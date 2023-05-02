Horóscopo dos signos para maio de 2023

O horóscopo de maio de 2023 marca o fim do trânsito de Mercúrio retrógrado, que vem tendo significados diferentes para todos os signos desde abril. Além disso, o dia 5 reserva um eclipse lunar em Escorpião, visível na Europa, Ásia, Austrália e África. Vale destaque ainda o trânsito de Júpiter, Marte e Vênus, que marcarão os próximos 31 dias.
Para entender melhor como tudo isso vai agir na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado, que leva em conta sua hora e cidade de nascimento.
Abaixo, confira as previsões do horóscopo de maio de 2023 para todos os signos. Lembre-se de que seu Ascendente merece tanta ou até mais atenção que seu signo solar. Aliás, se não sabe qual é seu Ascendente, faça aqui seu Mapa Astral gratuitamente.
ÁRIES
Os primeiros 14 dias de maio são marcados por Mercúrio retrógrado. Para as pessoas do Signo de Áries, isso significa uma fase de revisão da forma como elas lidam com dinheiro. Não é momento para iniciativas, muito menos para fazer mudanças importantes, adquirir ou se desfazer de coisas com valores significativos.
A partir do dia 15, Mercúrio retoma o movimento direto, o que encerra o ciclo de revisão. Se a primeira metade do mês será de análise no campo das finanças, a segunda será o momento de agir.
A Lua Nova no dia 19 sinaliza alguma boa novidade envolvendo dinheiro e trabalho para as pessoas arianas.
Até o dia 16, as pessoas de Áries provavelmente se perceberão mais otimistas. Isso ocorre devido ao trânsito de Júpiter pelo signo, o que favorece o entusiasmo, a disposição e o desejo de se superar.
- ANOTE AS DATAS!
- Dias 3, 4, 10, 11 e 17: cuidado com conflitos domésticos causados por situações estressantes, como objetos com defeitos no seu lar e contratempos semelhantes.
TOURO
Maio por si só é bastante significativo para as pessoas do Signo de Touro, já que se trata do mês em que ocorre o aniversário da maioria delas. Por isso, esta é uma excelente oportunidade para ler a sua Revolução Solar, que permitirá a você verificar as tendências do próximo ano.
Em 2023, há a particularidade do trânsito de Mercúrio retrógrado, que se encerra no dia 15. Assim, as pessoas de Touro que fazem aniversário na primeira quinzena do mês tendem a ter uma experiência completamente distinta daquelas que comemoram na segunda metade de maio.
Para quem faz aniversário até o dia 14, a qualidade fundamental da data será resgatar o que tem valor, mas que estava esquecido. Já para os aniversariantes da segunda metade de maio, o próximo ciclo será marcado pelo desejo de inovar, criar e dar vazão a ideias novas. Em vez do ressurgimento de questões do passado, a tônica será a construção do futuro.
Agora, se você nasceu exatamente no dia 15, muita atenção à Revolução Solar. Como a Terra não faz um círculo perfeito em torno do Sol, e sim uma elipse, verifique em sua Revolução Solar Personare se seu aniversário em 2023 acontece no dia 15 ou no dia 14. Só assim você saberá como seu próximo ano será de acordo com o movimento de Mercúrio.
- ANOTE AS DATAS!
- A partir da noite de 16: tem início o trânsito de Júpiter em Touro, movimento muito positivo que ocorre apenas a cada 12 anos. O planeta gigante trará uma qualidade expansiva, otimista e alegre às pessoas taurinas, com maior disposição para novas aventuras e desafios.
GÊMEOS
A primeira semana de maio será marcada pelo trânsito de Vênus pelo Signo de Gêmeos, o que torna o período especialmente estimulante para a vida afetiva. Até o dia 7, Vênus permitirá uma maior clareza das coisas que realmente têm valor para você.
Mercúrio segue em movimento retrógrado ao longo das duas primeiras semanas do mês. Dessa forma, é um período bastante apropriado para um bom processo reflexivo. Retiros meditativos, nem que sejam de algumas poucas horas durante o dia, favorecerão as pessoas geminianas, sobretudo levando em conta que elas estão perto de fazer aniversário.
