Mais brigas e violência: veja as previsões astrológicas de 21 a 27 de maio de 2023

Mais brigas e violência: veja as previsões de 21 a 27 de maio de 2023 Crédito: Personare

As previsões de 21 a 27 de maio de 2023 já começam com a entrada do Sol em Gêmeos, o signo mais versátil e comunicativo do Zodíaco.

Apesar disso, os próximos dias não devem ser muito tranquilos, já que os trânsitos desta semana sugerem uma tendência a mais brigas.

Ademais, é possível que tenhamos também embates públicos, que podem repercutir até nas questões econômicas.

Além disso, já fica a dica aqui para redobrar a atenção, pois há risco de violência, acidentes e a excessos nesta semana.

Sem falar que o ego e a impulsividade estarão exacerbados. Por isso, não vai ser fácil, mas tente atuar com mais cautela.

Que tal saber mais? Confira abaixo o resumo astrológico da semana:

Sol ingressa em Gêmeos no domingo (21): rapidez de pensamento e agilidade favorecidas;

Marte se opõe a Plutão e faz quadratura com Júpiter desde a semana passada: aumento de conflitos, tendência à teimosia e à obstinação;



Vênus em sextil com Urano a partir de terça (23): renovação e boas surpresas;



Sol em quadratura com Saturno a partir de quinta-feira (25): mais deveres e responsabilidades;



Mercúrio em sextil com Saturno até sexta-feira (26): a calma, a racionalidade e a inteligência que precisamos para a tensão da semana, associados à inteligência do Sol em Gêmeos em bom aspecto com Marte e Plutão.



Sol em Gêmeos: astúcia e sagacidade no ar

Começamos a semana com a entrada do Sol no signo mais versátil do Zodíaco. A partir de domingo (21) e até o dia 21 de junho, viveremos a Temporada de Gêmeos!

Um signo de ar regido por Mercúrio, Gêmeos traz uma energia de curiosidade, inquietude e abertura a aprendizados.

Assim, neste período, é possível que tenhamos uma tendência a avaliar nossos caminhos e pensar no que podemos fazer diferente.



Outra característica marcante de Gêmeos é a mutabilidade: tudo está em constante mudança e é preciso se adaptar aos tempos.



Além disso, o Sol faz sextil (aspecto favorável) com Marte e trígono (também positivo) com Plutão, o que pode ser um bom conselheiro.



Esse aspecto sugere sagacidade para entender melhor as situações sem grandes brigas. É como se fosse um advogado mediando uma difícil questão judicial.



Como veremos a seguir, esta é uma semana com aspectos tensos, com tendência maior a embates e violência.

Nesse sentido, o Sol em Gêmeos pode nos ajudar a trazer nosso lado racional à tona, sem deixar que o lado animal tome conta totalmente.

Quadratura T traz teimosia e embates

Iniciada na semana passada, a chamada Quadratura T (aspecto tenso) entre Marte em Leão, Plutão em Aquário e Júpiter em Touro fica ainda mais forte nesta semana.

O que isso significa? Veja algumas possibilidades, tanto no âmbito coletivo quanto no pessoal:

Possível acirramento em disputas de poder e brigas de ego;

Problemas relacionados a questões financeiras no âmbito internacional;



Ameaças e até destruição por eventos naturais ou conflitos bélicos;



Aumento de fenômenos da natureza como ressacas e ventos fortes;



Risco aumentado de violência, acidentes e excessos, no geral



Reflexos na vida pessoal

Como o ego e a impulsividade estarão possivelmente exacerbados, é importante ter cuidado com um certo exagero de confiança: bravatas podem ter um custo pessoal muito alto.

Crises também podem estar revisitando a sua vida. Assim, pode ser útil fazer algo para ver situações sob outra perspectiva.

Quem sabe seja um bom momento para espairecer, desabafar ou pedir ajuda para alguém. O lado positivo da ênfase dos signos fixos é se questionar no que você está usando a sua vontade e a sua determinação.

Reflita:

Será que você está teimando por coisas que realmente valem a pena?

Onde você está sendo um “rolo compressor”, inclusive consigo mesmo?



Será que não está dando murro em ponta de faca ao correr atrás de situações que não tem solução?



É importante saber deixar ir em situações nas quais não temos poder de ação.



Vênus em Câncer pode trazer boas novidades

A partir de terça-feira (23), Vênus em Câncer (que chegou dia 07/05) faz sextil com Urano em Touro. Este aspecto sugere uma excelente tendência à liberdade, à inovação e às boas surpresas. E reverbera também no final de semana.

Para uma semana em que a tensão estará muito presente, é importante ver as coisas também por outro prisma, para além das questões que nos sufocam e nos atordoam.

Vênus/Urano é especialmente favorável para a vida social, porque traz renovação. É como se nos permitíssemos viver coisas novas, conhecer outras pessoas, experimentar novos prazeres e possibilidades.

Mais peso com Sol em quadratura com Saturno

O Sol em Gêmeos quadra Saturno já a partir da quinta-feira (25), com a sensação de mais obrigações e pedindo atenção à nossa saúde e energia vital.

Também é possível sentirmos um certo cansaço e perda de energia vital, como se essas sensações fossem nuvens no nosso horizonte. No entanto, é importante lembrar que mesmo as nuvens mais densas se dissipam. Evite se cobrar e criticar em excesso.

Caso sinta necessidade, faça uma pausa no dia a dia corrido, socializando, buscando o humor.

Para não deixar a insônia se instalar, busque colocar o plano mental em assuntos que o distraiam, mas sem te deixar com energia em excesso.

Mercúrio em Touro: hora de ruminar e premeditar mais

Até sexta-feira (26), Mercúrio em Touro em sextil com Saturno em Peixes nos ajuda a raciocinar de maneira mais prática e pragmática. Lembre-se que isto pode auxiliar no intenso contexto da semana.

Entretanto, pensar não significa agir. Reflita com calma, sem pressa. Afinal, Mercúrio, o planeta da mente, está no estável signo de Touro.

Deixe para partir para a ação depois, de cabeça fria: é famoso momento de contar até dez, quinze.

E aí, que tal ter calma e paciência para enfrentar os desafios da semana? Vamos juntos!