Famílias celebram o Natal em ensaio fotográfico no ES

Com a chegada do verão, a capixaba 40 Sabores lançou 5 sabores de Frozen: Morango, Maracujá, Frutas Vermelhas, Frutas Verdes e Cereja, que já estão nas lojas e ficarão no cardápio das 60 unidades (ES e RJ) até o fim do verão. Feito com uma calda de leite saborizada de iogurte natural, o Frozen tem um gosto mais azedinho presente nas frutas cítricas e possui baixa quantidade de açúcares e lactose. Segundo a nutricionista da 40 Sabores, Juliane Porto, o Frozen possui 68% menos gordura e 50% menos açúcares que o sorvete convencional. A diferenciação está exatamente na redução da composição de açúcar, gordura e leite. O Frozen leva até 74% menos leite.