Falando em aniversário, se você completa mais um ano de vida já em maio, é superindicado que você faça a sua Revolução Solar Personare. Trata-se de uma ferramenta gratuita que traz um mapa de previsões com validade de um ano, que permite a você ter uma ideia do que esperar no ciclo que se inicia.
- ANOTE AS DATAS!
- Dias 9, 10, 22 e 23: o ciclo de Marte sugere possíveis conflitos por motivos financeiros. Importante adotar uma postura assertiva, determinada e firme quanto a seus interesses, do contrário pode ter prejuízos consideráveis.
CÂNCER
Como no mês passado, maio seguirá marcado pela passagem do planeta Marte pelo signo de Câncer. É um ciclo que ocorre em média a cada dois anos, que intensifica os impulsos mais agressivos do signo até o dia 20.
Há o lado bom e o lado ruim da agressividade. O aspecto positivo é um incremento da vitalidade e do destemor, que ajudam você a enfrentar problemas que antes eram vistos como difíceis.
A face negativa é o risco de reações emocionais exageradas e a propensão a brigas, o que pode ganhar força pela quadratura de Marte com Júpiter.
Vale destacar que, além de Marte, outro ciclo astrológico importante será a passagem de Vênus por Câncer a partir do dia 7. A associação de Marte e Vênus amplifica os impulsos eróticos e apaixonados do signo. É um mês interessante para sexo e paixões, mas cuidado para não ser inconsequente. Que tal aproveitar a ocasião para fazer seu Mapa Sexual?
- ANOTE AS DATAS!
- Dia 4, noite de 10, manhã de 11 e dia 17: exercitar a parcimônia será fundamental nessas datas para evitar brigas desnecessárias. A quadratura de Marte com Júpiter sugere reações exageradas, dificuldade para reconhecer seus limites e risco de entusiasmo cego.
LEÃO
O dia 20 de maio marca uma virada de chave para as pessoas leoninas, devido à entrada de Marte no signo de Leão. É um ciclo que ocorre a cada dois anos, aproximadamente, e representa um incremento da energia vital. Isso oode ser especialmente útil para a prática de esportes, superar obstáculos internos ou externos e, acima de tudo, se desafiar.
Aqui cabe uma provocação: e se em vez de competir com os outros você concentrar esforços em desafiar a si? Afinal, competir com os outros é muito mais fácil do que encarar a própria natureza. Essa energia de Marte pode levar a voos mais altos se direcionada para superar seus próprios limites, em vez de tentar ultrapassar os outros.
É bom lembrar que Marte estará em oposição a Plutão e em quadratura com Júpiter. Isso pode propiciar explosões de raiva, que podem causar estragos e devem ser evitadas. Aprenda a domar seu lado ambicioso e determinado, sob risco de a falta de limites prejudicar diferentes aspectos de sua vida.
- ANOTE AS DATAS!
- Até o dia 14: as últimas duas semanas do ciclo de Mercúrio retrógrado são indicadas para um ajuste fino em assuntos relacionados à sua vida profissional. O que você quer para sua carreira no médio prazo? Bom momento para fazer seu Mapa Profissional.
VIRGEM
Desde o mês passado, Saturno em oposição a Virgem apresenta a você limites muito específicos e que parecem difíceis de serem superados. Mas é importante não esmorecer: no horizonte próximo o cenário tende a ser mais favorável. Especialmente a partir de julho, com Marte em Virgem, o que dará um empurrãozinho extra para encarar esses obstáculos.
Por isso, entenda que, por mais incômodo que seja o momento atual, tal desconforto decorre de uma constatação dolorosa do que está errado e precisa de correção.
É, portanto, uma oportunidade de ouro para o amadurecimento. Se encaradas de maneira consciente, as restrições de agora tendem a ser superadas a partir da segunda metade do ano.
- ANOTE AS DATAS!
