Ex voltando? Como Mercúrio retrógrado em Escorpião pode reacender relações do passado

Mercúrio retrógrado em Escorpião costuma ser um período de revisões emocionais profundas — e, desta vez, pode, sim, significar a volta de um ex.
Isso acontece porque, após retrogradar em Sagitário, o planeta volta para Escorpião no dia 19/11, ativando memórias, conversas inacabadas e desejos que estavam guardados.
E tem mais: no dia 24/11, Mercúrio retrógrado encontra Vênus, o planeta do amor. É um trânsito raro que pode abrir espaço para reconexões, arrependimentos e segundas chances.
Mas o que isso realmente significa para sua vida amorosa? A seguir, você entende melhor como esse período pode se manifestar nas relações.
Resumo rápido:
09/11: começa Mercúrio retrógrado em Sagitário, podendo trazer confusões em temas como planos de viagem, projetos acadêmicos e nossas próprias crenças e convicções.
19/11: Mercúrio volta para Escorpião ainda retrógrado e pode trazer conversas do passado, revisões de decisões e reencontros.
11/12: Mercúrio entra novamente em Sagitário, agora em movimento direto.
Mercúrio retrógrado em Escorpião sinaliza revisões emocionais profundas, temas intensos que retornam e conversas importantes que precisam acontecer.
Escorpião é o signo das intimidades, dos desejos escondidos, da verdade que existe por trás das coisas. Por isso, quando Mercúrio volta para ele, tendemos a revisitar:
conexões que deixaram marcas | memórias e ressentimentos | acordos afetivos
É uma fase para processar o que ainda está mal resolvido.
Não necessariamente. Mas desta vez, pode trazer sim.
A astróloga Márcia Fervienza explica que Mercúrio retrógrado não “causa” o retorno de ex, mas cria um período fértil para rever sentimentos, reencontrar pessoas e lidar com pendências emocionais.
“É mais sobre revisão do que sobre destino”, afirma a especialista em Astrologia e Amor.
No entanto, Mercúrio retrógrado em Escorpião tem uma conexão muito maior com revisão de relacionamentos do que a retrogradação em Sagitário.
Isso porque, neste ciclo:
Mercúrio retrógrado em Sagitário (09 a 19/11)
A revisão é mais voltada para:
crenças e ideais | planos de viagem | exageros e impulsos | estudos e projetos de longo prazo
Mercúrio retrógrado em Escorpião (19 a 29/11)
Quando Mercúrio volta para Escorpião, o foco muda para:
profundidade emocional | intimidade | compromissos afetivos | ciúmes, medo e desejo | relações que deixaram marcas
Essa mudança de energia é o que deixa o período tão sensível para assuntos do coração.
Além disso, no dia 24/11, Mercúrio retrógrado faz conjunção com Vênus em Escorpião. Esse encontro representa:
segundas chances | revisão de vínculos | retomada de conversas importantes | reencontros do passado | possibilidade de resolver arrependimentos
Esse trânsito convida a revisar sentimentos, vínculos e decisões afetivas.
Você pode perceber:
conversas antigas voltando | alguém do passado enviando mensagem | saudades inesperadas | vontade de retomar contato | lembranças muito vivas | desejo de resolver o que ficou no ar
É um período excelente para curar dores, pedir desculpas, finalizar ciclos… ou recomeçar com mais maturidade.
Cada pessoa pode sentir Mercúrio retrógrado de forma diferente. Isso depende de que área da sua vida o planeta está ativando neste momento.
Se o trânsito estiver ocorrendo nestas Casas, as chances são maiores de receber um “oi, sumida/o” ou algo maior ocorrernas suas relações:
Casa 5 → romances, paqueras, filhos
Casa 7 → parcerias e casamento
Casa 8 → intimidade e vínculos profundos
O principal conselho é: não tome decisões definitivas durante Mercúrio retrógrado.
A Márcia Fervienza orienta:
Mensagens e reencontros podem surgir
Emoções voltam com força
Mas a clareza só chega depois que Mercúrio volta ao movimento direto
Este é um período para:
observar | sentir | refletir | revisar padrões
E só depois, com Mercúrio direto, decidir o que fazer.
O que fazer
Revisar conversas pendentes
Falar com calma sobre sentimentos
Recuperar acordos que ficaram confusos
Olhar para medos e inseguranças
Escutar o que o coração quer dizer
O que evitar
Reatar por carência
Decisões definitivas
Conversas impulsivas
Remexer no passado sem preparo
Pressionar alguém por respostas
Mercúrio retrógrado em Escorpião pede profundidade, sinceridade e revisão. Ex pode voltar? Pode. Mas mais importante do que um reencontro é entender o que essa volta desperta em você.
Seja para recomeçar ou para fechar um ciclo, esta é uma oportunidade de cura emocional.
