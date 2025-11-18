Horóscopo

Ex voltando? Como Mercúrio retrógrado em Escorpião pode reacender relações do passado

Mercúrio retrógrado em Escorpião pode trazer ex de volta, reacender conversas do passado e abrir espaço para segundas chances no amor

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 19:30

Ex voltando? Como Mercúrio retrógrado em Escorpião pode reacender relações do passado Crédito: Personare

Mercúrio retrógrado em Escorpião costuma ser um período de revisões emocionais profundas — e, desta vez, pode, sim, significar a volta de um ex.

Isso acontece porque, após retrogradar em Sagitário, o planeta volta para Escorpião no dia 19/11, ativando memórias, conversas inacabadas e desejos que estavam guardados.

E tem mais: no dia 24/11, Mercúrio retrógrado encontra Vênus, o planeta do amor. É um trânsito raro que pode abrir espaço para reconexões, arrependimentos e segundas chances.

Mas o que isso realmente significa para sua vida amorosa? A seguir, você entende melhor como esse período pode se manifestar nas relações.

Resumo rápido:

09/11: começa Mercúrio retrógrado em Sagitário, podendo trazer confusões em temas como planos de viagem, projetos acadêmicos e nossas próprias crenças e convicções.

19/11: Mercúrio volta para Escorpião ainda retrógrado e pode trazer conversas do passado, revisões de decisões e reencontros.

11/12: Mercúrio entra novamente em Sagitário, agora em movimento direto.

Quer ver como esse trânsito age especificamente na sua vida?

O que significa Mercúrio retrógrado em Escorpião?

Mercúrio retrógrado em Escorpião sinaliza revisões emocionais profundas, temas intensos que retornam e conversas importantes que precisam acontecer.

Escorpião é o signo das intimidades, dos desejos escondidos, da verdade que existe por trás das coisas. Por isso, quando Mercúrio volta para ele, tendemos a revisitar:

conexões que deixaram marcas | memórias e ressentimentos | acordos afetivos

É uma fase para processar o que ainda está mal resolvido.

Mercúrio retrógrado traz ex de volta?

Não necessariamente. Mas desta vez, pode trazer sim.

A astróloga Márcia Fervienza explica que Mercúrio retrógrado não “causa” o retorno de ex, mas cria um período fértil para rever sentimentos, reencontrar pessoas e lidar com pendências emocionais.

“É mais sobre revisão do que sobre destino”, afirma a especialista em Astrologia e Amor.

No entanto, Mercúrio retrógrado em Escorpião tem uma conexão muito maior com revisão de relacionamentos do que a retrogradação em Sagitário.

Isso porque, neste ciclo:

Mercúrio retrógrado em Sagitário (09 a 19/11)

A revisão é mais voltada para:

crenças e ideais | planos de viagem | exageros e impulsos | estudos e projetos de longo prazo

Mercúrio retrógrado em Escorpião (19 a 29/11)

Quando Mercúrio volta para Escorpião, o foco muda para:

profundidade emocional | intimidade | compromissos afetivos | ciúmes, medo e desejo | relações que deixaram marcas

Essa mudança de energia é o que deixa o período tão sensível para assuntos do coração.

Além disso, no dia 24/11, Mercúrio retrógrado faz conjunção com Vênus em Escorpião. Esse encontro representa:

segundas chances | revisão de vínculos | retomada de conversas importantes | reencontros do passado | possibilidade de resolver arrependimentos

Como aproveitar Mercúrio retrógrado em Escorpião no amor?

Esse trânsito convida a revisar sentimentos, vínculos e decisões afetivas.

Você pode perceber:

conversas antigas voltando | alguém do passado enviando mensagem | saudades inesperadas | vontade de retomar contato | lembranças muito vivas | desejo de resolver o que ficou no ar

É um período excelente para curar dores, pedir desculpas, finalizar ciclos… ou recomeçar com mais maturidade.

Tá com muitas dúvidas?

Previsões para Mercúrio retrógrado na SUA vida

Cada pessoa pode sentir Mercúrio retrógrado de forma diferente. Isso depende de que área da sua vida o planeta está ativando neste momento.

Cada pessoa pode sentir Mercúrio retrógrado de forma diferente. Isso depende de que área da sua vida o planeta está ativando neste momento.

Se o trânsito estiver ocorrendo nestas Casas, as chances são maiores de receber um "oi, sumida/o" ou algo maior ocorrernas suas relações:

Casa 5 → romances, paqueras, filhos

Casa 7 → parcerias e casamento

Casa 8 → intimidade e vínculos profundos

Para ver se é o seu caso e quais são as suas previsões:

Faça cadastro ou login no site.

Nos seus trânsitos, procure por Mercúrio

Quando Mercúrio Retrógrado acontecer, você terá um destaque pedindo sua atenção

Veja a imagem abaixo um exemplo de como pode aparecer para você:

Ao clicar sobre o trânsito de Mercúrio, você poderá ver a previsão personalizada sobre este período na sua vida.

Mercúrio retrógrado e ex: vale voltar?

O principal conselho é: não tome decisões definitivas durante Mercúrio retrógrado.

A Márcia Fervienza orienta:

Mensagens e reencontros podem surgir

Emoções voltam com força

Mas a clareza só chega depois que Mercúrio volta ao movimento direto

Este é um período para:

observar | sentir | refletir | revisar padrões

E só depois, com Mercúrio direto, decidir o que fazer.

Dicas práticas para lidar com Mercúrio retrógrado em Escorpião

O que fazer

Revisar conversas pendentes

Falar com calma sobre sentimentos

Recuperar acordos que ficaram confusos

Olhar para medos e inseguranças

Escutar o que o coração quer dizer

O que evitar

Reatar por carência

Decisões definitivas

Conversas impulsivas

Remexer no passado sem preparo

Pressionar alguém por respostas

Conclusão

Mercúrio retrógrado em Escorpião pede profundidade, sinceridade e revisão. Ex pode voltar? Pode. Mas mais importante do que um reencontro é entender o que essa volta desperta em você.

Seja para recomeçar ou para fechar um ciclo, esta é uma oportunidade de cura emocional.

Para ver como esse trânsito age exatamente na sua vida, considere consultar seu Mapa Astral.

