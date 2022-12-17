Natal: capixabas capricham da decoração na fachada à mesa posta para ceia

Como diz a canção: “Então é Natal o que você fez?”. Bom, eu não sei você, mas o aposentado Ubiratan Lyrio, de 75 anos, fez uma decoração de “parar o trânsito” - literalmente. A casa dele chama atenção em Vila Velha por conta da quantidade de luzes, enfeites e Papai Noel de todos os jeitos e estilos.
“Esse sempre foi meu sonho de criança. Meus pais eram apaixonados por Natal. Eu continuei essa tradição e comecei a ornamentar a minha casa todos os anos. Fui enfeitando mais e mais, evoluindo a cada Natal, até que se passaram 33 anos fazendo essa loucura (risos)”, contou Ubiratan.
É impressionante mesmo. Mas vamos lembrar que a decoração de Natal não está somente na fachada das casas e apartamentos, muitas vezes, os detalhes de um encontro também deixam o clima ainda mais aconchegante.
A MESA DOS SONHOS
A mesa posta repleta de talheres e decoração sempre chama atenção pela beleza. Em datas especiais, muitas pessoas se juntam à mesa para confraternizar com família e amigos, especialmente no Natal.
Engana-se quem pensa que é preciso gastar muito dinheiro para fazer uma mesa bonita. A especialista Vanessa Coli garante que é possível usar a criatividade e inovar.
“Qualquer pessoa pode montar uma mesa posta simples e descomplicada. É bom dizer que não dá muito trabalho, só requer um pouco de planejamento. Pensar em como dispor a mesa e qual a proposta dela é um bom caminho. Por exemplo, é importante determinar se será almoço, lanche ou jantar. Tudo isso influencia”, afirma a especialista.
Segundo Vanessa, o primeiro passo é definir o cardápio e os alimentos que serão apresentados para os convidados. A partir disso, todas as demais peças da mesa são escolhidas.
“Nós começamos pelo cardápio. Depois, vamos pensar em qual será a nossa mesa posta. A gente analisa que tipo de peças vamos utilizar, qual a paleta de cores, a temática da mesa. Quando nós entendemos tudo como será, é hora de deixar a criatividade fluir”, disse.
“O segundo passo é pensar na "roupa de mesa". No caso do Natal, é recomendado a utilização de uma toalha, até mesmo pela elegância. Depois vamos seguir essa ordem: pratos, talheres, taças e, por fim, a decoração”
Mas atenção na hora de escolher as cores. “Para quem não sabe trabalhar com cores, uma dica boa é apostar em cores neutras para não conflitar com os demais itens. Assim, você evita deixar a mesa poluída, até porque o que precisa ter destaque é o alimento e não a decoração”, disse Vanessa.
TRUQUES
Existem alguns truques que tornam uma mesa com aquele ‘ar’ sofisticado. Um deles são as dobraduras dos guardanapos, que chegam a ser o ápice da mesa posta. Caso você não saiba fazer, pode ficar tranquilo porque existe uma dobradura bem fácil e rápida. Com um guardanapo de pano, basta dobrar três vezes na vertical e colocar embaixo do prato.
Outra dica criativa é transformar uma taça em castiçal. Ao virar o objeto de cabeça para baixo, você pode colocar uma vela achatada por cima. A decoração pode ficar ainda mais completa com portas-retratos, arranjos florais, bolas de Natal e pisca-pisca.
“É uma data muito especial e que merece uma mesa posta bem elaborada para poder receber a família e amigos. É uma demonstração de amor, carinho e afeto. Quem se senta em uma mesa bem disposta, se sente especial”, finaliza Vanessa.