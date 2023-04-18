Como se preparar para o primeiro eclipse do ano Crédito: Personare

Vem aí o primeiro eclipse de 2023. Embora seja bonito de se ver, astrologicamente é um dos fenômenos mais apreensivos. Afinal, podem estar ligados ao início de crises e bloqueios em algumas áreas da nossa vida. Neste artigo, a gente te conta como se preparar para o primeiro eclipse do ano

Este será um Eclipse Solar que ocorrerá à 1h12 de quinta-feira, dia 20 de abril, e terá uma condição rara, que só aconteceu em 3,1% dos eclipses do Século 21: será um Eclipse Híbrido. Isto significa que ele fará a transição de anelar (aquele que se vê um círculo de luz ao redor) para total e depois fará o movimento inverso.

Mas antes de se programar para vê-lo, saiba que ele só será visível completamente em pontos remotos do planeta e parcialmente em: Austrália Ocidental, Timor-Leste e Papua Ocidental.

Como se preparar para o primeiro eclipse do ano

1. O ultimato deste eclipse

Este Eclipse ocorrerá no último grau de Áries, por isso soa como um ultimato:

Onde falta dar um impulso em sua vida?

Onde você fica sempre esperando a hora certa?

É como se fosse uma última chamada para se desafiar, liderar ou ser pioneiro em algo.

2. Observe o que vem sentindo

É preciso chamar a atenção para um fato: eclipses impactantes para nós já são sentidos com uns 20 a 30 dias de antecedência, então, se observe:

Você já está sentindo essa vontade de dar uma guinada?

De terminar ou começar algo?

Como?

Em que área da vida?

3. Se resguarde

Para as pessoas que já estão passando por algum turbilhão e para as mais sensíveis, recomenda-se um "resguardo" no uso de forças de 24h antes até 24h depois do Eclipse, pois podem sentir suas energias mais tragadas pelas situações.

Preserve-se!

4. Desapegue

O eclipse geralmente age como um catalisador de mudanças, acelerando os processos que já estão acontecendo. Muitas das mudanças são, inclusive, muito necessárias. É hora de desapegar de situações que já não tem cabimento nem estrutura.

5. Cuide com a impulsividade

É importante não agir de forma simplesmente impulsiva. Já sabendo que o Eclipse em Áries pode empurrar as ações para uma direção mais agressiva, tente observar se não é possível fazer as coisas de forma mais diplomática. Às vezes não é “o quê” e sim “como” as coisas são feitas.

6. Estruture suas ações

Outra dica importante é saber que este eclipse pedirá uma estruturação de ações, e não simplesmente sair jogando tudo para o ar. Vai te exigir constância e trabalho para construir o que você deseja. Não adianta só o impulso. Saiba que será preciso trabalhar para realizar!

7. Tenha paciência

Paciência é fundamental considerando que o Eclipse Solar, muitas vezes, acaba se revelando através de situações externas que não estão sob nosso controle. Procure observar por que isso te afeta tanto e o que isto procura lhe mostrar.

8. Veja como o eclipse atuará na SUA vida

Se você está muito de boa e não estiver sentindo grandes crises ou possíveis viradas chegando, provavelmente este eclipse não estará numa posição que te afete tanto. Ufa! Pode relaxar!

9. Vem mais por aí