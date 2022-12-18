Famílias celebram o Natal em ensaio fotográfico no ES

Dezembro está aí. E com ele a magia de uma das datas mais especiais do ano: o Natal. Época de reunir a família e recordar os bons momentos vividos com quem se ama. E, para eternizar as mais importantes lembranças da vida, de forma lúdica e cheia de carinho, a fotógrafa Dina Carvalho recebeu famílias muito queridas em seu aconchegante estúdio. “Sou encantada pelo universo materno infantil e minha maior alegria é saber que as memórias que ajudo a guardar serão lembradas para sempre através dos anos”, afirma Dina, que há 10 anos deixou um ótimo cargo em uma multinacional para fazer o que realmente preenche seu coração: capturar a felicidade!