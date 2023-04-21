Temporada de Touro 2023: é hora de cuidar bem do que você quer ver prosperar Crédito: Personare

Depois que Áries passou abrindo caminho para novas conquistas, agora é a vez de Touro se instalar nesse território para construir algo sólido e, de preferência, duradouro.

Afinal, de que vale conquistar uma terra, se ela for improdutiva?

O que significa Sol em Touro

É por isso que, quando Touro chega, está na hora de buscarmos por estabilidade. Ela simboliza aquela parte de nós que preza pela segurança e, por isso, dá um passo de cada vez, usando as armas da paciência e persistência.

Mas, mesmo que você não seja um taurino nato, verá neste artigo como este signo desempenha um papel importante nas suas conquistas. E também as áreas onde você precisa ter paciência e determinação para construir bases sólidas em sua vida.

O que esperar da temporada de Touro 2023

Conforme antecipamos, a chegada do Sol no signo de Touro marca o início de uma temporada de maior estabilidade, crescimento e cuidado com o que realmente importa.

Mas é importante ter em mente que, se em Áries nós saímos à luta para desbravar e conquistar novos territórios, agora é o momento de montar acampamento e trabalhar duro até que essa terra renda frutos.

Não poderemos mais atirar para todos os lados. Touro é contido, ainda que seja constante e consistente. Por isso, como os demais signos de terra, ele precisa de tempo.

Esta é, portanto, mais uma oportunidade de tirarmos a prova de que quantidade não é sinônimo de qualidade. Para termos sucesso em algo, quase sempre é preciso resistir e persistir — e, assim, escolher melhor as nossas batalhas.

Será preciso plantar com calma e ter resiliência para prosperar. Por isso, tenha em mente que você poderá enfrentar situações que estão além do seu controle ou consciência.

O que quer que você tenha começado na temporada anterior — um trabalho, um relacionamento ou um projeto — poderá passar por “testes” nesse momento. Isso exigirá de você paciência e determinação em relação aos seus objetivos.

E se a resistência não for externa, é bem provável que seja você mesmo(a) que está desviando do que diz tanto querer. Calma, vou te explicar:

Touro é um signo fixo, o que significa que onde temos esse signo no mapa, tendemos a ser mais resistentes à mudança — porque é ali que nos sentimos seguros. Mudar é difícil, porque bagunça a vida sem nenhuma garantia de que “vai dar certo”. E Touro não quer perder nada, pelo contrário. Por isso é que ele também tende a procrastinar.

Outra fama do signo é a teimosia, o que não é totalmente injustificada. Afinal, muitas vezes nossos maiores superpoderes também podem se transformar em kriptonita se não forem bem utilizados.

Neste caso, a obstinação de Touro pode se transformar em um obstáculo à resolução de conflitos ou à tomada de decisões eficientes. Isso ocorre especialmente diante das situações relacionadas à área da vida onde temos a manifestação desse signo.

Por isso, se eu fosse você usaria este momento para estabelecer prioridades e agir de forma prática. Não é preciso gastar energia com grandes movimentações. Garanta que seus investimentos — seja de tempo, energia ou recursos — estejam alinhados com seus objetivos e te proporcionem o máximo de benefícios. Nem tudo vale o esforço, lembre-se disso.

5 dicas para todos os signos aproveitarem o período

A chegada do Sol ao signo de Touro é um dos melhores momentos para cuidarmos do que queremos ver prosperar em nossas vidas. Por isso, preparei algumas dicas para que você possa fazer valer essa temporada, não importa qual seja o seu signo!

1. Identifique seus objetivos

Antes de começar a cuidar do que você deseja ver prosperar, é fundamental identificar claramente seus objetivos.





Faça uma lista das metas e sonhos que você quer alcançar e estabeleça prioridades.



2. Organize seu tempo

Assim como o signo de Touro, é crucial ser paciente e investir tempo e energia no que você deseja ver crescer. Por isso, é hora de organizar muito bem a sua agenda para que possa se dedicar regularmente aos seus projetos.





Estabeleça um cronograma realista com o seu momento e mantenha a disciplina para cumprir cada tarefa.



3. A vida é para os fortes

A persistência é uma marca dos taurinos. Assim, devemos aprender com esse signo a enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho.





Em vez de desistir diante das dificuldades, busque soluções criativas e esteja disposto a se adaptar durante o caminho.



4. Cuide dos relacionamentos

A temporada de Touro também nos convida a cuidar dos relacionamentos pessoais e profissionais que desejamos ver prosperar.





