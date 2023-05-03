Previsões para o amor em maio de 2023 segundo a numerologia

Previsões para o amor em maio de 2023 Crédito: Personare

Maio será um mês que pede mais atenção com as palavras, simbolizado pelo Ano Universal 7 e o Mês Universal 3. Antes de ingressarmos nas previsões para o amor em maio de 2023, é importante trazer o contexto que cerca esses números.

Essa combinação, segundo a Numerologia, também aponta para a possibilidade de um choque entre a vida social e a necessidade de mais introspecção e momentos a sós. Por isso, selecionar melhor com quem vai se encontrar, assim como os locais aonde irá, será essencial.

A curiosidade fica maior e o espírito investigativo do 7 se aliam para cavar mais fundo em busca de respostas. Portanto, muitos segredos podem vir à tona e mistérios serem solucionados ao longo deste mês.

Previsões para o amor em maio de 2023

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 6

Se você não está se relacionando, pode aproveitar o romantismo do 6, a força de materialização simbolizada pelo 4 e o potencial de início do 1 para começar um relacionamento afetivo.

Como a necessidade de segurança tanto do 4 quanto do 6 é grande, você só vai começar uma relação se receber essa segurança emocional e material da pessoa com quem se envolve.

Caso você esteja numa relação, provavelmente precisará contar com o apoio de seu par, pois o 4 e o 6 apontam para um mês de maiores responsabilidades. Saber dividir o seu tempo entre algum projeto e o seu relacionamento amoroso e a sua família será um grande desafio.

Aliás, se a relação de vocês ainda não foi formalizada, eis um mês muito apropriado para noivar ou se casar. Essa formalização representará um laço mais seguro, o que sinalizará esta nova fase do 1 em sua vida afetiva.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 7

Caso não esteja se relacionando, você provavelmente desejará se envolver num vínculo de intimidade, cumplicidade e companheirismo. Seu anseio por estar de mãos dadas com alguém numa vida a dois marcada pela confiança, entrega e romantismo está acentuado.

Para chegar lá, porém, talvez você precise vencer o medo de sofrer no amor. Essa insegurança pode desencadear algumas paranoias ou simplesmente o receio de receber traição.

Se você está num relacionamento, é um mês para aprofundar seu laço afetivo. Isso pode ser representado por um noivado, casamento ou uma gravidez. E, nesse processo de criar um vínculo mais profundo com seu par, você tende a se deparar com alguns medos, tais como da perda, da traição ou do abandono.

Será preciso muito diálogo para abordar esses assuntos mais espinhosos com seu par. Havendo receptividade da pessoa parceira e eventuais ajustes em alguma divergência, é possível criar um novo nível de cumplicidade no relacionamento. Agora, se vocês já não se entendem, pode ser um mês apropriado para o rompimento definitivo.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 8

Se você não está se relacionando, é bem provável que reencontre alguém do passado. Ou simplesmente lembre das dores e dos prazeres de um relacionamento anterior.

Seja a materialização disso uma segunda chance com alguém, ou apenas a rememoração do que já foi vivido, será fundamental que o passado ajude você a amadurecer sua forma de dar e receber afeto. Especialmente na maneira de se comunicar e de lidar com o dinheiro em uma relação.

Caso você esteja num relacionamento, poderá haver um gasto maior em algum prazer. Isso pode vir na forma de uma viagem, show ou outro evento propício para você e a pessoa parceira se divertirem mais.

A vida neste mês está pedindo um comprometimento mais firme em sua vida a dois, a fim de sentir ou reestruturar as bases de segurança entre você e seu par. Se não formalizou o vínculo, eis um ótimo período para isso.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 9

Se não está se relacionando, você pode aproveitar o potencial de realizar algum grande sonho do 9, junto com a coragem e iniciativa do 1 e a força concretizadora do 4 para começar um relacionamento.

Pode ser que seja um namoro a distância, ou que pelo menos comece de forma virtual. Mas manter o vínculo nesse nível não lhe agradará, uma vez que o 4 precisa sentir a presença segura do outro ao seu lado. Essa é uma mudança necessária de ser feita em maio, para um novo ciclo no mês que vem.

Caso você esteja num relacionamento, resolva as pendências que lhe impedem de iniciar um novo ciclo de mais segurança ao lado da pessoa parceira. Para isso, pode ser necessária uma dose de sacrifícios pessoais e de coragem para tomar uma decisão que gere mais estabilidade na vida a dois.

O mês também é propício para realizar um grande sonho que reestruturará a relação de vocês, tal como uma mudança residencial, uma viagem ou mesmo gravidez ou nascimento na família.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 1

Se você não está se relacionando, provavelmente deseja manter-se assim, uma vez que o anseio por liberdade e autonomia está acentuado neste mês. Mas como você está com um magnetismo maior e com mais apetite sexual, pode ser um período de muito sexo, prazer, diversão e aventuras românticas.

