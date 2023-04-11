Momento de expansão! Veja as previsões astrológicas de 11 a 15 de abril de 2023

Momento de expansão! Veja tudo nas previsões de 9 a 15 de abril de 2023 Crédito: Personare

Hora expandir e aproveitar os bons aspectos que o Céu nos traz nas previsões de 11 a 15 de abril de 2023, já que na próxima semana, no dia 21, teremos Mercúrio Retrógrado.

Prepare-se para dias muito auspiciosos, mas que exigem certos cuidados: vai ser preciso, por exemplo, um pouco de atenção aos gastos excessivos ou outros exageros.

Vamos conferir o nosso resumo astrológico da semana:

Sol e Júpiter ficam conjuntos em Áries (aspecto exato na terça-feira), uma combinação de arrojo, confiança, senso de aventura e expansão;





A partir de terça-feira, Vênus quadra Saturno, podendo gerar gastos e cobranças;





Até quarta-feira, Vênus está em trígono com Plutão, momento de afetos profundos;





Mercúrio em sextil com Marte agiliza assuntos do dia a dia, momento de aproveitar antes que Mercúrio fique retrógrado a partir da próxima sexta-feira, 21/04;





Na terça-feira, Vênus ingressa em Gêmeos, onde transita até 07/05.



Sol e Júpiter em conjunção com Áries: hora da expansão!

Nesta semana, Sol e Júpiter ficam conjuntos em Áries e exato na terça-feira, 11/04. Essa é a hora da expansão, pois é um aspecto bastante especial que nos presenteia com muito arrojo, confiança e senso de aventura.

Áries tem uma energia que nos convida a ir à luta, correr atrás do que desejamos.

Diante da atmosfera de otimismo, podemos aproveitar para iniciar projetos que poderão render frutos lá na frente. É como se estivéssemos saindo de um momento de limitação e entrando em uma energia mais ampliada e confiante.

Vale lembrar que Sol com Júpiter também pode ter outro lado, afinal, na Astrologia e na vida, tudo tem dois lados. O traço mais desafiador desse trânsito pode estar na questão do exagero.

Sabe aqueles dias em que a gente sai passando o cartão de crédito e praticamente esquece que uma hora a fatura chega? Será preciso ter atenção com esse comportamento mais impulsivo, que pode aparecer também na alimentação.

Que tal começar aquele curso?

A dica para aproveitar bem essa conjunção de Sol e Júpiter em Áries é começar uma jornada de aprendizado, fazer um curso e aprender coisas novas. Há essa atmosfera de muita confiança, alegria e expansividade que não dá para deixar passar. Confie em si!

Esse entusiasmo é muito necessário para a vida, porque às vezes nos sentimos limitados e pessimistas, e esse é um aspecto que nos convida a apostar no novo.

Vênus quadra Saturno: tempo nublado

Nas previsões de 11 a 15 de abril de 2023, temos ainda Vênus fazendo uma quadratura, que é um aspecto de tensão, a partir de terça-feira, com muita gente sentindo até antes.

Bom, a gente precisa aceitar que até em Fernando de Noronha às vezes aparece um céu nublado, não é verdade? É disso que este aspecto trata.

Essa combinação pode aparecer de muitas maneiras. Embora Vênus seja o planeta do prazer, quando está num aspecto com Saturno, podemos ter algumas questões.

Isso faz com que alguma coisa cause um desconforto, uma chateação, alguma obrigação ou limitação.

Além disso, pode ser que fiquemos mais suscetíveis a ofensas, ou que as pessoas ao nosso redor estejam. Há certa hipersensibilidade no ar.

A autoestima, que é algo característico de Vênus, tende a ficar em queda quando estamos sob as influências de Vênus com Saturno. É como se aparecesse algo chato no meio da história, sabe? Uma crítica ou autocrítica.

Também ocorrem frustrações. Você marca de encontrar um velho amigo, mas, quando chega o dia do encontro, precisa desmarcar porque ficou com gripe. Isso é Saturno dizendo: “você não vai, não”! Digamos que é uma vibe um pouco estraga prazer.

Solteiros: melhor não marcar encontros

Tendo em vista esse aspecto, a dica para as pessoas solteiras é evitar marcar encontros durante esses dias. Muito provavelmente você não vai se sentir muito à vontade ou ver muitos defeitos na pessoa, ou, ainda, achar que ela não é o que estava buscando.

Nas relações já existentes, pode haver a famosa DR (discussão de relação), que é sempre incômoda, mas às vezes necessária. Aqui, colocamos limites e fazemos ajustes com a pessoa parceira, acertando aquilo que não está bom.

Clima de desprazer

Não há como negar que tem um certo clima de desprazer nesta semana, que pode gerar situações que nos tiram um pouco o ânimo.

Pensando em exemplos práticos do dia a dia: é quando a geladeira, que não vinha muito bem, estraga; a câmera que tinha começado a apresentar problema, agora tem que trocar. Então, teremos algum desprazer nesta semana, algo com o qual certamente vamos precisar lidar.

No entanto, as pessoas resilientes – e as que curtem ler as minhas previsões – vão se sair melhor, não é mesmo?

A semana continua tendo muitas coisas boas

Depois desses momentos um pouco chatos, poderemos continuar com muitas coisas boas. Até quarta-feira, temos Vênus em um bom aspecto com Plutão, sugerindo maior profundidade para os vínculos.

Mesmo que alguns vínculos sejam testados, haverá aqui certa profundidade, inclusive com as pessoas e nas relações.

Vênus entra em Gêmeos a partir da terça-feira e vai transitar ali até o dia 7 de maio. Gêmeos é o signo da palavra, por isso, momento oportuno para refletir:

Como que eu me comunico?

Estamos em um momento em que a palavra tem muita importância, e uma palavra errada pode gerar levar a um entendimento equivocado. É uma semana para ter cuidado e uma certa diplomacia para não arrumar confusão.

Conhecer gente, circular e papear: a vibe de Vênus em Gêmeos

Vênus é para onde vai a nossa preferência. Esse aspecto tende a nos fazer circular mais, papear, conhecer gente e buscar novidades. Boa oportunidade para chamar as pessoas para ir a uma feirinha, curtir um evento, ver a última novidade. Gêmeos adora isso!

A circulação sai do sensorial (a energia de Vênus em Touro) e entra nessa vibe curiosa, circulante, faladeira e alegre, de Vênus em Gêmeos.

O momento é ideal para encarar tarefas burocráticas que não gostamos muito de fazer, pois quando Mercúrio ficar retrógrado, a tendência a ocorrer falhas em sistemas é grande. Os trabalhos, de certa maneira, estarão fluindo bem durante esses dias.

A dica é aproveitar também para investir na comunicação, na sedução com a palavra, sendo o grande ponto forte de Vênus em Gêmeos.

É hora de mandar mensagem para o contatinho e papear bastante, provavelmente pode não rolar nesta semana, devido ao aspecto com Saturno, mas é uma forma de preparar o terreno.

Aproveite para vender até 07/05

As previsões astrológicas apontam, até 07/05, também um bom momento para as vendas. Vênus em Gêmeos ajuda a vender muito fácil. Só não tão bem nesta semana, pelo contato com Saturno, o que talvez implique em ter que baixar o valor.