Banhos energéticos para mães: relaxamento, disposição, foco e autoestima Crédito: Personare

A Mãe cuida de todos, mas quem cuida da mãe? Se você é mãe, sabe que, muitas vezes, tomar um banho demorado (quem dirá banhos energéticos para mães), cuidar do cabelo e da alimentação parecem tarefas impossíveis. E, se cuidar do corpo e de assuntos mais concretos é difícil, quando foi que você cuidou de sua energia pela última vez?

Nesse sentido, uma boa forma de cuidar de sua energia de uma forma simples, prática e econômica é fazendo um banho de ervas.

Neste artigo, compartilho 4 banhos energéticos que elaborei pensando especialmente em vocês, neste Dia das Mães, voltados para objetivos diferentes: relaxar, energizar, focar e aumentar a autoestima.

4 Banhos energéticos para mães

O mais importante é realizar essa prática com intenção e de forma consciente. Por isso, cada pessoa pode adaptar as receitas de acordo com suas próprias necessidades e preferências – consulte aqui um guia de ervas para todos os fins.

Então, para começar, respire fundo, conecte-se com sua intuição e escolha o banho que mais se afina com seu momento. Caso queira fazer mais de um banho, dê um intervalo de quatro dias entre um e outro.

1. Banho Relaxante: Para fazer antes de dormir.

O que você vai precisar:

2 litros de água



1 rosa branca



7 folhas de boldo



1 punhado de camomila (conheça seus benefícios aqui)



Como fazer:

Coloque a água para ferver e, assim que isso ocorrer, desligue o fogo e coloque as ervas e flores na água.



Abafe até amornar e coe.



Após seu banho normal, despeje a água no corpo, pedindo para que ela acalme mente, corpo e espírito.



Visualize uma luz branca e brilhante te envolvendo.



Enxugue seu corpo e tenha uma ótima noite.



2. Banho Energizante: Para fazer durante o dia, sempre que você estiver se sentindo cansada.

O que você vai precisar:

2 litros de água



1 ramo de hortelã



1 pedaço de gengibre de aproximadamente 5 centímetros



1 ramo de manjericão



Como fazer:

Coloque a água para ferver juntamente com o gengibre.



Assim que isso ocorrer, desligue o fogo e coloque as ervas na água.



Abafe até amornar e coe.



Após seu banho normal, despeje a água no corpo, pedindo energia, disposição e vitalidade. Visualize uma luz amarela te envolvendo.



Enxugue seu corpo e prepare-se para se sentir renovada!



3. Banho para foco ou produtividade: Para fazer antes de um trabalho ou atividade que exija mais atenção.

O que você vai precisar:

2 litros de água



1 casca de um limão



7 folhas de eucalipto



Como fazer:

Coloque a água para ferver juntamente com a casca do limão e, assim que isso ocorrer, desligue o fogo e acrescente as folhas de eucalipto.



Abafe até amornar e coe.



Após seu banho normal, despeje a água no corpo, pedindo mais foco, concentração e uma mente mais limpa. Visualize uma luz azul-índigo te envolvendo.



Enxugue seu corpo e evite sair no Sol depois do banho, pois o limão pode queimar a pele.



4. Banho para Autoestima: Para dar aquele “up” no amor-próprio e no poder pessoal. Faça este banho durante o dia.

O que você vai precisar:

2 litros de água



1 punhado de pétalas secas de hibisco



1 punhado de pétalas de calêndula



1 pau de canela (veja aqui o poder das especiarias)



Como fazer:

Coloque a água para ferver juntamente com o pau de canela.



Depois da água ferver, desligue o fogo e coloque as flores na água.



Abafe até amornar e coe.



Após seu banho normal, despeje a água no corpo, pedindo para que o banho aumente sua autoconfiança, seu poder pessoal e seu magnetismo.



Então, visualize uma luz alaranjada te envolvendo.



Enxugue seu corpo e sinta-se bem dentro dele.



Cuide-se

Esse é meu presente de Dia das Mães para você, que merece ser cuidada da mesma forma que cuida. Um abraço apertado, de mãe para mãe.