Cultive a comunicação aberta, a empatia e a cooperação. Assim, você fortalecerá as conexões com aqueles que são importantes para você.



5. Aprecie o processo

Por fim, lembre-se de apreciar o processo de crescimento e desenvolvimento.





Aprenda a valorizar cada passo do caminho e celebre suas conquistas, por menores que sejam.





Depois eles dirão que foi sorte!



Como aproveitar a temporada de Touro 2023 de acordo com seu signo

Mesmo que você não seja do signo de Touro, o Sol sempre está iluminando uma parte da sua vida. Ou seja, ele destaca questões diferentes na vida de cada um de nós. Para você saber qual é a área da sua vida que o Sol está iluminando agora, veja no passo a passo:

Veja os trânsitos que você tem ativo:

Trânsito de Sol na Casa 1

A passagem do Sol em Touro pela casa do Ascendente pode ser um momento de grande energia e oportunidades para o desenvolvimento pessoal. Isso porque a casa 1 está relacionada com a identidade, aparência e as primeiras impressões. Aqui estão algumas dicas práticas para aproveitar esse período:

Cuide do corpo e da saúde. Touro é um signo terreno e sensual, e a casa 1 está relacionada ao corpo físico. Portanto, este é um excelente momento para prestar atenção à sua saúde e bem-estar.

Dedique tempo a uma alimentação equilibrada, exercícios físicos e descanso adequado. Mime-se com atividades que te deem prazer, como massagens ou banhos aromáticos, para nutrir tanto o corpo quanto a mente.

Torne-se quem você é. A passagem do Sol em Touro pela casa 1 é uma oportunidade de se conhecer melhor e assumir seus desejos e vontades. Faça uma autoavaliação honesta de suas qualidades, habilidades e conquistas.

Estabeleça metas pessoais e celebre seus progressos. Invista em seu desenvolvimento pessoal e profissional, buscando novas habilidades ou conhecimentos que o tornem mais seguro e confiante em suas capacidades.

Estabeleça metas financeiras e materiais. Touro está relacionado à segurança financeira e material, e a casa 1 representa nossas motivações e inícios. Aproveite essa energia para estabelecer metas financeiras e materiais que estejam alinhadas com suas prioridades e necessidades pessoais.

Pense em como você pode investir em si mesmo. Pode ser através de educação, bens duráveis ou experiências que contribuam para sua estabilidade e bem-estar a longo prazo.

Sol passando pela Casa 2

A Casa 2 abarca os valores pessoais e recursos materiais. Logo, a passagem do Sol em Touro por essa casa pode ser um momento de foco nas finanças e na construção de segurança e estabilidade. Aqui estão algumas dicas práticas para aproveitar esse período:

Reavalie suas finanças. Aproveite essa fase para analisar sua situação financeira de maneira detalhada. Verifique suas despesas, poupanças e investimentos, identificando áreas em que você possa melhorar. Crie um orçamento realista que reflita suas prioridades e metas financeiras, e se comprometa a segui-lo.

Estabeleça metas financeiras claras. Este é o momento perfeito para definir metas específicas, mensuráveis e alcançáveis. Estabeleça um plano de ação para alcançar seus objetivos, sejam eles poupar para uma viagem, investir em um bem durável ou criar um fundo de emergência.

Lembre-se de ser paciente e persistente, já que Touro nos ensina a importância do trabalho consistente em direção aos objetivos.

Reflita sobre seus valores pessoais. A casa 2 também está relacionada àquilo que consideramos importante na vida. Esta é uma oportunidade para você avaliar suas prioridades e alinhá-las com suas decisões financeiras.

Pergunte-se quais são os valores que guiam suas escolhas e como você pode investir seus recursos de maneira que reflitam esses princípios. Isso pode incluir apoiar causas ou empresas que estejam alinhadas com seus valores, ou fazer escolhas de consumo mais conscientes e sustentáveis.

Trânsito de Sol na Casa 3

A Casa 3 está relacionada à comunicação, aprendizado e interações cotidianas. A temporada de Touro 2023 é um momento excelente para se concentrar no aprimoramento das habilidades de comunicação e na ampliação dos horizontes intelectuais. Confira algumas dicas:

Aprimore suas habilidades de comunicação. Aproveite a energia taurina para desenvolver habilidades de comunicação mais eficazes e assertivas. Isso pode incluir trabalhar na sua escuta ativa, aprimorar a expressão escrita ou verbal, ou aprender a transmitir suas ideias de maneira mais clara e concisa.

