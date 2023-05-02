Horóscopo dos signos para maio de 2023 Crédito: Personare

Abaixo, confira as previsões do horóscopo de maio de 2023 para todos os signos. Lembre-se de que seu Ascendente merece tanta ou até mais atenção que seu signo solar. Aliás, se não sabe qual é seu Ascendente, faça aqui seu Mapa Astral gratuitamente.

ÁRIES

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A partir do dia 15, Mercúrio retoma o movimento direto, o que encerra o ciclo de revisão. Se a primeira metade do mês será de análise no campo das finanças, a segunda será o momento de agir.

A Lua Nova no dia 19 sinaliza alguma boa novidade envolvendo dinheiro e trabalho para as pessoas arianas.

Até o dia 16, as pessoas de Áries provavelmente se perceberão mais otimistas. Isso ocorre devido ao trânsito de Júpiter pelo signo, o que favorece o entusiasmo, a disposição e o desejo de se superar.

ANOTE AS DATAS!





Dias 3, 4, 10, 11 e 17: cuidado com conflitos domésticos causados por situações estressantes, como objetos com defeitos no seu lar e contratempos semelhantes.

TOURO

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Em 2023, há a particularidade do trânsito de Mercúrio retrógrado, que se encerra no dia 15. Assim, as pessoas de Touro que fazem aniversário na primeira quinzena do mês tendem a ter uma experiência completamente distinta daquelas que comemoram na segunda metade de maio.

Para quem faz aniversário até o dia 14, a qualidade fundamental da data será resgatar o que tem valor, mas que estava esquecido. Já para os aniversariantes da segunda metade de maio, o próximo ciclo será marcado pelo desejo de inovar, criar e dar vazão a ideias novas. Em vez do ressurgimento de questões do passado, a tônica será a construção do futuro.

ANOTE AS DATAS!





A partir da noite de 16: tem início o trânsito de Júpiter em Touro, movimento muito positivo que ocorre apenas a cada 12 anos. O planeta gigante trará uma qualidade expansiva, otimista e alegre às pessoas taurinas, com maior disposição para novas aventuras e desafios.

GÊMEOS

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Mercúrio segue em movimento retrógrado ao longo das duas primeiras semanas do mês. Dessa forma, é um período bastante apropriado para um bom processo reflexivo. Retiros meditativos, nem que sejam de algumas poucas horas durante o dia, favorecerão as pessoas geminianas, sobretudo levando em conta que elas estão perto de fazer aniversário.

ANOTE AS DATAS!





Dias 9, 10, 22 e 23: o ciclo de Marte sugere possíveis conflitos por motivos financeiros. Importante adotar uma postura assertiva, determinada e firme quanto a seus interesses, do contrário pode ter prejuízos consideráveis.

CÂNCER

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Há o lado bom e o lado ruim da agressividade. O aspecto positivo é um incremento da vitalidade e do destemor, que ajudam você a enfrentar problemas que antes eram vistos como difíceis.

A face negativa é o risco de reações emocionais exageradas e a propensão a brigas, o que pode ganhar força pela quadratura de Marte com Júpiter.

Vale destacar que, além de Marte, outro ciclo astrológico importante será a passagem de Vênus por Câncer a partir do dia 7. A associação de Marte e Vênus amplifica os impulsos eróticos e apaixonados do signo. É um mês interessante para sexo e paixões, mas cuidado para não ser inconsequente. Que tal aproveitar a ocasião para fazer seu Mapa Sexual?

ANOTE AS DATAS!





Dia 4, noite de 10, manhã de 11 e dia 17: exercitar a parcimônia será fundamental nessas datas para evitar brigas desnecessárias. A quadratura de Marte com Júpiter sugere reações exageradas, dificuldade para reconhecer seus limites e risco de entusiasmo cego.

LEÃO

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Aqui cabe uma provocação: e se em vez de competir com os outros você concentrar esforços em desafiar a si? Afinal, competir com os outros é muito mais fácil do que encarar a própria natureza. Essa energia de Marte pode levar a voos mais altos se direcionada para superar seus próprios limites, em vez de tentar ultrapassar os outros.

É bom lembrar que Marte estará em oposição a Plutão e em quadratura com Júpiter. Isso pode propiciar explosões de raiva, que podem causar estragos e devem ser evitadas. Aprenda a domar seu lado ambicioso e determinado, sob risco de a falta de limites prejudicar diferentes aspectos de sua vida.

ANOTE AS DATAS!





Até o dia 14: as últimas duas semanas do ciclo de Mercúrio retrógrado são indicadas para um ajuste fino em assuntos relacionados à sua vida profissional. O que você quer para sua carreira no médio prazo? Bom momento para fazer seu Mapa Profissional.

VIRGEM

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Desde o mês passado, Saturno em oposição a Virgem apresenta a você limites muito específicos e que parecem difíceis de serem superados. Mas é importante não esmorecer: no horizonte próximo o cenário tende a ser mais favorável. Especialmente a partir de julho, com Marte em Virgem, o que dará um empurrãozinho extra para encarar esses obstáculos.

Por isso, entenda que, por mais incômodo que seja o momento atual, tal desconforto decorre de uma constatação dolorosa do que está errado e precisa de correção.

É, portanto, uma oportunidade de ouro para o amadurecimento. Se encaradas de maneira consciente, as restrições de agora tendem a ser superadas a partir da segunda metade do ano.

ANOTE AS DATAS!





Dias 1, 9, 10, 15 (noite), 16, 17, 22, 23, 24 (manhã), 30 e 31: essas datas podem impulsionar momentos de fragilidade emocional, autocrítica excessiva e uma tendência a duvidar de si. Não se deixe levar por problemas ilusórios e inseguranças. Cuidado com a autossabotagem!

