundo semestre, se utilizamos a soma do último dia do ano – 31/12/2023 -, a carta que representa o número 14 é a Temperança. Sendo assim, a carta que representa o segundo semestre é O Mundo, uma vez que 7 + 14 é 21.

O seu Tarot

Tarot 2023: esqueça os atalhos

O Carro é uma carta de movimento, de rapidez e de velocidade. No entanto, no sentido negativo, pode indicar acidentes, impulsividade e erros causados pela pressa. Em um ano guiado por Carro, é possível que tudo avance e acelere, e não necessariamente em um bom sentido.

Ao olhar no detalhe, portanto, é possível que Carro traga gás maior, em especial em um ano pós-eleição. Há uma necessidade de mostrar serviço e de fazer acontecer – no bom e no mau sentido.

Mesmo que a situação não seja das melhores no que diz respeito à questão econômica, podemos esperar avanços, como a retomada de investimentos. O Carro é uma carta marciana, lida por Marte, o Deus da Guerra.

Então, tudo esquenta, as tensões se escalam, as discussões se inflamam. É preciso tomar cuidado para não colidir com as pessoas de forma violenta.

A pergunta do ano é: como você dirige sua vida?

O Carro demanda movimentação e pede que você assuma o controle do volante. É uma carta que diz muito sobre o indivíduo – você vai se mexer, vai agilizar o que precisa, vai se movimentar. Apesar de todos os pesares que podem chegar em 2023, você precisa seguir firme em frente.

O Carro também é uma carta de planejamento, mas demanda cuidado nas expectativas. Se as expectativas estiverem no lugar e a estrada estiver constante, você chegará ao seu objetivo. Carro indica que tudo é alcançável, mas não necessariamente na hora que queremos e como queremos.

Em resumo, Carro, Torre e Temperança significam que você precisa deixar o passado para trás e seguir em frente. Se abra para o novo, liberte-se daquio que lhe segura e que impede que você viva o presente.

Use o passado como uma base, como uma refência boa de aprendizado e memória. Mas fique ancorado no presente, utilizando-o como base impulsionadora para o futuro.

Tarot 2023 revela como será o Amor

Com Carro no comando, 2023 pode ser um ano excelente para arranjar novos contatinhos. Ou seja, é alta chance de encontrar estradas, portas e caminhos abertos. Quem quiser aparecer e ‘biscoitar’ terá bons resultados, seja no âmbito amoroso como no profissional. Você pode atrair relações fugazes ou muito calcadas nas altas expectativas.

Para quem já está comprometido, é preciso analisar como o casal está dirigindo a vida conjunta. Há tempo para vocês em meio a tanta correria, trabalho e demandas das pessoas que o cercam?

O Carro é uma carta de ansiedade e quer viver logo tudo que há para viver! Por isso, você pode se distrair com tantas oportunidades, decepcionar-se com a frustração de expectativas ou apostar todas as fichas em uma pessoa só, que pode não retribuir o afeto.

Tenha calma! Mesmo com buracos na estrada ou um pneu furado, o ano tende a ser promissor para os relacionamentos, sejam casuais e sérios.

Para quem estiver sofrendo um amor não correspondido, é a hora de deixar para lá. Não permita que outras pessoas tomem conta do volante da sua vida. Portanto, use a energia do Carro para buscar independência e autonomia.

Se você não estiver pronto ou a fim de se relacionar, 2023 será voltado para o autoconhecimento e o auto-fortalecimento. Volte-se para si e perceba como está o seu caminho.

Como você está dirigindo a própria estrada? Esse caminho tem um propósito? Trabalhe sua autoestima, se conheça melhor e viva plenamente quem você é nesse mundo em que vive.

PRIMEIRO E SEGUNDO SEMESTRE

Primeiro semestre regido pela carta A Torre



O período mais propício aos conflitos geopolíticos será o primeiro semestre. Isso porque O Carro colide com A Torre. E já sabemos que O Carro não respeita o sinal vermelho, aperta no acelerador e gera mais velocidade – algo que nem sempre é positivo.

Além disso, podemos ter desastres naturais e conflitos interpessoais. No cenário político, pode haver ameaças mais contundentes de líderes mundiais.