Além disso, busque ter mais empatia e sensibilidade ao se comunicar com os outros, garantindo que você esteja levando em consideração seus pontos de vista e sentimentos.

Invista no aprendizado contínuo. É o momento ideal para aprofundar seus conhecimentos em áreas de interesse e adquirir novas habilidades. Isso pode envolver a inscrição em cursos, workshops ou seminários, ou simplesmente reservar um tempo para ler e pesquisar sobre temas que lhe fascinam.

Fortaleça conexões cotidianas. Busque fortalecer suas conexões com vizinhos, colegas e conhecidos e criar um ambiente mais harmonioso e cooperativo ao seu redor. Isso pode incluir se envolver em atividades comunitárias, oferecer ajuda ou apoio a quem precisa, ou simplesmente se conectar com as pessoas em um nível mais pessoal e autêntico.

Sol em trânsito pela Casa 4

A passagem do Sol em Touro pela Casa 4, a casa das raízes, família e lar, pode ser um período de foco na vida doméstica e nas conexões emocionais. Aqui estão algumas dicas práticas para aproveitar esse período:

Cuide do seu lar. Aproveite a energia taurina para melhorar seu ambiente doméstico, tornando-o mais confortável, funcional e harmonioso. Isso pode envolver organizar e decorar sua casa, realizar reparos necessários ou investir em itens que aumentem seu bem-estar e conforto. Decorar a casa também pode fazer bem para a alma!

Cuide de quem ama. É hora de dedicar tempo e energia para fortalecer os laços familiares e cultivar um maior senso de união e apoio mútuo. Isso pode incluir passar momentos de qualidade juntos, resolver conflitos e mal-entendidos, ou simplesmente expressar seu amor e gratidão pelos membros da sua família.

Conecte-se com suas raízes. A energia de Touro na casa 4 também nos convida a explorar e valorizar nossas raízes emocionais e culturais. Isso pode envolver aprender mais sobre a história de sua família, mergulhar em tradições culturais ou honrar a memória de seus antepassados.

Ao se conectar com suas raízes, você estará nutrindo seu senso de identidade e pertencimento, o que pode levar a uma maior estabilidade emocional e autoconhecimento.

Trânsito de Sol na Casa 5

Neste período, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre autoexpressão, criatividade, talentos, filhos, gravidez, lazer, namoro, prazer e criança interior. Pode ser especialmente útil, para você, fazer o seu Mapa Sexual ( faça a versão gratuita aqui!).

Explore sua criatividade. A energia taurina na Casa 5 mostra que você encontra sua estabilidade na criatividade. Por isso, dedique tempo para se envolver em atividades artísticas e expressivas que despertem sua paixão e imaginação, e faça isso de forma consciente.

Aprecie os prazeres da vida. Aproveite a energia de Touro para se permitir desfrutar de momentos de relaxamento e lazer, como um jantar delicioso, uma massagem relaxante ou um passeio pela natureza. Ao abraçar o lado prazeroso da vida, você recarrega as baterias e se abre a novas possibilidades.

Namore muito. A Casa 5 também governa nossas relações amorosas e românticas. Durante a temporada de Touro você pode tanto se envolver em novos romances, como também se apaixonar novamente pela sua cara-metade. O fato é que, ao nos apaixonarmos, projetamos no outro algo que admiramos ou temos em nós mesmos.

Trânsito de Sol na Casa 6

A Casa 6 é a casa do trabalho, rotina e saúde. Logo, a Temporada de Touro 2023 pode ser um período de maior foco na organização e aprimoramento das áreas relacionadas a esses temas. Aqui estão algumas dicas práticas para aproveitar esse período:

Organize sua rotina diária. A energia taurina na casa 6 incentiva a criação de uma rotina diária mais estruturada e equilibrada. Analise seus hábitos e compromissos atuais e identifique áreas que podem ser melhoradas.

Estabeleça um cronograma que inclua tempo para trabalho, autocuidado, lazer e atividades sociais. Ao organizar sua rotina, você estará promovendo maior equilíbrio e produtividade em sua vida diária.

Foque na saúde e no bem-estar. Dedique atenção especial a essas áreas, estabelecendo hábitos saudáveis e duradouros. Isso pode incluir a adoção de uma dieta equilibrada, a prática regular de exercícios físicos e a busca de um sono de qualidade.

