Vem aí o primeiro eclipse de 2023. Embora seja bonito de se ver, astrologicamente é um dos fenômenos mais apreensivos. Afinal, podem estar ligados ao início de crises e bloqueios em algumas áreas da nossa vida. Neste artigo, a gente te conta como se preparar para o primeiro eclipse do ano
Este será um Eclipse Solar que ocorrerá à 1h12 de quinta-feira, dia 20 de abril, e terá uma condição rara, que só aconteceu em 3,1% dos eclipses do Século 21: será um Eclipse Híbrido. Isto significa que ele fará a transição de anelar (aquele que se vê um círculo de luz ao redor) para total e depois fará o movimento inverso.
Mas antes de se programar para vê-lo, saiba que ele só será visível completamente em pontos remotos do planeta e parcialmente em: Austrália Ocidental, Timor-Leste e Papua Ocidental.
Como se preparar para o primeiro eclipse do ano
1. O ultimato deste eclipse
Este Eclipse ocorrerá no último grau de Áries, por isso soa como um ultimato:
- Onde falta dar um impulso em sua vida?
- Onde você fica sempre esperando a hora certa?
- É como se fosse uma última chamada para se desafiar, liderar ou ser pioneiro em algo.
2. Observe o que vem sentindo
É preciso chamar a atenção para um fato: eclipses impactantes para nós já são sentidos com uns 20 a 30 dias de antecedência, então, se observe:
- Você já está sentindo essa vontade de dar uma guinada?
- De terminar ou começar algo?
- Como?
- Em que área da vida?
Vale à pena meditar mais nesse período! Uma dica é a meditação de limpeza energética (veja aqui), para limpar os excessos e poder se abrir ao que vem por aí.
3. Se resguarde
Para as pessoas que já estão passando por algum turbilhão e para as mais sensíveis, recomenda-se um "resguardo" no uso de forças de 24h antes até 24h depois do Eclipse, pois podem sentir suas energias mais tragadas pelas situações.
Preserve-se!
4. Desapegue
O eclipse geralmente age como um catalisador de mudanças, acelerando os processos que já estão acontecendo. Muitas das mudanças são, inclusive, muito necessárias. É hora de desapegar de situações que já não tem cabimento nem estrutura.
5. Cuide com a impulsividade
É importante não agir de forma simplesmente impulsiva. Já sabendo que o Eclipse em Áries pode empurrar as ações para uma direção mais agressiva, tente observar se não é possível fazer as coisas de forma mais diplomática. Às vezes não é “o quê” e sim “como” as coisas são feitas.
6. Estruture suas ações
Outra dica importante é saber que este eclipse pedirá uma estruturação de ações, e não simplesmente sair jogando tudo para o ar. Vai te exigir constância e trabalho para construir o que você deseja. Não adianta só o impulso. Saiba que será preciso trabalhar para realizar!
7. Tenha paciência
Paciência é fundamental considerando que o Eclipse Solar, muitas vezes, acaba se revelando através de situações externas que não estão sob nosso controle. Procure observar por que isso te afeta tanto e o que isto procura lhe mostrar.
8. Veja como o eclipse atuará na SUA vida
O eclipse destaca uma área da vida do seu Mapa, ou seja, uma Casa astrológica. Para saber isso, acesse seu Mapa do céu Personare. Lá vai aparecer um destaque, logo após a mandala, que te diz a Casa e o que ela representa. Tente entender os significados e como se sente.
Se você está muito de boa e não estiver sentindo grandes crises ou possíveis viradas chegando, provavelmente este eclipse não estará numa posição que te afete tanto. Ufa! Pode relaxar!
9. Vem mais por aí
Neste ano, teremos mais três eclipses, sendo um deles também no eixo Áries-Libra, que vai acontecer em outubro, no signo de Libra (confira aqui as datas de todos Eclipses de 2023).
Por isso, preste atenção em fatos que estejam acontecendo até lá neste eixo do seu mapa. Para isso, abra o seu Mapa Astral gratuito aqui e veja em qual Casa você tem Áries e Libra. Por exemplo, uma pessoa que tem Ascendente em Áries está sendo afetada no eixo da Casa 1 (Ascendente) e da Casa 7 (que é a oposta).
- Bela Medeiros: Taróloga, astróloga, reikiana, terapeuta de Cura Interior (Alinhamento Energético) e de outras técnicas holísticas. Realiza o trabalho de facilitadora de Ho'oponopono para grupos há seis anos. Acredita que, com esta e outras técnicas, é possível melhorar a vida em todos os aspectos e, assim, deixar um mundo melhor para as futuras gerações. E-mail: [email protected]