LIBRA

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Até o dia 20, a quadratura de Marte sugere uma tendência ao desperdício de energia. Com isso, há uma inclinação a reações agressivas e dramáticas, mesmo diante de problemas corriqueiros, fazendo-os parecer muito maiores do que realmente são. Impulsividade e raiva tendem a ser uma tentação durante o período.

Assim, procure ter paciência e se esforçar para tomar decisões sem pressa. Mesmo que seja tentador comprar algumas brigas, será mais prudente recuar e aguardar um momento mais oportuno para enfrentar essas questões.

Como Mercúrio estará retrógrado nas duas primeiras semanas do mês, também é recomendável ter cautela nas finanças.

ANOTE AS DATAS!





Dias 3, 4, 9, 10 e 16: mesmo a mais ponderada das pessoas librianas corre o risco de agir com destempero no período. Então, exercite a serenidade para evitar brigas desnecessárias.

ESCORPIÃO

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Pode-se vivenciar esse processo de forma imatura ou adulta. Na forma imatura, as pessoas acusam-se mutuamente, num ciclo que fomenta o ressentimento e desgasta a relação. Na forma adulta, as pessoas se dispõem a escutar as queixas mútuas, distantes de uma posição defensiva, abertas ao diálogo.

O seu processo será maduro ou não? Bom, isso só depende de você e das demais pessoas envolvidas. Mas mesmo que os outros demonstrem um comportamento imaturo, você pode trazê-los de volta ao centramento com uma reação acolhedora e gentil.

A partir do dia 15, Mercúrio retoma o movimento direto, o que alivia bastante o cenário. Acordos tendem a ser alcançados com maior facilidade. Se tiver de assinar qualquer contrato ou documento importante, deixe para a segunda quinzena do mês. Evite especialmente os dias 5, 6, 12 e 13, quando a Lua pode afetar seu juízo racional.

ANOTE AS DATAS!





Dias 4 (noite), 5 (manhã), 11 (a partir das 12h), 17 (noite) e 25 (manhã): especialmente se você faz aniversário até 28 de outubro, tome cuidado com a tendência de agir de forma injusta com pessoas de sua intimidade no período.

SAGITÁRIO

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Ainda no campo amoroso, a partir do dia 21 o Sol passa a se opor de forma complementar a Sagitário, o que pode ser positivo para os relacionamentos. Se você estiver só, os últimos dez dias do mês tendem a ser propícios para conhecer novas pessoas.

Como vimos anteriormente, no dia 14 chega ao fim o ciclo de Mercúrio retrógrado. Para as pessoas de Sagitário, é uma fase positiva para revisar tratamentos ou dietas, mas também pode ser um período de alguma turbulência e imprevistos na vida cotidiana.

A partir do dia 15, o movimento direto de Mercúrio favorece temas ligados à adoção de animais, implementação de novas dietas e contratação de novos funcionários.

ANOTE AS DATAS!





Dias 1 e 7: os mal-entendidos nos relacionamentos podem tomar a forma de uma expectativa errônea de você ou das outras pessoas envolvidas. Cuidado especialmente nessas datas, quando a Lua inclinará você a explosões emocionais.

CAPRICÓRNIO

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O grande desafio do mês será saber manter a calma e o autocontrole. Há um ditado antigo que diz: “a pessoa sábia domina os astros, afinal eles inclinam, mas nunca determinam”. Assim, ter ciência dessas inclinações é o primeiro passo para agir e controlá-las. Praticar atividades físicas pode ser uma excelente forma de extravasar essa energia agressiva.

A partir do dia 7, o planeta Vênus também passa a se opor a Capricórnio. Dessa forma, entre os dias 7 e 20, os relacionamentos íntimos podem ter uma sucessão de episódios de amor e raiva.

Do dia 21 em diante, com Marte deixando a oposição, as coisas se suavizam consideravelmente, e os momentos a dois tendem a ser muito mais agradáveis.

ANOTE AS DATAS!





Dias 2, 3, 9, 10, 16 e 17: atenção para o risco de a Lua intensificar a predisposição à impulsividade. Evite confrontos desnecessários e procure resolver as situações de maneira calma e racional.

AQUÁRIO

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Se você estiver com pressa ou quiser se dedicar a outros assuntos, porém, pode ter uma experiência desagradável, uma vez que sua atenção será atraída para tudo que envolve seu lar.

A partir do dia 15, há uma “mudança de chave”, e essas questões domésticas e familiares voltam a fluir sem a necessidade de revisões.

No dia 20, tem início o ciclo de Marte em oposição a Aquário, movimento que ocorre a cada dois anos, em média. Procure economizar sua energia, uma vez que você terá a inclinação a desgastes e a sensação de que nunca resolverá as coisas a contento. Se puder, postergue o que não for urgente ou indispensável para julho.

ANOTE AS DATAS!





Dias 25 e 26: a oposição de Marte também pode simbolizar conflitos com a pessoa amada ou sócios. Você terá a tendência de defender seus pontos de vista de forma acalorada, o que por sua vez pode levar a brigas. Maturidade será crucial para contorná-las de forma saudável.

PEIXES

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Para as pessoas de Peixes que estiverem sós, é um bom momento para interagir com gente mais velha, pois ótimos conselhos serão oferecidos.

Mercúrio retoma o movimento direto a partir do dia 15, e até o dia 26 formará ângulo harmônico com Saturno. Isso será especialmente favorável para a vida intelectual das pessoas de Peixes.

Portanto, é uma excelente oportunidade para iniciar ou retomar um curso e para leituras aprofundadas. Também é um bom período para tirar projetos do papel.