- Dias 1, 9, 10, 15 (noite), 16, 17, 22, 23, 24 (manhã), 30 e 31: essas datas podem impulsionar momentos de fragilidade emocional, autocrítica excessiva e uma tendência a duvidar de si. Não se deixe levar por problemas ilusórios e inseguranças. Cuidado com a autossabotagem!
LIBRA
Maio tende a ser um mês um tanto desgastante para as pessoas do signo de Libra, devido à posição dos planetas Júpiter e Marte. O planeta gigante permanece em oposição a Libra até o dia 16, o que eleva o risco de conflito com figuras de autoridade. Agir com prudência será crucial nessa fase para evitar atritos indesejáveis, assim como gastos desnecessários.
Até o dia 20, a quadratura de Marte sugere uma tendência ao desperdício de energia. Com isso, há uma inclinação a reações agressivas e dramáticas, mesmo diante de problemas corriqueiros, fazendo-os parecer muito maiores do que realmente são. Impulsividade e raiva tendem a ser uma tentação durante o período.
Assim, procure ter paciência e se esforçar para tomar decisões sem pressa. Mesmo que seja tentador comprar algumas brigas, será mais prudente recuar e aguardar um momento mais oportuno para enfrentar essas questões.
Como Mercúrio estará retrógrado nas duas primeiras semanas do mês, também é recomendável ter cautela nas finanças.
- ANOTE AS DATAS!
- Dias 3, 4, 9, 10 e 16: mesmo a mais ponderada das pessoas librianas corre o risco de agir com destempero no período. Então, exercite a serenidade para evitar brigas desnecessárias.
ESCORPIÃO
As pessoas do signo de Escorpião tendem a ter duas quinzenas bastante distintas em maio, no que tange seus relacionamentos (sejam eles amorosos ou profissionais). Os primeiros 14 dias do mês serão marcados por Mercúrio retrógrado e em oposição a Escorpião, um movimento que indica uma fase propícia para ajustes nesses relacionamentos.
Pode-se vivenciar esse processo de forma imatura ou adulta. Na forma imatura, as pessoas acusam-se mutuamente, num ciclo que fomenta o ressentimento e desgasta a relação. Na forma adulta, as pessoas se dispõem a escutar as queixas mútuas, distantes de uma posição defensiva, abertas ao diálogo.
O seu processo será maduro ou não? Bom, isso só depende de você e das demais pessoas envolvidas. Mas mesmo que os outros demonstrem um comportamento imaturo, você pode trazê-los de volta ao centramento com uma reação acolhedora e gentil.
A partir do dia 15, Mercúrio retoma o movimento direto, o que alivia bastante o cenário. Acordos tendem a ser alcançados com maior facilidade. Se tiver de assinar qualquer contrato ou documento importante, deixe para a segunda quinzena do mês. Evite especialmente os dias 5, 6, 12 e 13, quando a Lua pode afetar seu juízo racional.
- ANOTE AS DATAS!
- Dias 4 (noite), 5 (manhã), 11 (a partir das 12h), 17 (noite) e 25 (manhã): especialmente se você faz aniversário até 28 de outubro, tome cuidado com a tendência de agir de forma injusta com pessoas de sua intimidade no período.
SAGITÁRIO
A primeira semana de maio tende a realçar nas pessoas do signo de Sagitário a necessidade de resolver mal-entendidos nos relacionamentos íntimos. Até o dia 7, Vênus estará em quadratura a Netuno, o que sugere uma inclinação a equívocos nos relacionamentos, sejam eles amorosos ou profissionais. Seja como for, não é nada que não possa ser resolvido.
Ainda no campo amoroso, a partir do dia 21 o Sol passa a se opor de forma complementar a Sagitário, o que pode ser positivo para os relacionamentos. Se você estiver só, os últimos dez dias do mês tendem a ser propícios para conhecer novas pessoas.
Como vimos anteriormente, no dia 14 chega ao fim o ciclo de Mercúrio retrógrado. Para as pessoas de Sagitário, é uma fase positiva para revisar tratamentos ou dietas, mas também pode ser um período de alguma turbulência e imprevistos na vida cotidiana.
