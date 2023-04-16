Eclipse e Mercúrio Retrógrado marcam as previsões de 16 a 22 de abril Crédito: Personare

Hora de aguentar firme e se preparar para o primeiro eclipse de 2023, grande destaque das previsões astrológicas de 16 a 22 de abril de 2023. Nesta semana, o Céu vai entregar de tudo um pouco, de Eclipse Solar até Mercúrio Retrógrado. Mas, calma! Temos muitos outros trânsitos para se prestar atenção.

Então, vamos conferir o nosso resumo astrológico:

Ao longo da semana, Sol/Plutão podem gerar disputas, intensidade ou perdas;





Na madrugada de quinta (20), ocorre um Eclipse Solar em Áries bastante intenso (saiba tudo aqui);





Ainda na quinta-feira (20), o Sol entra em Touro e dá início a uma nova fase, mais voltada para o prazer e menos agitada e dinâmica do que a do Sol em Áries;





Na sexta-feira (21), Mercúrio começa mais uma retrogradação;





De domingo (22) e até a próxima terça-feira (25), Mercúrio conjunto a Urano pode sugerir notícias impactantes;





Mercúrio em sextil com Marte, até quase o final do mês, auxilia a ter raciocínio rápido;





A partir de sexta-feira (21), Sol em sextil com Saturno favorece o bom senso.



Fim da quadratura Vênus/Saturno

Até segunda-feira, reverbera ainda a quadratura Vênus/Saturno, que desde a semana anterior pode ter nos trazido algumas frustrações.

Com essa combinação, é comum ficarmos mais seletivos e exigentes. O lado bom é que repensamos algumas relações, valores e questões gerais da nossa vida.

Mercúrio retrógrado está chegando!

Na sexta-feira (21), bem no feriado de Tiradentes, Mercúrio começa sua segunda retrogradação do ano, que vai até o dia 15 de maio. Quem acompanha o Personare sabe que é um período que requer paciência.

Afinal, com Mercúrio retrógrado, empecilhos e defeitos em aparelhos e na Internet tendem a acontecer mais, além de outros percalços no dia a dia.

Como nem tudo pode funcionar como a gente quer durante a retrogradação, vale se preparar para ter aquele plano B na cabeça e agir rápido. Veja aqui como se lidar com Mercúrio Retrógrado.

Eclipse Solar: prepare-se para possíveis crises

O primeiro eclipse de 2023 vem aí e não tem jeito: prepare-se para lidar com crises. Esse Eclipse Solar vai acontecer na madrugada de quinta-feira, dia 20 de abril, com Sol e a Lua bem no finalzinho de Áries, no último grau do signo, considerado um grau crítico.

Além disso, o trânsito acontece numa quadratura com Plutão, aspecto de tensão. Isso significa que, pelos próximos seis meses (tempo que um eclipse repercute), poderão surgir situações que vão deixar o mundo em alerta.

Mas o mundo vá acabar, fique de boas. Mas impasses e dificuldades tendem a pipocar a partir de outras situações.

Escolha o lado favorável de Áries

Como o eclipse acontece em Áries, precisamos buscar o lado favorável do signo, a coragem, e refletir sobre como fazer bom uso dessa virtude. Não é sair batendo o pé, porque o defeito de Áries é que ele não consegue perder, mas sim, usar a firmeza e a assertividade na medida certa.

As pessoas certamente estarão mais belicosas e devemos pensar e responder usando a inteligência emocional para não entrar em brigas sérias, pois poderá custar caro.

Procure se apoiar na comunicação não violenta e quando você notar que o outro está muito reativo e atacando, pare e pergunte: você está bem? Ao tomar essa atitude, você leva a conversa para outro nível, saindo da disputa pura e simples.

Coisas mal resolvidas podem voltar

O eclipse solar pode trazer coisas do passado que não estavam resolvidas. Não é raro que assuntos e pessoas de antigos relacionamentos surjam de repente, seja na semana do eclipse, seja ao longo dos próximos seis meses.

Estamos diante de uma energia muito intensa e tudo o que for feito nesse período vai repercutir e ganhar uma dimensão maior. Por isso, é importante ter atenção ao lidar com questões do passado para não machucar a nossa criança interior.

Sol e Plutão: mais tensões

Ao longo da semana, ainda teremos Sol em contato com Plutão, aumentando as chances de disputas e tensões. Poderemos ver problemas em comunidades, aumento de agressividade, fenômenos climáticos e mortes.

Existe um clima muito forte de disputa de poder. É uma semana que pede cautela, pois Sol com Plutão cria uma atmosfera bastante acirrada.

A dica presente nas previsões de 16 a 22 de abril é pensar com frieza para não poder embarcar nessa onda de disputa. Há tendência maior de sentir medo, insegurança e sensação de ameaça.

Pela intensidade de Plutão, quando você sentir medo, procure respirar fundo e se centrar, pois entrar em pânico não adianta. Busque entender que o Céu é parecido com o mar. Temos momentos de mar tranquilo e de mar de ressaca. Estamos na semana do mar de ressaca.

Como o eclipse reverbera pelos próximos seis meses, vamos lidar com muitas tensões e problemas. Nada de imaginar que o mundo está acabando, mas sim entender como um ciclo de vida e pensar que para toda crise há uma solução, combinado?

Mercúrio e Urano: notícias inesperadas

Esses aspectos de tensão se juntam ainda com Mercúrio em conjunção com Urano, de 16 a 24 de abril, podendo gerar notícias completamente inesperadas, inclusive no âmbito financeiro.

Por isso, busque ter mais atenção no trânsito e nos deslocamentos, pois há altas chances de acidentes com trens, carros e ônibus.

Terapia como solução

Quando sentir que a corda deu aquela apertada, lembre-se que a terapia é uma ferramenta excelente para lidar com momentos de crise e sufoco. Inclusive, vale ressaltar que essa será uma ótima semana para buscar terapia. Aproveite e confira as diversas opções de terapias disponíveis aqui no Personare.

Porém, será aquela terapia que vai mexer com você profundamente e tocar no ponto mais necessário para a transformação, porque Plutão é bastante intenso. Ao mesmo tempo, só vai funcionar se você quiser a mudança.

Aí vem o Mercúrio com Urano falando em mudar pensamentos, sendo que crises que aparecerem nesta semana devem ser vistas exatamente como aquilo que precisa ser mudado. É a oportunidade de encarar e botar o dedo na ferida sem medo, pois terapia necessita de profundidade, se ficar na superfície não funciona.

Onde se segurar?

Diante de tanta turbulência no céu, você deve estar se perguntando onde a gente se segura, não é verdade? Temos dois aspectos nas previsões semanais de 16 a 22 de abril de 2023 que nos dão um respiro.

O primeiro é Mercúrio em sextil com Marte, que fica até quase o final do mês e nos ajuda a ter um raciocínio rápido, e, ao mesmo tempo, prático, o que é útil em situações de tensão.

Além disso, a partir de sexta-feira, o Sol em sextil com Saturno favorece vias de bom senso, que amenizam situações mais tensas. O Sol também entra em Touro na quinta-feira e uma nova fase se inicia.

Touro é mais moderado do que Áries e, em uma crise, temos aqui um ganho, embora o lado negativo de Touro seja a teimosia. Sol em sextil com Saturno também ajuda a encontrar vias para resolver as coisas com racionalidade, até porque Saturno não gosta de correria, mas tem autoridade e conhecimento.