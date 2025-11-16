Horóscopo

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 11:29

Fadiga do fim de ano? Veja práticas para reduzir o estresse Crédito: Personare

Estamos chegando na reta final do ano e o corpo pede pausa, ao mesmo tempo que os compromissos da agenda só aumentam, assim como o estresse e as preocupações. Se você sente fadiga de fim de ano, o Yoga pode te ajudar.

Além de entender esse fenômeno, aqui te mostro práticas simples que ajudam a reduzir o estresse e ampliar a presença no dia a dia.

O estresse aumenta no fim do ano? O que mostram os números

Além disso, a ansiedade e os problemas para dormir também crescem em 70% e 38%, respectivamente.

Entre as razões, estão a pressão mental que ocorre por conta do aumento de trabalho, a expectativa social em volta das comemorações e também as crenças de que tudo precisa estar resolvido até o final do ano.

Por que sentimos esse “peso invisível” do calendário?

Existe um peso invisível do calendário social, normalmente marcado por eventos, cumprimento de metas, longas jornadas, apresentações de escola, festas, presentes e aumento de gastos.

Isso provoca uma exaustão enorme nos meses de novembro e dezembro.

Em meio a isso, cuidados com o corpo, descanso e pausas são os primeiros a serem deixados de lado para dar conta da demanda.

Essa somatória de tendências leva ao desgaste físico e mental, diminuindo as chances de fechar o ciclo com intenção e cuidado.

Como amenizar essa tendência de sobrecarga?

É comum haver muitas escolhas nesse período: o que fazer, quais convites aceitar, como lidar com gastos e pressões familiares, psicológicas e emocionais.

Por isso, vale buscar técnicas que aumentem a presença e a reconexão consigo mesma, com um objetivo central: realizar escolhas conscientes e intencionais.

Aqui entram hábitos simples e práticas de yoga para reduzir a fadiga de fim de ano.

Ideias simples que funcionam:

Atividade sem telas por 15 minutos/dia: leitura, caminhada ao ar livre ou escrever sobre o seu dia em um caderno.

Movimente o corpo: procure fazer uma atividade física ao menos uma vez por semana.

Respirações conscientes entre tarefas: pare por 1–2 minutos e observe a respiração, alongando a exalação.

Descanse antes dos feriados: não deixe a pausa apenas para férias; programe microdescansos entre os dias de trabalho.

Mini práticas de yoga

O yoga é um grande aliado para buscar presença. Algumas posturas ajudam a acalmar o sistema nervoso e lidar com a fadiga que o fim do ano traz.

Como praticar: escolha um horário no dia ou — se possível — adicione pequenas pausas entre as atividades para praticar.

Duração: mantenha 5 a 6 respirações em cada postura — ou o tempo que sentir necessidade.

Dica de consistência: 10–15 minutos de yoga já ajudam a regular o ritmo entre tarefas.

Postura do Gato/Vaca (Marjariasana)

Benefícios: o movimento coordenado com a respiração ajuda a acalmar a mente.

Como fazer: em quatro apoios, alterne arqueando e estendendo a coluna com a respiração.

Postura do Gato/Vaca (Marjariasana)

Coração Derretido (Anahatasana)

Benefícios: promove uma sensação de bem-estar, paz e harmonia.

Como fazer: a partir de quatro apoios, deslize as mãos à frente e leve o peito em direção ao chão.

Postura do Coração Derretido (Anahatasana)

Postura da Flexão para Frente (Uttanasana)

Benefícios: alívio da fadiga e redução da ansiedade.

Como fazer: em pé, flexione o tronco à frente, soltando a cabeça e os ombros.

Postura da Flexão para Frente (Uttanasana)

Criança Feliz (Ananda Balasana)

Benefícios: promove sensação de contentamento e leveza.

Como fazer: deitada/o de costas, segure a parte externa dos pés com os joelhos flexionados e abertos.

Postura da Criança Feliz (Ananda Balasana)

Perguntas frequentes (FAQ)

1) Yoga ajuda mesmo na fadiga de fim de ano?Sim, práticas curtas direcionadas à respiração e alongamentos suaves reduzem a ativação mental e favorecem relaxamento e foco — um reforço valioso neste período.

2) Quantas vezes por semana devo praticar?Se possível, diariamente por 10–15 minutos. Se não der, 3 vezes por semana já oferecem benefícios perceptíveis.

3) Posso praticar à noite?Sim. Priorize posturas restaurativas (como Anahatasana e Criança Feliz) e respirações com exalação mais longa para facilitar o sono.

4) Sou iniciante. Por onde começo?Comece com Marjariasana para mobilizar a coluna, passe para Uttanasana de forma suave e finalize com Anahatasana ou Criança Feliz.

Maísa Farina CollaAstróloga e Instrutora de Yoga. Idealizadora do Programa Amaré, projeto que une esses dois saberes milenares com foco no cuidado individualizado e no equilíbrio físico, emocional e energé[email protected]

