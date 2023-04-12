Xô, inveja! 3 práticas de proteção para fazer na Lua Minguante

Escreva a lápis, em um papel, o nome completo da pessoa que você deseja afastar.





Vá para o lado de fora de sua casa (varanda ou quintal), acenda uma vela branca ou preta e a dedique para seus guardiões protetores e para a energia da Lua Minguante.





Peça ajuda para se blindar das energias dessa pessoa, para que vocês se afastem e peça à Lua para minguar os laços entre vocês.





Queime o papel com o nome da pessoa, dizendo: “Que o fogo queime todo o mal que essa pessoa me fez ou pensa em fazer, assim como essa ligação entre nós e toda a minha angústia e que o vento leve embora essa história”.



