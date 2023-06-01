Horóscopo mensal dos signos para junho de 2023 Crédito: Personare

O horóscopo de junho de 2023 chega com acontecimentos relevantes para todos os signos. Os próximos 30 dias destacam os trânsitos de Marte, Vênus e Mercúrio, assim como a Lua Nova em Gêmeos, com efeitos significativos e diferentes para cada signo.

Sem contar que ainda teremos o início de duas retrogradações – Saturno e Netuno – ao longo do mês. Haja planejamento e autoconhecimento para lidar com tudo isso.

Abaixo, confira as previsões do horóscopo de junho de 2023 para todos os signos. Lembre-se de que seu Ascendente merece tanta ou até mais atenção que seu signo solar. Mas se você não sabe qual é seu Ascendente, faça aqui seu Mapa Astral gratuitamente.

ÁRIES

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Porém, tome cuidado com exageros até o dia 20, devido à quadratura de Vênus com Júpiter. Isso pode estimular a falta de senso de limites, elevando o risco de desperdício, sobretudo de dinheiro.

A Lua Nova que ocorre no dia 18 é um momento significativo para as pessoas de Áries, principalmente de renovação na forma de se comunicar. Portanto, boa oportunidade para identificar erros cometidos com frequência e otimizar as relações em geral.

ANOTE AS DATAS!





Dias 7, 8, 12, 16, 21 e 26: essas são as datas mais positivas para atividades sociais e amorosas. Atenção especial à possibilidade de as interações sociais abrirem portas também para a sua vida profissional.

TOURO

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Contudo, o mês tende a ser um pouco conturbado para questões familiares. Esteja ciente da possibilidade de surgirem problemas de última hora relacionados à casa e à família. É preciso ter paciência para evitar brigas pouco frutíferas com pessoas do seu círculo íntimo.

Ao longo dos primeiros 15 dias do mês, as pessoas taurinas talvez sintam que a vida está avançando em uma série de aspectos, mas problemas familiares insistem em puxar as coisas para trás. Por isso, a máxima de junho é: mantenha a paciência!

ANOTE AS DATAS!





Dia 18: a Lua Nova tende a ser bastante benéfica para que você repense a sua relação com seus bens materiais. Dessa forma, é um bom momento para reavaliar prioridades, investimentos e gastos desnecessários.

GÊMEOS

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O mês não terá nenhum trânsito planetário especialmente benéfico ou perigoso para as pessoas geminianas. Portanto, a expectativa é de um período de relativa tranquilidade e estabilidade, consolidando as tendências recentes.

Será um mês interessante para viagens curtas a lazer, porque elas serão favorecidas pelo alinhamento de Vênus com Marte. Tendem a ser passeios prazerosos, especialmente se você estiver em busca de novos relacionamentos.

Se estiver em uma relação, viagens a dois podem evitar ciúmes perigosos.

ANOTE AS DATAS!





A partir do dia 18: a Lua Nova em Gêmeos favorece a resolução de problemas difíceis. Atenção para a janela de até dois dias antes ou depois do início da lunação. Tende a ser um período fértil para novidades altamente positivas para alguma área importante de sua vida.

CÂNCER

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“Eu preciso realmente disso?”

“Neste momento?”



“Posso esperar?”



A Lua Nova de junho ocorre no dia 18, e para as pessoas de Câncer será um momento recolhimento e a introspecção. Como cairá em um fim de semana, aproveite para descansar, e evite interações sociais demasiadas.

Cabe destacar que esse processo introspectivo inaugurado com a Lua Nova antecede o período de aniversário dos cancerianos. Já que muitas pessoas desse signo nasceram em junho, é interessante dar uma olhada em sua Revolução Solar Personare.

ANOTE AS DATAS!





Até o dia 5: Vênus formará um aspecto harmonioso com Netuno, com boas oportunidades para exercitar o altruísmo. Ajudar os outros sem esperar algo em troca pode proporcionar a você a agradável sensação de dever cumprido.

LEÃO

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Por isso, o mês será muito interessante em termos sexuais. Quem já estiver em uma relação poderá ter ótimos momentos a dois.

O impulso extra de Marte confere a Leão uma força competitiva intensa, ótima para superar obstáculos. Já Vênus sugere um período muito positivo para a autoestima.

Você notará os olhares de interesse das pessoas na sua direção, então faça uso de sua força sedutora com responsabilidade.

ANOTE AS DATAS!





Dia 18: a Lua Nova proporciona um momento de renovação de sua vida social. Além disso, no âmbito profissional, trabalhos em equipe são favorecidos a partir dessa data.

VIRGEM

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Há um afastamento natural entre as pessoas e, em alguns casos, isso pode levar à separação. Se você estiver só, não “force a barra” na busca por uma parceria.

A primeira semana do mês é negativa para a sua vitalidade e saúde. Evite aglomerações e tente não fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Aprenda a dizer não para o que não é prioridade, pois isso pode evitar o adoecimento.

Se por um lado junho não é muito positivo para o amor, ao menos o trabalho se mostra promissor. Pois Mercúrio, planeta regente de Virgem, favorecerá entre os dias 12 e 27 tudo o que diz respeito à vida profissional e atividades intelectuais.

ANOTE AS DATAS!





