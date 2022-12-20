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Feng Shui: decoração de Natal e Ano Novo para cuidar da energia da sua casa

Sua decoração pode também ser uma maneira de fazer a energia da sua casa não ficar estagnada; entenda
Personare

Personare

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 10:00

Decoração de Natal para cuidar da energia da sua casa
Decoração de Natal para cuidar da energia da sua casa Crédito: Personare
É hora de livrar-se dos excessos, de tudo o que não é usado, e criar uma decoração de Natal que permita com que a energia da sua casa circule, possibilitando a entrada do novo. Esse é o princípio básico do Feng Shui e que você pode usar na sua decoração de Natal também.
Comece com uma limpeza física na casa, ou seja, uma boa faxina. Então, aproveite a época do ano para planejar a pintura de paredes e consertar eletrônicos, por exemplo.
Com isso, é hora da limpeza energética da casa, com bênçãos para seu lar. Assim, você pode usar óleos essenciais, aromas, velas, banhos de cheiro, preces e mantras, por exemplo. Assim, você já está praticando o Feng Shui para que as energias se renovem.
Se você quiser se preparar para o novo ano, veja aqui as previsões para os signos em 2023.

Decoração de Natal com Feng Shui

A dedicação para enfeitar a casa também faz parte do Feng Shui. Além dos tradicionais enfeites de Natal e do branco do Réveillon, suas festas e sua casa podem ganhar um toque energético especial com o auxílio do Feng Shui.
Na sua Decoração de Natal, é bom incluir os cinco elementos do Feng Shui, ou seja, madeira, fogo, terra, metal e água.
  • Madeira: está presente na cor verde, nos objetos de madeira e nas plantas.

  • Fogo: representado pelas formas triangulares, velas, iluminação e pela cor vermelha.

  • Terra: está presente nas frutas e na cor amarela.

  • Metal: utilize objetos de metal e cristais.

  • Água: está em transparências, vidros e espelhos.
Os elementos podem ser representados por suas cores em objetos ou flores, ou itens decorativos, como toalhas, tapetes, almofadas, móveis, talheres, vasos, garrafas.
Você pode decorar ambientes de trabalho, de festas, salas de jantar e estar e a mesa para ceia de Natal e de Ano Novo com essas sugestões. Confira mais dicas de decoração de Natal com significados do Feng Shui:

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Porta de Entrada

O Feng Shui entende que a porta de entrada é o portal da casa. Por isso, deve receber um enfeite especial de Decoração de Natal.
Assim, para gerar energia de unificação e de aliança entre as pessoas que moram na sua casa, nada melhor do que colocar uma guirlanda.

Hall de entrada

Flores combinadas com ervas recepcionam positivamente quem você recebe na sua casa. Além disso, trazem a energia da natureza para sua casa.
Para a decoração de Natal, tente usar flores azuis ou roxas para trazer espiritualidade combinadas com ramos de sálvia para paz e proteção.
Além disso, no Ano Novo, faça um belo arranjo com flores brancas para a paz ou multicoloridas para a alegria misturado com ramos de alecrim para o amor e/ou manjericão para a prosperidade.

Árvore de Natal

Você pode tentar equilibrar a árvore de Natal com os cinco elementos. A árvore em si já representa o elemento madeira (pela cor verde e por ser uma árvore).
Além disso, contém o elemento fogo em sua forma triangular e na cor vermelha da maioria dos enfeites.
O metal fica por conta de sinos e enfeites dourados ou prateados. A água pode ser representada por enfeites transparentes; e a terra, pelos amarelos ou frutas.

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Painel dos desejos

Tenha à mão uma cartolina, fotos, revistas, canetas coloridas, tesoura e cola. Divida a cartolina em nove quadrados iguais.
No quadrado central coloque uma foto sua recente. Nos primeiros três quadrados escreva e cole imagens que se refiram a prosperidade, ao sucesso e aos relacionamentos.
Na segunda fileira de quadrados faça escreva e coloque representações da família e saúde, no centro estará a sua foto e em seguida coloque representações de criatividade.
E na última fileira de quadrados faça o mesmo com os temas espiritualidade, sabedoria, vida profissional, amigos e viagens.

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Presentes

Escolha com carinho o presente para as pessoas queridas. E, além disso, algo que represente o que você quer oferecer e o que aquela pessoa precisa neste momento.
Inclua algo feito por você, por exemplo para conferir um toque pessoal. Pode ser o laço na embalagem ou um cartão escrito à mão com suas próprias palavras.

Para atrair prosperidade

A mesa da sala de jantar deve estar repleta de flores e/ou frutas desde o Natal até alguns dias depois do Ano Novo para representar a energia da fartura.
Além disso, uvas e cerejas representam prosperidade. Itens dourados e prateados, imagens de água em movimento e espelhos, por exemplo, também simbolizam riqueza.
Por isso, inclua esses itens na decoração de Natal e Ano Novo e boas e energizadas festas!
Cris Ventura: Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e [email protected]

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