Lembre-se de que Touro valoriza a paciência e a persistência; portanto, concentre-se em fazer mudanças sustentáveis e realistas.

Melhore a eficiência no trabalho. Identifique tarefas ou projetos que possam ser otimizados e estabeleça metas claras e mensuráveis para o seu progresso. Além disso, considere investir em habilidades ou ferramentas que possam melhorar seu desempenho e contribuir para sua satisfação profissional.

Trânsito de Sol na Casa 7

Neste período, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre seus relacionamentos e parcerias (sejam elas pessoais ou de negócios), além de inimigos declarados. Aqui vão algumas dicas práticas para aproveitar esse período, mas já adianto que esse é um ótimo momento para fazer uma Sinastria Amorosa ( veja a versão gratuita aqui)!

Cultive a comunicação aberta e honesta. Dedique tempo para conversar abertamente com seus parceiros, amigos e colegas sobre seus sentimentos, pensamentos e expectativas. Ao criar um ambiente de diálogo aberto e respeitoso, você fortalece a confiança e a compreensão mútua em suas relações.

Invista em parcerias. A Casa 7 também está relacionada ao trabalho em equipe, o que significa que seu chão está nas parcerias que duram. Por isso, durante a passagem do Sol em Touro por essa casa, busque oportunidades para colaborar com outras pessoas em projetos ou atividades que sejam de interesse mútuo.

Busque equilíbrio e compromisso nos seus relacionamentos. Isso pode envolver encontrar soluções justas e mutuamente benéficas para conflitos ou desacordos, bem como assegurar que as necessidades e desejos de ambas as partes sejam levados em consideração.

Lembre-se de que Touro valoriza a estabilidade e a harmonia, então faça um esforço consciente para manter o equilíbrio em suas conexões interpessoais.

Trânsito do Sol pela Casa 8

Aqui, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre o valor do outro e valor compartilhado, crises, encerramentos, heranças, seguros, impostos, morte e sombra. A passagem do Sol em Touro pela casa 8, a casa da transformação, pode ser um período de introspecção e mudanças profundas. Aqui estão algumas dicas práticas para aproveitar esse período:

Avalie suas finanças conjuntas. A energia taurina na casa 8 incentiva a busca por segurança e estabilidade nos recursos compartilhados, como finanças conjuntas, heranças e investimentos.

Dedique tempo para revisar e organizar esses aspectos financeiros em conjunto com seu parceiro, familiares ou sócios. Estabeleça metas e planos realistas para assegurar a segurança financeira e criar uma base sólida para o futuro.

Aprofunde-se em questões emocionais. A Casa 8 também está relacionada aos assuntos emocionais profundos e ao autoconhecimento. Durante a passagem do Sol em Touro por essa casa, permita-se explorar suas emoções e enfrentar questões não resolvidas que possam estar afetando sua segurança emocional.

Isso pode envolver a busca por terapia, a prática de meditação ou o simples ato de refletir sobre suas experiências passadas e presentes. Ao trabalhar com suas emoções e compreender seus padrões, você estará criando uma base emocional mais segura e estável para esse momento de vida.

Fortaleça a intimidade em seus relacionamentos. É importante buscar aprofundar a conexão emocional e a intimidade em seus relacionamentos mais próximos. Isso pode envolver compartilhar vulnerabilidades, expressar seus sentimentos mais profundos e trabalhar juntos para superar desafios e obstáculos.

Bom ciclo para se dedicar aos investimentos financeiros, contratar seguro e negociar comissões.

Trânsito de Sol na Casa 9

Durante este período, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre assuntos e experiências que agregam conhecimento e trazem crescimento: Ensino Superior, sua verdade interna, filosofia de vida, justiça, ética, espiritualidade, religião e grandes viagens. Aqui estão algumas dicas práticas para aproveitar esse período.

Invista em sua educação e crescimento pessoal. Talvez seja a hora de se matricular naquele curso que você estava pesquisando ou na pós-graduação que estava namorando. Tudo que lhe ajude a desenvolver seus conhecimentos e habilidades.

Conecte-se com suas crenças e valores. Dedique tempo para refletir sobre suas crenças e valores, considerando se eles ainda estão alinhados com seus objetivos e propósito de vida. Tenha abertura para explorar novas ideias e perspectivas que possam ajudar você a crescer e evoluir.

