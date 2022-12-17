Receba um conselho dos Astros para o seu signo em 2023 Crédito: Personare

Lembre-se de ver, além do seu signo solar, o conselho para o seu Ascendente, pois as previsões são sempre produzidas para ele. Se você não lembra ou não conhece o seu, , pois as previsões são sempre produzidas para ele. Se você não lembra ou não conhece o seu, descubra aqui nesse link seu Ascendente gratuitamente.

Conselho dos Astros para o seu signo em 2023

ÁRIES

2023 pode ser “o grande ano” de quem tem Sol ou Ascendente em Áries, porque Júpiter transita pelo signo. Com isso, pode trazer muitas oportunidades e crescimento, mas também pode trazer excessos.

cuidado para não se empolgar demais, atirar para todos os lados e desistir diante de qualquer dificuldade. E o Tarot pode ajudar você a tomar a direção correta — Portanto, o conselho dos Astros para Áries é:. E o Tarot pode ajudar você a tomar a direção correta — veja aqui como chegar onde quer.

TOURO

2023 tem a chance de ser o ano em que todo o esforço dos últimos dois anos de quem tem Sol ou Ascendente em Touro será recompensado. Com Júpiter no seu signo, só depende de você aproveitar as oportunidades que devem chegar aos montes.

cuide para não desperdiçar a energia de expansão em forma de preguiça. Veja aqui como usar as frases positivas para o ano novo e atrair o sucesso que você merece. Assim, o conselho dos Astros para o seu signo é: como pessoa taurina que sabe o que é bom,

GÊMEOS

2023 é o ano para Gêmeos se desenvolver, se aperfeiçoar e mostrar a que veio. Mas a entrada de Saturno em Peixes pode significar restrição profissional ou até sobrecarga de trabalho.

administre bem seu tempo e seja resiliente diante das dificuldades, demoras e tantas responsabilidades. Você pode se beneficiar e muito da medição, então, Assim, o conselho dos Astros para Gêmeos é:Você pode se beneficiar e muito da medição, então, tente começar a meditar com essas dicas aqui.

CÂNCER

2023 deve ser focado em relacionamentos para quem tem Sol ou Ascendente em Câncer. Você terá oportunidades para compreender melhor sua posição em grupos e como se relaciona com seus círculos.

LEÃO

2023 pode ser um ano de transformações profundas na carreira de Leão e que podem afetar a rotina familiar. Mas crenças limitantes no aspecto familiar podem ofuscar o seu brilho neste novo ano.

identifique as crenças limitantes que afetam sua capacidade de realização — a maior parte vem dos outros! — e Assim, o conselho dos Astros para o seu signo é:— a maior parte vem dos outros! — e veja aqui como eliminá-las.

VIRGEM

2023 pode ser um ano de impor limites e aprender a dizer não, seja no âmbito das amizades e relacionamentos afetivos, seja no trabalho. Apesar da cobrança saturnina por mais comprometimento e responsabilidade, você precisará combater a vontade intrínseca de se doar ao extremo.

veja quais são as suas prioridades em 2023 (o Mapa do Ano pode te ajudar gratuitamente!) e então priorize-se! Assim, o conselho dos Astros para Virgem é:

LIBRA

2023 pode não ser leve para quem tem Sol ou Ascendente em Libra, principalmente por causa dos para quem tem Sol ou Ascendente em Libra, principalmente por causa dos eclipses 2023 , mas será certamente cheio de aprendizados. Se você tiver disposição para rever, fazer mudanças internas e olhar para si, o ano até pode ser incrível!

mergulho profundo no seu Autoconhecimento e na sua Espiritualidade. Veja aqui como usar a cor Violeta a seu favor em 2023. Assim, o conselho dos Astros para Libra é: use todo o poder da cor do ano de 2023 e faça um

ESCORPIÃO

2023 é um ano de oportunidades para quem tem Sol ou Ascendente em Escorpião. Júpiter em Touro pode ser sinônimo de novas parcerias, contratos e clientes. E pessoas influentes podem abrir as portas para você, caso você aproveite a oportunidade de conhecê-las.

que tal deixar o peso de 2022 para trás? Faça essa limpeza energética de ano novo para abrir seus caminhos e obter mais prosperidade em 2023. O conselho dos Astros para o seu signo é:

SAGITÁRIO

2023 será um ano e tanto para Sagitário! Talvez você precise renunciar a alguns prazeres: este é o recado que Saturno traz a você. Além disso, o planeta pode significar redirecionamento de carreira em 2023.

caso você queira aplicar essas habilidades, chegou a sua hora. Consulte aqui o seu Mapa Profissional gratuito e reveja o seu propósito. Nesse sentido, o conselho dos Astros para Sagitário é:

CAPRICÓRNIO

2023 pode ser um ano de virar uma chave importante para Capricórnio: se divertir e ter prazer sem sentir culpa por não estar produzindo e trabalhando. Júpiter em Touro pode ajudar você a amenizar essa rigidez.

você se esforça muito e tem direito de curtir! A Azurita é uma pedra que pode te ajudar – entenda melhor aqui. Portanto, o conselho dos Astros para Capricórnio é:

AQUÁRIO

2023 é um ano para quem tem Sol ou Ascendente em Aquário fazer mergulhos internos e profundos em busca de autoconhecimento, porque Plutão vai passar pelo seu signo.

use essa energia para transformações. Não é fácil mudar. Se precisar, busque ajuda profissional, você não precisa fazer isso só. Assim, o conselho dos Astros para Aquário é:. Não é fácil mudar. Se precisar, busque ajuda profissional, você não precisa fazer isso só. Aqui você conhece diversos tipos de terapia.

PEIXES

2023 é um ano para quem tem Sol ou Ascendente em Peixes começar a tomar grandes decisões sobre quem você é e quem você quer ser. Saturno no seu signo pode mexer com sua fé inabalável e pedir comprometimento.

tente colocar os pés no chão e encarar os desafios que a vida trouxer neste ano. Descubra aqui qual é a sua pedra do ano 2023 e conte com ajuda extra para fazer deste um ótimo ano. O conselho dos Astros para Peixes é: