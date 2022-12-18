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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Famílias celebram o Natal em ensaio fotográfico no ES

Publicado em
18 dez 2022 às 02:30
Thiago Lacourt, Thanandra Torres e Levi, Anna e José
Thiago Lacourt, Thanandra Torres e Levi, Anna e José Crédito: Dina Carvalho

Magia do Natal

Dezembro está aí. E com ele a magia de uma das datas mais especiais do ano: o Natal. Época de reunir a família e recordar os bons momentos vividos com quem se ama. E, para eternizar as mais importantes lembranças da vida, de forma lúdica e cheia de carinho, a fotógrafa Dina Carvalho recebeu famílias muito queridas em seu aconchegante estúdio. “Sou encantada pelo universo materno infantil e minha maior alegria é saber que as memórias que ajudo a guardar serão lembradas para sempre através dos anos”, afirma Dina, que há 10 anos deixou um ótimo cargo em uma multinacional para fazer o que realmente preenche seu coração: capturar a felicidade!

NOVA COLEÇÃO

Os empresários Carol e Ricardo Lobato em ensaio fotográfico by Cloves Louzada em sua nova loja Reserva no Shopping Praia da Costa.
Os empresários Carol e Ricardo Lobato em ensaio fotográfico by Cloves Louzada em sua nova loja Reserva no Shopping Praia da Costa Crédito: Cloves Louzada

Lançamento de verão

Com a chegada do verão, a capixaba 40 Sabores lançou 5 sabores de Frozen: Morango, Maracujá, Frutas Vermelhas, Frutas Verdes e Cereja, que já estão nas lojas e ficarão no cardápio das 60 unidades (ES e RJ) até o fim do verão. Feito com uma calda de leite saborizada de iogurte natural, o Frozen tem um gosto mais azedinho presente nas frutas cítricas e possui baixa quantidade de açúcares e lactose. Segundo a nutricionista da 40 Sabores, Juliane Porto, o Frozen possui 68% menos gordura e 50% menos açúcares que o sorvete convencional. A diferenciação está exatamente na redução da composição de açúcar, gordura e leite. O Frozen leva até 74% menos leite.

Doações

A ArteSanto, feira de artesanato realizada na Praça do Papa, recebeu doações de alimentos não perecíveis que foram doados para famílias dos artesãos. Sônia Iamonde, organizadora do evento, destaca que a princípio instituições capixabas seriam contempladas, mas devido às chuvas que atingiram o Espírito Santo, os donativos foram destinados aos artesãos e suas famílias. A ação solidária foi promovida em conjunto com a Federação Nacional dos Artesãos do Espírito Santo. “Agradecemos cada pessoa que abraçou essa causa. Foi fundamental essa solidariedade porque juntos conseguimos ajudar muitas famílias”, destacou Sônia.

EM CURITIBA

Carolina Hemerly e Carolina Neves
Carolina Hemerly e Carolina Neves:  em trunk show da marca CN em Curitiba  Crédito: Divulgação

Referência capixaba

A capixaba Valéria Dal Coll será uma das grandes estrelas da Conferência Internacional Visionar, que reunirá os maiores especialistas em harmonização orofacial, e acontecerá em março de 2023, em São Paulo. Criadora dos tratamentos rejuvenescedores da face Protocoll e Bioreconexão Tecidual ela é referência no Brasil e no mundo na área.

ISO 9001

Márcia Gabriella Mule é só alegria. A empresa comandada por ela recebeu a certificação ISO 9001. “A norma tem como objetivo seguir um padrão internacional, que, por meio de auditorias, avalia resultados, desde ao foco no cliente, onde o consumidor deve ser atendido de forma satisfatória e agradável, onde todos os esforços devem ser feitos para exceder as expectativas dele, até a tomada de decisões e lideranças”, afirma a empresária.

AMIGO X

Carolina Busatto, Ludmila Giacomelli, Gabriela Varejão e Rackel Perry
Carolina Busatto, Ludmila Giacomelli, Gabriela Varejão e Rackel Perry, QUE reuniu um time de amigas e parceiras para um divertido Amiga Lingerie Crédito: Divulgação

Dicas da Ana Luiza

Para quem vai às compras de Natal e precisa de uma ajudinha para escolher os presentes, Ana Luiza Azevedo, diretora executiva das Óticas Paris, dá a dica. “Para homens, os óculos do momento são da marca Armani Exchange, eles são elegantes e cheios de estilo. Para as mulheres, apostar nas armações da Vogue é uma saída para quem quer dar um presente lindo e atemporal”, explica Ana Luiza.

Café da manhã natalino

A próxima segunda-feira, dia 19, será especial para a cerimonialista e assessora de eventos Daieny Fasolo. Ela irá realizar um café da manhã natalino em sua residência em Campo Grande. Na ocasião, o fotógrafo Vinícius Nunes ficará responsável pelos registros de Daieny e sua família e a presença especial dos pais Darcy Davila e Maria Yolanda.

ALMOÇO DE FIM DE ANO

simone Risk promoveu o ultimo almoço do ano com o Clube do Livro de Vitoria
Simone Risk promoveu o ultimo almoço do ano com o Clube do Livro de Vitória Crédito: Divulgação

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