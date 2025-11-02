Horóscopo

2025 está travado? Descubra por que os últimos meses podem mudar seu ano

Descubra as previsões para os últimos meses de 2025 em Astrologia e Numerologia e veja por que esse trimestre pode virar seu ano

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 10:00

Você também sente que 2025 não anda? Que tudo parece emperrado, cheio de dúvidas e pendências sem solução? Essa sensação é real: estamos vivendo um Ano Universal 9, marcado por encerramentos, desapegos e situações que pedem fechamento. A boa notícia é que os últimos meses de 2025 podem virar o jogo.

Por que 2025 está tão travado?

Estamos no Ano Universal 9, o que significa concluir ciclos, resolver pendências e desapegar do que não faz mais sentido. Essa é a energia que permeia todo 2025.

É como se o universo estivesse exigindo que a gente conclua capítulos antes de permitir novos começos.

Além disso, na Astrologia, tivemos muitos planetas mudando de signo quase simultaneamente no primeiro semestre do ano. Essas mudanças marcam o início de uma nova era de transformação profunda e coletiva.

E mudanças, sabemos, nem sempre são confortáveis. A invasão das IAs na nossa rotina tá mexendo com nosso jeito de trabalhar (e receber!) é apenas um exemplo disso. Mas são muitas estruturas se transformando, exigindo coragem.

A boa notícia é que os últimos meses de 2025 chegam com movimentos poderosos na Astrologia e na Numerologia que podem virar o jogo.

Outubro, novembro e dezembro carregam chaves importantes para realizar metas, resolver pendências e se preparar para iniciar 2026 com mais clareza, confiança e propósito.

O que a Numerologia revela até dezembro?

Estamos no Ano Universal 9, mas cada mês traz nuances especiais. Em setembro, estamos em um Mês Universal 9, ou seja, reforça muito a energia de encerramentos e desapego que permeou todo o ano.

É como se fosse uma chamada final pra gente encerrar o que precisa na nossa vida e poder se abrir ao novo no ano que vem — será o Ano Universal 1, que dá início a um novo ciclo de 9 anos.

Mas até o final do ano teremos outros números importantes e que, se soubermos usar seus significados a nosso favor, podemos virar o jogo para realmente renascer em 2026:

Outubro – Mês Universal 1: teremos uma prévia do que será 2026, que será Ano Universal 1. É o chamado para iniciar algo novo, mesmo em meio a despedidas.

Novembro – Mês Universal 2 reforça as tensões e dúvidas, mas também traz chance de decisões que libertam.

Dezembro – Mês Universal 3: fecha 2025 com expansão, alegria e fé renovada. É o momento de celebrar vitórias e entrar em 2026 mais leve.

O que a Astrologia indica até dezembro?

Enquanto a Numerologia mostra o pano de fundo, a Astrologia detalha como esse processo acontece, através dos trânsitos planetários.

Em setembro, viveremos a última temporada de eclipses de 2025, podendo sinalizar crises e encerramentos — o que combina com a energia do Mês 9.

Além disso, temos um chamado para nos reaproximarmos dos nossos sonhos (Eclipse Lunar em Peixes de 07/09), mas também reforça a necessidade de organização e ação prática (Eclipse Solar em Virgem de 21/09) para chegarmos onde desejamos no fim do ano.

Ou seja, é hora de estruturar os sonhos (Peixes) para que ainda possam ser realizados de fato (Virgem) em 2025.

Mas os últimos meses de 2025 têm oportunidades ainda mais concretas de virarmos o jogo ainda neste ano.

Novembro

Marte (ação) faz oposição a Urano (rupturas) no dia 04/11, trazendo uma forte energia de rebeldia e libertação.

Esse trânsito gera vontade de arriscar, “chutar o balde”, mudar rotas e buscar novos horizontes.

Ao mesmo tempo, pode gerar instabilidade, divergências e até rompimentos inesperados.

Novembro é o mês do “basta”: quando surge o impulso de se libertar do que prende, mas o desafio é não agir no calor da emoção.

Dezembro

A Lua Nova em Sagitário, no dia 19/12, traz uma energia de festa, fé e expansão. É como se o céu desse uma injeção de otimismo para fechar 2025 de cabeça erguida.

Sagitário conecta com o sentido da vida: idealismo, espiritualidade, busca por novos caminhos.

Em sintonia com o Mês Universal 3, convida a se conectar com alegria e confiança no futuro.

Dezembro é o momento de virar a página com confiança e se preparar para 2026 com entusiasmo e visão mais ampla.

Em resumo

Setembro: encerrar ciclos e encarar crises → reorganizar a vida.

Outubro: lidar com poder e excessos → renascimento emocional.

Novembro: vontade de se libertar → agir com consciência.

Dezembro: celebrar conquistas → entrar em 2026 com otimismo.

Essa sequência mostra que os últimos meses de 2025 podem, sim, mudar seu ano. A chave é usar cada movimento — numérico e astrológico — como oportunidade de fechar portas e abrir janelas.