Caso se comprometa com alguém, você precisa sentir que há espaço nesta relação para manter sua vida social e os programas que curte fazer com amigos ou a sós.

Caso já esteja num relacionamento, a impaciência e a inquietação podem ser frequentes, gerando insatisfação em sua vida a dois. No fundo, é o desejo por novidades e mudanças que gerem mais prazer, inclusive sexual, na sua relação.

Portanto, proponha ideias e comunique seus anseios para seu par, a fim de se abrirem para novas experiências mais estimulantes. A fertilidade está em alta neste mês. Ou já ocorre o nascimento de um filho em maio.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 2

Se você não está num relacionamento, há um conflito entre o desejo por uma parceria (conforme o 2 e o 6 mostram) e a liberdade simbolizada pelo 5. Possivelmente o anseio por estar num vínculo afetivo ganhe e você comece uma relação.

Essa parceria pode ser justamente o fator de mudança que o trimestre 5 sinaliza como potencial. Ao começar um relacionamento, quando sentir vontade de chutar o balde, busque a conversa com seu par, dialogue e façam os devidos ajustes para continuarem juntos.

Caso você esteja numa relação, maio aponta para muitos conflitos. Há alguma divergência mais robusta podendo gerar insatisfação na sua vida a dois. Isso demandará diálogo para você não ceder ao impulso de “chutar o balde” e terminar a relação.

É possível mudar, caso cada uma das partes ceda um pouco e altere o jeito de dar e receber, a fim de haver um renovado companheirismo. No entanto, se não houver entendimento entre vocês, pode ser o momento de terminar esse relacionamento.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 3

Se você não está se relacionando, poderá conhecer mais gente neste mês ao aproveitar o potencial de socialização do 3. Todavia, como seu nível de seletividade e exigência está bem alto (o 7 repetido mostra isso), em vez de se fechar logo ao se deparar com o primeiro defeito da outra pessoa, dê tempo ao tempo.

Aproveite o maior tempo de convivência para aprofundar o laço e conhecer melhor a outra pessoa. Assim, você terá mais informações e percepções para decidir se você se entrega mais profundamente ou para por aí.

Caso esteja num relacionamento, você viverá o conflito entre querer uma vida social mais ativa com seu par e o desejo de ficar mais em casa, seja estudando ou curtindo prazeres mais intimistas. Pode alternar os finais de semana: uns mais para agitar, e outros para descansar ou ler.

De todo modo, é importante haver uma melhoria na sua maneira de se comunicar e de vivenciar o prazer, inclusive sexual. Prazeres mais profundos, seja numa viagem com seu par ou curtindo o motel com uma frequência maior, valerão a pena em maio.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 4

Se você não está se relacionando e sonha estar com alguém que realmente sinta que há um propósito maior para ficarem juntos, eis o mês apropriado para concretizar este vínculo. Você pode aproveitar o potencial materializador tanto do 4 quanto do 8 em prol de um sonho nesta área de sua vida.

Por meio de amigos ou de parentes, você pode conhecer alguém com quem assentará as bases de uma relação próspera a longo prazo. Entretanto, é importante colocar um ponto final – nem que seja internamente – para alguém do passado.

Se você está num relacionamento, eis um mês com um belo potencial de realizar um grande sonho nesta área afetiva ou familiar. Isso pode vir na forma da compra de um imóvel, uma viagem com seu par, constituindo ou aumentando a família. Enfim, aproveite para vivenciar uma experiência marcante que poderá representar a reestruturação das bases de sua relação.

Provavelmente você precise ajudar mais o seu par ou receber amparo, inclusive financeiro, da pessoa parceira. É um mês de maiores responsabilidades e da importância desse mútuo apoio entre vocês.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 5

Se você não está se relacionando, por mais que o romantismo do 9 e do 2 esteja presente, o lado livre do 5 pode ativar essa faceta também presente no 9. Traduzindo, você pode vivenciar o dilema entre relacionar-se ou não neste mês de maio.

Pode ser que a mudança que ocorra neste período seja justamente ao conhecer alguém que mexa profundamente com você, inclusive em termos sexuais. E o desejo por viver um companheirismo repleto de troca, de afinidade intelectual, pode ser vivenciado. Inclusive, você pode conhecer alguém num curso ou viagem.

Caso esteja num relacionamento, pode ser um período de crise por conta de uma divergência entre você e seu par. Talvez esse fator que vai gerar insatisfação seja uma viagem, sua ou da pessoa parceira, que acarreta num maior distanciamento, justo quando você almeja um vínculo mais profundo e estimulante.

O importante é vocês se abrirem para mudanças e dialogarem bastante a respeito do que querem de novidade e de reciclagem na vida a dois. Mas se não for possível, pode ser um mês de término. Se o rompimento vier de uma decisão impulsiva, ele pode ser revertido, desde que haja um real comprometimento na renovação afetiva e sexual entre vocês.