Que signos combinam com Gêmeos? Crédito: Personare

No entanto, é preciso ter cuidado ao definir a personalidade de alguém com base apenas no Sol em Gêmeos. Afinal, é necessário compreender como os outros planetas e aspectos do Mapa Astral explicam a personalidade de uma pessoa.

Que signos combinam com Gêmeos?

A seguir, você encontrará uma breve análise sobre como é compatibilidade de Gêmeos com os demais 11 signos, levando em consideração apenas o signo solar.

Gêmeos + Áries: Pode haver muita química tanto na intimidade quanto no dia a dia, mas é importante evitar cair na rotina.





Pode haver muita química tanto na intimidade quanto no dia a dia, mas é importante evitar cair na rotina. Gêmeos + Touro: Gêmeos pode auxiliar Touro a ser mais flexível, enquanto Touro pode trazer um pouco de estabilidade a Gêmeos. No entanto, estabelecer um relacionamento duradouro pode ser um desafio.





Gêmeos pode auxiliar Touro a ser mais flexível, enquanto Touro pode trazer um pouco de estabilidade a Gêmeos. No entanto, estabelecer um relacionamento duradouro pode ser um desafio. Gêmeos + Gêmeos: Nessa combinação, é provável que haja muito diálogo e troca de ideias, já que ambos compartilham a mesma energia e curiosidade intelectual.





Nessa combinação, é provável que haja muito diálogo e troca de ideias, já que ambos compartilham a mesma energia e curiosidade intelectual. Gêmeos + Câncer: Esse relacionamento pode ser complicado devido à diferença entre a emotividade canceriana e a racionalidade e instabilidade geminiana.





Esse relacionamento pode ser complicado devido à diferença entre a emotividade canceriana e a racionalidade e instabilidade geminiana. Gêmeos + Leão: Pode surgir um interesse mútuo e intenso, especialmente porque Leão costuma achar Gêmeos divertido e Gêmeos acha Leão cativante.





Pode surgir um interesse mútuo e intenso, especialmente porque Leão costuma achar Gêmeos divertido e Gêmeos acha Leão cativante. Gêmeos + Virgem: Pode existir uma admiração intelectual mútua, mas será necessário muito diálogo para conciliar a leveza geminiana com a natureza crítica de Virgem.





Pode existir uma admiração intelectual mútua, mas será necessário muito diálogo para conciliar a leveza geminiana com a natureza crítica de Virgem. Gêmeos + Libra: Existe um potencial para uma conexão significativa, já que ambos os signos são sociáveis.





Existe um potencial para uma conexão significativa, já que ambos os signos são sociáveis. Gêmeos + Escorpião : Nessa combinação, há uma atração fascinante, mas pode ser difícil para um aceitar a superficialidade geminiana e o outro, a profundidade escorpiana.





: Nessa combinação, há uma atração fascinante, mas pode ser difícil para um aceitar a superficialidade geminiana e o outro, a profundidade escorpiana. Gêmeos + Sagitário: Essa combinação envolve uma forte atração entre opostos, mas é preciso diálogo para que Sagitário não imponha suas ideias e Gêmeos compreenda a paixão sagitariana.





Essa combinação envolve uma forte atração entre opostos, mas é preciso diálogo para que Sagitário não imponha suas ideias e Gêmeos compreenda a paixão sagitariana. Gêmeos + Capricórnio: É possível que esse relacionamento seja complicado devido à seriedade capricorniana contrastando com a leveza geminiana.





É possível que esse relacionamento seja complicado devido à seriedade capricorniana contrastando com a leveza geminiana. Gêmeos + Aquário: Essa combinação tende a ter uma forte atração, principalmente devido à natureza intelectual de ambos os signos.





Essa combinação tende a ter uma forte atração, principalmente devido à natureza intelectual de ambos os signos. Gêmeos + Peixes: Nessa união, podem surgir complicações devido à emotividade de Peixes e à necessidade de espaço e racionalidade de Gêmeos.



Não pare por aqui

É importante lembrar que essas são apenas tendências gerais e que a compatibilidade amorosa vai além do signo solar.