Segundo semestre regido pela carta O Mundo



No segundo semestre, guiado pela carta O Mundo, teremos uma junção de Carro, Torre e Mundo. Ou seja, há uma narrativa, já em curso, que alimenta potencial conflito envolvendo a coletividade. Ou seja, é possível que a gente chegue à beira de uma guerra mundial.



Porém, A Temperança, carta que representa último dia do ano, traz mediação e paz. Isso não significa, porém, que os conflitos não acontecerão – mas não devem ser tão desastrosos.



A Economia em 2023

A crise financeira tende a se agravar – um termo muito associado ao Carro. É como se tudo ganhasse velocidade – a inflação, o aumento do dólar – para, aos poucos, ir desacelerando. No primeiro semestre, tudo tende a subir.

Em um ano pós-eleição, a gestão vencedora tende a mostrar pompa para colocar ordem na casa. No entanto, nos bastidores, tudo segue igual – é como se, aos olhos do povo, houvesse progresso, mas, na verdade, não há.

Então, Carro será responsável por acelerar, mas não quer dizer que chegaremos mais rápido e mais longe por causa disso.

O primeiro semestre pode ser, portanto, mais crítico ao cenário econômico. Tudo se intensifica com o Carro – o que está acontecendo tende a seguir com mais força e impulso.

Além disso, pode ser um período delicado, no qual qualquer boato desestabiliza a área econômica. A presença do Eremita, arcano de busca e investigação, traz luz à escudação,ou seja, é possível que vários escandalos venham à tona.

E, além disso, O Eremita pode iluminar situações desfavoráveis e trazer insegurança e instabilidade em diversos aspectos, inclusive no econômico. No segundo semestre, a tendência é que o caos vá se transformando em ordem, a fim da recomposição da realidade.

A Carreira e o Dinheiro em 2023

Todos os conselhos oferecidos por Carro dizem respeito a ir na direção do que você quer e acredita. Por isso, tente focar e invista em você.

Termine os cursos que começou e se especialize. É hora de expandir os horizontes e de se movimentar. Às vezes, as melhores oportunidades estão a alguns quilômetros de distância.

Todos os conselhos oferecidos por Carro dizem respeito a ir na direção do que você quer e acredita. Foque e vá em frente, invista em si mesmo.

Termine os cursos que começou e se especialize. É hora de expandir os horizontes e de se movimentar. Às vezes, as melhores oportunidades estão a alguns quilômetros de distância.

Os movimentos de Carro, Mundo e Temperança podem indicar uma nova plataforma de relacionamentos. 2023 pode trazer o início de uma nova rede social, cuja vida útil está cada vez mais curta, ou indicar a construção de algo mais sólido.

Mais do que uma rede social, pode surgir uma nova forma de vida on-line, com o desenvolvimento do metaverso. Com essas ampliações, novas oportunidades profissionais também surgirão.

A Saúde em 2023

Vá ao médico, olhe mais para o seu corpo e para a sua saúde. Faça check-ups periódicos. Um movimento preventivo pode evitar um problemão mais adiante.

Não comprometa sua vida por um pequeno descuido, que pode ter consequências negativas no futuro. Para além da vida individual, repare no que estamos fazendo pelo mundo e para o meio ambiente.

Em 2023, a tendência é de que a vida saudável se torne mais acessível financeiramente. O cuidado com o corpo ganhará ainda mais força.

É importante movimentar o corpo, com moderação, sem ultrapassar os limites. Não exagere e não crie expectativas irreais sobre si mesmo e sobre seus objetivos.

Estamos vivendo um momento de recuperação pós-pandemia, no qual teremos o total controle dessa ameaça sanitária. Novas tecnologias e remédios devem surgir – será um período de grande avanço nas questões de saúde em nível global, tanto de forma curativa e preventiva como de forma estética.

O Carro é um grande antídoto para os transtornos de saúde mental e emocional. O Carro representa a tomada de rédea. Quanto maior for a autonomia sobre a sua própria vida, menor a chance de um revés na saúde mental.

Caminhamos para um avanço na saúde psicoemocional – afinal, embora a pandemia tenha trazido consequências bastante negativas, acelerou o desenvolvimento de estudos e de tecnologias na área da saúde.

O Carro também é uma carta de maestria – fala de vitória, de sucesso, da volta de um guerreiro.

É como se fosse uma vitória declarada a respeito da pandemia. Agora, o mundo procura se antecipar a eventuais novos vírus que possam surgir, e a antecipação é uma palavra importante para o Carro.