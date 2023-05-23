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Astrologia

Que signos combinam com Gêmeos?

A melhor resposta está na Sinastria Amorosa, ou seja, comparação entre o Mapa Astral de duas pessoas
Personare

Personare

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 07:00

Que signos combinam com Gêmeos?
Que signos combinam com Gêmeos? Crédito: Personare
O amor geminiano é leve, sem ciúme e baseado em muita conversa. Para o Signo de Gêmeos, relacionamento significa ter uma boa companhia, mas não é estar colado o tempo todo. Que signos combinam com Gêmeos e toda essa sociabilidade?
No entanto, é preciso ter cuidado ao definir a personalidade de alguém com base apenas no Sol em Gêmeos. Afinal, é necessário compreender como os outros planetas e aspectos do Mapa Astral explicam a personalidade de uma pessoa.
A gente até pode comentar quais signos combinam com Gêmeos, mas saiba que isso pode ser superficial. Na Astrologia, existe a Sinastria Amorosa (você pode ver aqui), uma análise de dois Mapas Astrais para entender a compatibilidade. 

Que signos combinam com Gêmeos?

A seguir, você encontrará uma breve análise sobre como é compatibilidade de Gêmeos com os demais 11 signos, levando em consideração apenas o signo solar.
Aqui você encontra a combinação astrológica de todos os signos. Use as informações como um ponto de partida, e não algo determinante ou definitivo.
  • Gêmeos + Áries: Pode haver muita química tanto na intimidade quanto no dia a dia, mas é importante evitar cair na rotina.

  • Gêmeos + Touro: Gêmeos pode auxiliar Touro a ser mais flexível, enquanto Touro pode trazer um pouco de estabilidade a Gêmeos. No entanto, estabelecer um relacionamento duradouro pode ser um desafio.

  • Gêmeos + Gêmeos: Nessa combinação, é provável que haja muito diálogo e troca de ideias, já que ambos compartilham a mesma energia e curiosidade intelectual.

  • Gêmeos + Câncer: Esse relacionamento pode ser complicado devido à diferença entre a emotividade canceriana e a racionalidade e instabilidade geminiana.

  • Gêmeos + Leão: Pode surgir um interesse mútuo e intenso, especialmente porque Leão costuma achar Gêmeos divertido e Gêmeos acha Leão cativante.

  • Gêmeos + Virgem: Pode existir uma admiração intelectual mútua, mas será necessário muito diálogo para conciliar a leveza geminiana com a natureza crítica de Virgem.

  • Gêmeos + Libra: Existe um potencial para uma conexão significativa, já que ambos os signos são sociáveis.

  • Gêmeos + Escorpião: Nessa combinação, há uma atração fascinante, mas pode ser difícil para um aceitar a superficialidade geminiana e o outro, a profundidade escorpiana.

  • Gêmeos + Sagitário: Essa combinação envolve uma forte atração entre opostos, mas é preciso diálogo para que Sagitário não imponha suas ideias e Gêmeos compreenda a paixão sagitariana.

  • Gêmeos + Capricórnio: É possível que esse relacionamento seja complicado devido à seriedade capricorniana contrastando com a leveza geminiana.

  • Gêmeos + Aquário: Essa combinação tende a ter uma forte atração, principalmente devido à natureza intelectual de ambos os signos.

  • Gêmeos + Peixes: Nessa união, podem surgir complicações devido à emotividade de Peixes e à necessidade de espaço e racionalidade de Gêmeos.

Não pare por aqui

É importante lembrar que essas são apenas tendências gerais e que a compatibilidade amorosa vai além do signo solar.
Para uma análise mais completa e precisa, é recomendável considerar outros aspectos do Mapa Astral e realizar uma Sinastria Amorosa para compreender a dinâmica do casal de forma mais aprofundada.
Vanessa Tuleski: dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do [email protected]

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