Dias 21, 22 e 23: estas são as datas mais delicadas para a vida afetiva. Procure ficar na sua, não force conversas nem encontros amorosos. Saiba respeitar o momento do outro.

LIBRA

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Esse processo de expansão encontra seu ápice no dia 18, na Lua Nova. Para Libra, é a hora de descobrir o mundo como muito maior do que pensava. As portas que se abrem podem dizer respeito à vida amorosa, à profissional, ou a diferentes aspectos de sua rotina.

Para quem estiver só, o mês reserva ótimas novidades amorosas. Uma nova relação pode começar como amizade e desabrochar com o tempo.

Porém, o lado inconveniente é a possibilidade de alguém visto apenas como amigo se declarar a você, gerando uma saia justa.

ANOTE AS DATAS!





Dias 6 e 7: atenção para turbulências familiares e domésticas.

atenção para turbulências familiares e domésticas. Dias 12 e 13: fique de olho na possibilidade de confrontos emocionais envolvendo pessoas íntimas.



fique de olho na possibilidade de confrontos emocionais envolvendo pessoas íntimas. Dias 19 e 20: cuidado com imprevistos no trabalho que exigirão jogo de cintura.



ESCORPIÃO

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Para quem já tem essas parcerias, será um período benéfico para conversas e esclarecimentos.

Se você não está num relacionamento, ou não tem associações profissionais significativas, as portas estarão abertas para novos encontros surpreendentes.

O ciclo de Marte direciona as pessoas de Escorpião a adotar uma postura determinada e incisiva no trabalho. Essa inclinação competitiva favorecerá conquistas, mas atrairá o ressentimento dos outros.

Atenção especial a partir do dia 21, quando a quadratura entre Marte e Urano pode levar você a apagar “incêndios” no trabalho.

ANOTE AS DATAS!





De 6 a 18: adote cautela extra em suas movimentações financeiras. Evite comprar ou vender coisas importantes sem antes pensar e considerar bem se a operação será conveniente.

SAGITÁRIO

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Portanto, trata-se de um mês excelente para resolver coisas que andavam “penduradas” há um bom tempo. Porém, para atingir o sucesso, você precisará sobretudo saber ouvir o outro.

Será um mês também ótimo para viagens, principalmente longas. O alinhamento de Vênus com Marte sugere experiências prazerosas em diversos sentidos, se a rotina for quebrada.

Esteja você só ou num relacionamento, viajar tende a ser sexualmente muito estimulante.

ANOTE AS DATAS!





Dia 18: a chegada da Lua Nova de junho (incluindo os dois dias que a antecedem e os dois posteriores) tende a ser o “momento ápice” para o entendimento nos relacionamentos. Será possível alcançar uma clareza que há muito não se tinha nessa esfera.

CAPRICÓRNIO

Signo Capricórnio Crédito: Pixabay/Darkmoon_Art

Entre os dias 6 e 21, porém, a vida puxará a atenção para questões profissionais.

O alinhamento de Vênus com Marte favorece a sua energia sexual ao longo de junho. Entretanto, esse alinhamento funciona melhor para as pessoas que já tiverem parcerias íntimas.

Tem mais a ver com o aprofundamento da intimidade já presente, e não com o início de novos relacionamentos.

A Lua Nova que chega no dia 18 inaugura uma fase de revisão de hábitos e foco no autocuidado. A tendência é de que, entre essa lunação e a de julho, ocorram mudanças favoráveis na área da saúde.

ANOTE AS DATAS!





Dias 6 e 7: atenção ao aumento da sensibilidade e predisposição a reações emocionais pouco razoáveis.

atenção ao aumento da sensibilidade e predisposição a reações emocionais pouco razoáveis. Dias 12 e 13: risco de imprevistos e pequenos transtornos no ambiente doméstico.



risco de imprevistos e pequenos transtornos no ambiente doméstico. 19 e 20 de junho: você pode sentir necessidade de dar mais atenção à pessoa amada, que poderá estar passando por problemas.



você pode sentir necessidade de dar mais atenção à pessoa amada, que poderá estar passando por problemas. De 26 a 28: no ambiente de trabalho, fique de olho na necessidade de resolver problemas de última hora.



AQUÁRIO

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Contudo, Vênus e Marte oferecem o melhor lado de seu alinhamento a quem conseguir domar esse efeito indesejado da paixão. Calor, afeto, disposição sexual e diversões a dois estão ao seu alcance.

Como Marte está em oposição ao Sol em Aquário ao longo de todo junho, é prudente evitar o acúmulo de afazeres. Empurre para julho tudo o que exigir muito de sua energia, se possível. Saiba dizer “não” e evite carregar o mundo nas costas.

ANOTE AS DATAS!





Dias 8, 9, 21, 22 e 23: cuidado especial com essas datas. A objetividade tende a ser reduzida, aumentando o risco de conflitos.

PEIXES

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Em seguida, de 12 a 27, Mercúrio favorece pequenas mudanças e reformas envolvendo o ambiente doméstico. Após o dia 28, é inaugurado um ciclo criativo que projeta para julho um mês repleto de boas e estimulantes ideias.

Saturno está em Peixes e também tem aspectos interessantes em junho. Na primeira semana do mês, evite sobrecarga de afazeres para poupar sua vitalidade.

A partir do dia 22, Saturno se harmoniza com o Sol e sugere uma fase favorável para atividades físicas mais intensas.