Previsões para o amor em junho de 2023 segundo a numerologia

Previsões para o amor em junho de 2023 Crédito: Personare

Junho deve ser um mês de maior preocupação com a saúde. Segundo a Numerologia, trata-se do Ano Universal 7 e do Mês Universal 4, números associados ao tema. Antes de conferir as previsões para o amor em junho de 2023, vamos relembrar a simbologia do 7 e do 4.

Tanto o 4 quanto o 7 são números sérios e desconfiados. Portanto, sua energia nos torna mais “fechados”. É possível que no período a gente prefira ficar mais na nossa zona de conforto e proteção.

Além disso, a preocupação com a segurança também pode ser acentuada. Esse resguardo maior pode ser especialmente útil para curtir a família e aprofundar os laços de intimidade com as pessoas de nossa confiança.

Junho de 2023 pede uma maior dedicação a bons hábitos e à busca por uma melhor qualidade de vida. Dessa forma, é um mês que nos convida ao aperfeiçoamento de diferentes aspectos de nossa vida. Isso vale tanto para as relações cotidianas quanto as profissionais.

Previsões para o amor em junho de 2023

Até aqui, você viu o cenário geral para a Numerologia neste mês. Confira abaixo as previsões pessoais no amor para junho de 2023. Para isso, você precisa saber qual é o seu Mês Pessoal.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 7

Se você não está se relacionando, o nível de desconfiança será maior neste mês. Portanto, pode ser que seja difícil você iniciar uma relação.

Você provavelmente não terá disposição para aventuras e sentirá necessidade de construir um vínculo de profunda cumplicidade. Se encontrar alguém que lhe transmita essa segurança, aproveite! Mas lembre-se de aprofundar aos poucos o laço entre vocês.

Caso você esteja se relacionando, poderá notar um desejo maior de ficar mais “na sua”. Pode ser que o recolhimento esteja relacionado a alguma necessidade de estudos, ou um novo ciclo profissional.

Seja por qual motivo for, esse distanciamento entre você e seu par pode suscitar dúvidas quanto ao nível de confiança entre vocês. Vale a pena se abrir para seu par, para que vocês dois possam reestruturar a relação e torná-la mais forte.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 8

Caso você não esteja numa relação, a união de três números que simbolizam o desejo por segurança e pelo companheirismo podem levar você a ingressar em um relacionamento. Pode até ser que reencontre alguém do passado, que mereça uma segunda chance.

Se você está se relacionando, é um mês que pode ser de muitos conflitos com seu par. Tais conflitos podem tomar a forma de implicâncias com detalhes do dia-a-dia que até então não incomodavam, ou divergências mais profundas em temas financeiros e familiares.

Seja como for, você precisará de muita diplomacia e maturidade para dialogar bastante. Portanto, aproveite o mês para ajustar com sua pessoa amada algumas questões primordiais da relação de vocês, para que juntos possam elevar a união a um novo patamar.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 9

Para você que não está se relacionando, junho de 2023 reserva uma boa oportunidade para materializar uma história de amor. E isso ocorre pela junção de dois números associados ao romantismo (3 e 9) com o 8, que simboliza o potencial de concretização.

Se você está se relacionando, pode ser um mês muito apropriado para realizar um grande sonho (potencial do 8 e do 9) que trará muita alegria (3 e 9) para sua vida a dois. Se encaixam aqui situações como noivar, se casar, engravidar ou ir morar com o seu amor.

Além disso, o mês também pede uma disposição em colocar um ponto final em uma história do passado. Nem que seja encarar o sentimento que ainda conecta você a alguém com quem já se relacionou.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 1

Se você não está numa relação, pode aproveitar o potencial de começos do 1 e o poder de concretização do 4 para iniciar um relacionamento. Tem aí a coragem e a iniciativa do 1 para direcionar no rumo da construção das bases de um novo vínculo afetivo.

