Natal: capixabas capricham da decoração na fachada à mesa posta para ceia

Como diz a canção: “Então é Natal o que você fez?”. Bom, eu não sei você, mas o aposentado Ubiratan Lyrio, de 75 anos, fez uma decoração de “parar o trânsito” - literalmente. A casa dele chama atenção em Vila Velha por conta da quantidade de luzes, enfeites e Papai Noel de todos os jeitos e estilos.

“Esse sempre foi meu sonho de criança. Meus pais eram apaixonados por Natal. Eu continuei essa tradição e comecei a ornamentar a minha casa todos os anos. Fui enfeitando mais e mais, evoluindo a cada Natal, até que se passaram 33 anos fazendo essa loucura (risos)”, contou Ubiratan.

A casa do Ubiratan chama atenção em Vila Velha por causa da decoração de Natal Crédito: Fernando Madeira

É impressionante mesmo. Mas vamos lembrar que a decoração de Natal não está somente na fachada das casas e apartamentos, muitas vezes, os detalhes de um encontro também deixam o clima ainda mais aconchegante.

A MESA DOS SONHOS

A mesa posta repleta de talheres e decoração sempre chama atenção pela beleza. Em datas especiais, muitas pessoas se juntam à mesa para confraternizar com família e amigos, especialmente no Natal.

Engana-se quem pensa que é preciso gastar muito dinheiro para fazer uma mesa bonita. A especialista Vanessa Coli garante que é possível usar a criatividade e inovar.

Especialista dá dicas para montar uma mesa posta Crédito: Fernando Madeira

“Qualquer pessoa pode montar uma mesa posta simples e descomplicada. É bom dizer que não dá muito trabalho, só requer um pouco de planejamento. Pensar em como dispor a mesa e qual a proposta dela é um bom caminho. Por exemplo, é importante determinar se será almoço, lanche ou jantar. Tudo isso influencia”, afirma a especialista.

Segundo Vanessa, o primeiro passo é definir o cardápio e os alimentos que serão apresentados para os convidados. A partir disso, todas as demais peças da mesa são escolhidas.

Especialista dá dicas para montar uma mesa posta Crédito: Fernando Madeira

“Nós começamos pelo cardápio. Depois, vamos pensar em qual será a nossa mesa posta. A gente analisa que tipo de peças vamos utilizar, qual a paleta de cores, a temática da mesa. Quando nós entendemos tudo como será, é hora de deixar a criatividade fluir”, disse.

“O segundo passo é pensar na "roupa de mesa". No caso do Natal, é recomendado a utilização de uma toalha, até mesmo pela elegância. Depois vamos seguir essa ordem: pratos, talheres, taças e, por fim, a decoração”

Mas atenção na hora de escolher as cores. “Para quem não sabe trabalhar com cores, uma dica boa é apostar em cores neutras para não conflitar com os demais itens. Assim, você evita deixar a mesa poluída, até porque o que precisa ter destaque é o alimento e não a decoração”, disse Vanessa.

TRUQUES

Existem alguns truques que tornam uma mesa com aquele ‘ar’ sofisticado. Um deles são as dobraduras dos guardanapos, que chegam a ser o ápice da mesa posta. Caso você não saiba fazer, pode ficar tranquilo porque existe uma dobradura bem fácil e rápida. Com um guardanapo de pano, basta dobrar três vezes na vertical e colocar embaixo do prato.

A dobradura do guardanapo é uma ótima opção para deixar o jantar mais elegante Crédito: Fernando Madeira

Outra dica criativa é transformar uma taça em castiçal. Ao virar o objeto de cabeça para baixo, você pode colocar uma vela achatada por cima. A decoração pode ficar ainda mais completa com portas-retratos, arranjos florais, bolas de Natal e pisca-pisca.

Alguns truques podem ser utilizados como "coringas" em uma mesa posta Crédito: Fernando Madeira