Descubra o padrão de pessoa que você atrai segundo a Numerologia Crédito: Personare

Você percebe qual tipo mais recorrente de pessoa por quem você se interessa ou se envolve? A Numerologia pode te ajudar a entender o padrão de pessoa que você atrai e, com isso, superar os desafios no amor.

Descubra o padrão de pessoa que você atrai

Para fazer esse mergulho de autoconhecimento, você precisa fazer o seu Mapa do Amor e anotar o seu Número de Impressão.

Clique aqui e faça gratuitamente a versão Mini do seu Mapa do Amor.

Confirme o seu nome completo, assim como está na sua certidão de nascimento.



Então, confira no destaque qual é o seu Número de Impressão



Então, volte aqui no artigo e descubra o padrão de pessoa que você atrai, além de dicas para superar as dificuldades.



Número de Impressão 1

Você tende a atrair pessoas muito egoístas e autoritários. Num outro extremo, poderá atrair pessoas muito indecisas e sem iniciativa. Dica: busque você ser uma pessoa mais assertiva, autoconfiante e firme em suas decisões.

Número de Impressão 2

Você tende a atrair pessoas muito tímidas e retraídas. Mas no outro extremo, pode se envolver com pessoas exibicionistas e carentes de atenção. Dica: busque desenvolver a sua própria expressividade e incentivar seu par a confiar mais em si e em suas próprias ideias.

Número de Impressão 3

Você tende a atrair pessoas que, assim como você, gostam de se expressar e estar em grupos sociais. Dica: aprenda a lidar com o silêncio e prestar atenção à sua sabedoria interna.

Número de Impressão 4

Você tende a atrair pessoas muito instáveis, com dificuldades de lidar com as questões financeiras. Num outro extremo, você pode se relacionar com pessoas excessivamente preocupadas com alimentação, estética, dinheiro ou trabalho. Dica: valorize a disciplina e aprenda também a cumprir seus planos.

Número de Impressão 5

Você tende a atrair pessoas com uma forte necessidade de liberdade! Que detestam rotina e formalidade. Num outro extremo, você pode atrair por quem odeia viajar ou sair da rotina. Dica: se abra ao novo e às surpresas, assim você vai poder crescer com o seu par.

Número de Impressão 6

Você tende a atrair pessoas que não têm uma boa convivência com a família e dificuldades de fazer amizades. No outro extremo, pode sentir atração por quem se sacrifica para evitar atritos e divergências, especialmente na família. Dica: saiba tanto oferecer seu colo quanto receber o apoio e a segurança emocional aos seus familiares.

Número de Impressão 7

Você tende a atrair pessoas que têm muito medo de ser incompreendidas ou traídas e, por isso, preferem se isolar. Num outro extremo, pode atrair alguém que imponha seus conhecimentos. Dica: tente aprender a expressar o que sabe e o que sente, assim poderá vencer as barreiras no amor.

Número de Impressão 8

Você tende a atrair pessoas muito submissas e facilmente dominadas por outros. Num outro extremo, pode se relacionar repetidamente com pessoas muito materialistas. Dica: reconheça que você almeja – e merece – o sucesso, e ao mesmo tempo respeita o crescimento do seu par.

Número de Impressão 9

Você tende a atrair pessoas com dificuldade de lutar por suas próprias metas e que se sacrificam em prol do outro. Num outro extremo, pode se relacionar com pessoas muito egoístas e individualistas. Dica: encare primeiro as suas próprias limitações, tornando-se exemplo de superação e inspiração para o seu par.