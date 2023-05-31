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Astrologia

Quais são os signos mais apegados do zodíaco?

Astrologia, como ferramenta de autoconhecimento, identifica os signos mais apegados e, com isso, pode ajudar a trabalhar essa questão
Personare

Personare

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 15:15

Quais são os signos mais apegados do zodíaco?
Quais são os signos mais apegados do zodíaco? Crédito: Personare
O apego é uma característica marcante em muitas pessoas e pode se manifestar de várias formas, inclusive negativas. A Astrologia, como ferramenta de autoconhecimento, identifica os signos mais apegados e, com isso, pode ajudar a trabalhar essa questão.
Afinal, apego é assunto sério – inclusive, tema de terapia -, pois facilmente pode se transformar em sentimentos e atitudes nada saudáveis. Veja aqui 8 dicas para lidar com apego emocional.
Astrologicamente, o apego pode ser identificado ao analisarmos Vênus no nosso Mapa, porque é o planeta que revela nossas preferências e comportamentos nos relacionamentos. 
Alguns signos de Vênus possuem maior propensão a esse comportamento que envolve a dedicação extrema a alguém ou a coisas – é o que a gente te conta a seguir.
Mas lembre-se que a posição de Vênus é apenas um dos muitos fatores que representam como agimos e amamos. Por isso, o ideal é analisar o Mapa Astral completo para traçar a personalidade de alguém.

Os signos mais apegados

A seguir, a gente te conta quais são os quatro signos mais apegados segundo Vênus. Se você não sabe o seu ainda, faça aqui o seu Mapa Astral gratuito e procure pelo planeta Vênus no menu. Veja qual signo aparece ao lado e então volte aqui para conferir as respostas.
  • Vênus em Câncer: é conhecido por sua natureza carinhosa e sentimental. Essas pessoas tendem a se apegar rápida e profundamente, fantasiando a relação antes de conhecer de fato a pessoa. Além de assustar, pode acabar se decepcionando.

  • Vênus em Touro: pessoas amorosas e que dão afeto com profundidade. O problema pode começar se tornar a outra pessoa como uma posse sua, agindo de maneira controladora e ciumenta. Se cultivar o desapego, poderá ter ótimas relações.

  • Vênus em Escorpião: é caracterizado por uma intensidade emocional e uma busca por conexões profundas, por isso costumam se entregar totalmente. Mas a possessividade escorpiana pode se manifestar como apego e, ao mesmo tempo, desconfiança.

  • Vênus em Peixes: pessoas que costumam amar indiscriminadamente, seu amor é do tipo de entrega e doação total. O problema é quando isso é feito de forma exagerada, porque pode virar apego e acabar sacrificando suas próprias necessidades em nome do amor.
Lembrando que ninguém é um signo só e muitos outros fatores podem modificar os traços da personalidade de uma pessoa. De qualquer forma, se você se identifica com essas características, vale a pena trabalhar isso em terapia – veja aqui terapeutas focados em amor.
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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