A partir do dia 15, o movimento direto de Mercúrio favorece temas ligados à adoção de animais, implementação de novas dietas e contratação de novos funcionários.
- ANOTE AS DATAS!
- Dias 1 e 7: os mal-entendidos nos relacionamentos podem tomar a forma de uma expectativa errônea de você ou das outras pessoas envolvidas. Cuidado especialmente nessas datas, quando a Lua inclinará você a explosões emocionais.
CAPRICÓRNIO
Até o dia 20, Marte permanece em oposição ao signo de Capricórnio. Esse ciclo, que começou em abril e ocorre em média a cada dois anos, sugere o aumento de agressividade e impulsividade. Portanto, é fundamental ter serenidade para evitar agir com irritação demasiada, o que pode levar a problemas nos relacionamentos.
O grande desafio do mês será saber manter a calma e o autocontrole. Há um ditado antigo que diz: “a pessoa sábia domina os astros, afinal eles inclinam, mas nunca determinam”. Assim, ter ciência dessas inclinações é o primeiro passo para agir e controlá-las. Praticar atividades físicas pode ser uma excelente forma de extravasar essa energia agressiva.
A partir do dia 7, o planeta Vênus também passa a se opor a Capricórnio. Dessa forma, entre os dias 7 e 20, os relacionamentos íntimos podem ter uma sucessão de episódios de amor e raiva.
Do dia 21 em diante, com Marte deixando a oposição, as coisas se suavizam consideravelmente, e os momentos a dois tendem a ser muito mais agradáveis.
- ANOTE AS DATAS!
- Dias 2, 3, 9, 10, 16 e 17: atenção para o risco de a Lua intensificar a predisposição à impulsividade. Evite confrontos desnecessários e procure resolver as situações de maneira calma e racional.
AQUÁRIO
Se você estiver com pressa ou quiser se dedicar a outros assuntos, porém, pode ter uma experiência desagradável, uma vez que sua atenção será atraída para tudo que envolve seu lar.
A partir do dia 15, há uma “mudança de chave”, e essas questões domésticas e familiares voltam a fluir sem a necessidade de revisões.
No dia 20, tem início o ciclo de Marte em oposição a Aquário, movimento que ocorre a cada dois anos, em média. Procure economizar sua energia, uma vez que você terá a inclinação a desgastes e a sensação de que nunca resolverá as coisas a contento. Se puder, postergue o que não for urgente ou indispensável para julho.
- ANOTE AS DATAS!
- Dias 25 e 26: a oposição de Marte também pode simbolizar conflitos com a pessoa amada ou sócios. Você terá a tendência de defender seus pontos de vista de forma acalorada, o que por sua vez pode levar a brigas. Maturidade será crucial para contorná-las de forma saudável.
PEIXES
A exemplo de abril, maio será marcado pelo trânsito de Saturno pelo signo de Peixes, ciclo que renderá frutos até 2024. Entre os dias 8 e 18, o ângulo harmônico entre Saturno e Vênus tende a favorecer as pessoas piscianas nas questões amorosas. As coisas tendem a ser resolvidas com maturidade, garantindo solidez e boas resoluções nessa área.
Para as pessoas de Peixes que estiverem sós, é um bom momento para interagir com gente mais velha, pois ótimos conselhos serão oferecidos.
Mercúrio retoma o movimento direto a partir do dia 15, e até o dia 26 formará ângulo harmônico com Saturno. Isso será especialmente favorável para a vida intelectual das pessoas de Peixes.
Portanto, é uma excelente oportunidade para iniciar ou retomar um curso e para leituras aprofundadas. Também é um bom período para tirar projetos do papel.
- ANOTE AS DATAS!
- A partir do dia 22: Saturno formará aspeto desarmônico ao Sol, o que sugere desgastes e sobrecargas envolvendo questões familiares. Aprenda a dizer não, por mais doloroso que seja.
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