Caso esteja se relacionando, você pode iniciar um novo ciclo de mais segurança com seu par. Pode ser formalizando o vínculo, constituindo família, indo morar juntos, etc. Mas é importante colocar em prática ideias e projetos que gerem uma união mais sólida a longo prazo.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 2

Se você não está se relacionando, pode aproveitar o romantismo e desejo por companheirismo do 2 e do 3 para viver uma nova experiência (dinâmica do 5). Ou seja, a mudança deste mês pode ser o início de um relacionamento.

Caso esteja num relacionamento, pode ser importante dialogar bastante com seu par. Tenha em mente a tomada de decisões justas no rumo de uma renovação do prazer entre vocês.

O objetivo é viver uma vida a dois mais estimulante, inclusive em termos sexuais. Mas se não houver o entendimento, pode haver separação ou você se envolver com uma terceira pessoa.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 3

Se você não está numa relação, pode viver o conflito entre duas facetas associadas ao 3. Uma se une ao 6 e intensificará o romantismo. A outra se junta ao 5 e estimula o desejo por liberdade para viver algumas aventuras, inclusive sexuais.

Seu desejo, seu magnetismo e seu poder de sedução estão maiores. Dessa forma, aproveite para atrair e conquistar alguém com quem poderá iniciar um relacionamento.

Caso já esteja se relacionando, pode ser que queira se divertir mais, tanto com a pessoa parceira quanto com os amigos. Se seu par demonstrar ciúmes e fizer chantagens emocionais para reprimir sua vida social, dialogue e busque chegar a um acordo.

Procure uma solução que não crie mágoas e ressentimentos em nenhum dos lados, pois isso pode ser o combustível para “chutar o balde” e romper este relacionamento.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 4

Se você está sem se relacionar, provavelmente vai continuar assim. Isso porque o 4 e o 7 são números que representam uma desconfiança maior.

O medo de sofrer, de receber traição, do abandono e da rejeição estará bem ativo. Portanto, você pode se fechar e não se abrir para um relacionamento. A não ser que a outra pessoa tenha bastante persistência e lhe prove o quão confiável é.

Caso esteja se relacionando, este é um mês em que você pode se fechar emocionalmente e sexualmente. Provavelmente o pano de fundo resida em algumas paranoias, especialmente o medo de perder a pessoa parceira.

Não se tranque nem guarde para si esses medos. Compartilhe com a pessoa amada suas desconfianças. Juntos, vocês poderão reestruturar a base desse relacionamento em prol de uma vida afetiva mais segura e com um nível de cumplicidade e intimidade maior.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 5

Se você não está se relacionando, o desejo por mudanças do 5 e do 9 pode indicar sua abertura a experimentar algo novo, tal como uma nova história de amor.

Todavia, é preciso desapegar-se de alguém ou de hábitos que até então mantinha em suas relações e geravam insatisfação.

Se você está numa relação, infelizmente é um mês de crise. Internamente, você pode estar sentindo muita insatisfação. Externamente, a vida pode estar movimentada, com cenários novos à vista.

Pode ser que você ou seu par tenham de viajar e ficar um tempo distante um do outro. Aproveite este mês para refletir sobre as mudanças que são necessárias colocar em prática para reestruturar sua vida a dois e ter um vínculo renovado.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 6

Se você não está se relacionando, o anseio por companheirismo está enorme e o romantismo também. Sendo assim, pode aproveitar esse potencial para se unir a alguém.

Só cuidado para não se envolver com outra pessoa apenas por carência. Isso pode representar a curta durabilidade deste vínculo e um sofrimento evitável.

Caso esteja num relacionamento, junho de 2023 é um mês de conflitos e insatisfações no amor. Muito diálogo e espírito diplomático para tocar em assuntos e detalhes que estão lhe gerando o desejo de terminar.

Havendo os ajustes, vocês podem fazer a relação renascer num novo nível de união. Caso não seja possível, a relação pode terminar.