Planeje e realize viagens significativas. Este é um excelente momento para planejar e realizar viagens que tenham um propósito mais profundo e significativo. Ao invés de buscar apenas entretenimento e lazer, considere visitar lugares que possam promover seu crescimento pessoal, como retiros espirituais, eventos educacionais ou destinos culturais.

Ao viajar com intenção e propósito, você estará aproveitando a energia taurina para expandir seus horizontes e enriquecer sua vida.

Trânsito do Sol pela Casa 10

Aqui, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre legado, carreira, liderança, status social, reputação, hierarquia e vocação. Ou seja, é hora de plantar ou focar nos seus projetos mais ambiciosos. Pelo que você quer ser realmente reconhecido? Para te ajudar nesse caminho, uma boa dica é fazer um Mapa Profissional ( veja a versão gratuita aqui!).

Confira outras dicas práticas para aproveitar esse período:

Estabeleça metas profissionais. A Casa 10 está associada à carreira e aos objetivos de longo prazo. Aproveite a energia de Touro para definir metas claras e ambiciosas em sua vida profissional e criar um plano de ação para alcançá-las.

Isso pode envolver a busca por promoções, mudanças de carreira ou o desenvolvimento de habilidades e competências específicas.

Aumente sua visibilidade. Use esse período para aumentar sua visibilidade e reconhecimento no ambiente de trabalho e na comunidade em geral.

Isso pode envolver a participação em eventos e conferências, a publicação de artigos ou a contribuição em projetos de destaque.

Assuma responsabilidades e liderança. A energia de Touro é determinada e constante, tornando esse período ideal para assumir responsabilidades adicionais e demonstrar suas habilidades de liderança.

Procure oportunidades para liderar projetos, orientar colegas ou assumir tarefas desafiadoras que possam impulsionar sua carreira e aumentar seu prestígio.

Trânsito de Sol na Casa 11

Neste momento, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre esperança, amizades, justiça social, grupos e persona sociais, planejamentos para o futuro e os frutos do seu propósito.Veja algumas dicas práticas para aproveitar esse período:

Amplie seu círculo social. Aproveite a energia de Touro para conhecer novas pessoas e expandir seu círculo social. Isso pode envolver a participação em eventos, grupos de interesse ou organizações comunitárias, e o estabelecimento de conexões com pessoas que compartilham de seus interesses e valores.

Colabore em projetos coletivos. Este é um ótimo momento para trabalhar em equipe e colaborar com outros em projetos que beneficiem a comunidade ou que estejam alinhados com seus objetivos futuros.

Reflita sobre suas aspirações e ideais. Aproveite esse período para refletir sobre seus objetivos futuros e sonhos, e analise se você está no caminho certo para alcançá-los. Isso pode envolver a reavaliação de prioridades, o estabelecimento de novas metas ou a busca por apoio e orientação em sua rede de contatos.

Trânsito de Sol na Casa 12

Aqui, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre inconsciente, sonhos, sacrifícios, isolamento, medos, empatia e inimigos ocultos (pessoas e situações que podem trazer alguma perda ou impor limite, mesmo que não intencional).

Por isso, se você está com a casa 12 ativada, chegou o momento de pensar no que vai fazer da vida quando o Sol chegar à sua Casa 1, no dia 20 de maio de 2023. Não tenha dúvida de que você vai piscar e um novo ciclo vai começar. Confira algumas dicas:

Dedique tempo à introspecção. A Casa 12 está associada à introspecção e ao autoconhecimento. Aproveite a energia de Touro para buscar uma maior compreensão de si mesmo(a). Isso pode envolver a prática de meditação, o registro de sonhos ou a leitura de livros e artigos sobre espiritualidade e desenvolvimento pessoal.

Cuide de sua saúde mental e emocional. Identifique áreas em que você pode estar sentindo sobrecarga ou estresse e busque formas de lidar com esses sentimentos. Isso pode envolver a busca por terapia, o compartilhamento de suas preocupações com amigos e familiares ou a prática de atividades que promovam o relaxamento e o bem-estar.

Trabalhe nos bastidores. Aproveite esse período para se envolver em atividades que possam ser realizadas sozinho e que possibilitem uma conexão mais profunda consigo mesmo(a). Isso pode incluir a prática de hobbies criativos, a escrita de um diário ou a realização de retiros espirituais e de meditação.

Até 20 de maio, o que você fizer nos bastidores tem maiores chances de vingar — por isso, aproveite o momento para recarregar as baterias e se dedicar à gestação de um novo ciclo, que começa no mês que vem.