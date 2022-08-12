Como é praticado o Xamanismo: cristais, meditação e animal de poder Crédito: Personare

O Xamanismo é uma filosofia de vida muito antiga, que visa o reencontro do homem com os ensinamentos, fluxos da natureza e seu próprio mundo interior. Esse conjunto de ensinamentos milenares que, através da tradição de tribos indígenas do mundo todo, foram sendo transmitidos até os dias de hoje. Mas como é praticado o Xamanismo? É isso que vamos aprofundar neste artigo.

Os ensinamentos xamânicos são baseados na observação da natureza e seus sinais: Sol, Lua, os 4 Elementos (Terra, Água, Fogo, Ar), os três totens de poder (Animais, Plantas e Pedras), vento, chuva, todos os ciclos e manifestações da natureza.

Ao observarem os ciclos da natureza e suas manifestações, os antigos xamãs conseguiram perceber sua conexão com o todo e, assim, se abriram para o aprendizado daquilo que realmente somos.

Eles tornaram-se capazes de elevar a consciência e se relacionar com outras realidades e dimensões, assim como manter a plena e perfeita harmonia com a natureza, possibilitando a total integração de seus corpos físico, mental, emocional e espiritual.

Objetivos do Xamanismo

reconexão do ser com sua sabedoria interior;





ancoragem do poder pessoal;





limpeza dos corpos físicos e sutis;





limpeza e harmonização de ambientes;





harmonização plena do ser;





conscientização do aspecto espiritual de cada um e de sua interrelação com a natureza e com o planeta;





ativação das habilidades de coragem;





força e sabedoria para lidar com questões generalizadas;





curas e prevenção de distúrbios e doenças.

Como é praticado o Xamanismo?

Existem várias formas de como praticar o Xamanismo, mas o mais básico é o contato com a natureza e o despertar interior através desse contato. Por isso, algumas das práticas xamânicas mais comuns são:

rituais utilizando as forças da natureza;





jornadas xamânicas;





expansão da energia dos aliados de poder;





contato e aprendizado dos 3 reinos;





expansão da consciência através de instrumentos.

O que é a cura xamânica?

O conceito básico da cura xamânica é que “Ninguém cura o outro. A cura está dentro de cada um”.

Para o xamã, a cura está muito além da cessação da dor física e/ou emocional. Nesse sentido, curar é aprender a viver a própria vida em sua completude.

A primeira coisa importante dentro deste contexto é a consciência de que nós é que criamos nossa realidade. Tudo aquilo que nos acontece, somos nós que atraímos, pois tudo na natureza funciona através da lei da ressonância.

Por isso, a cura xamânica trabalha, antes de qualquer coisa, o auto conhecimento, a conscientização e aceitação de todas as suas qualidades e limitações. A cura xamânica se dá através da expansão da consciência para encontrar o fator de autocura.

O poder dos cristais no xamanismo

Os cristais são um dos totens mais importantes no Xamanismo, a conexão com o reino mineral é de suma importância para o caminho do xamã.

Cada pessoa tem um aliado de poder, que é sua pedra de poder e auxilia em todo seu processo de evolução e ascensão.

O que é meditação xamânica

Uma das formas de meditação xamânica mais conhecida é a jornada xamânica, uma meditação direcionada pelo ritmo do tambor, a fim de ativar o hemisfério direito do cérebro, trazendo as respostas mais puras direto da consciência.

O que é e como descobrir seu Animal xamânico

Ou seja, é uma reunião de forças interiores que trazem ensinamentos para nossa evolução em todos os níveis.

Para descobrir seu animal de poder, é necessário realizar uma jornada junto a um mestre xamã que possa confirmar o animal da pessoas e iniciar/sintonizar a mesma nessa energia. A partir de então, a pessoa passa a trabalhar com a energia desse animal, expandindo e desenvolvendo suas qualidades no dia a dia.

Onde estudar Xamanismo?

O Xamanismo real deve ser apreendido na prática, junto a um mestre xama que possa direcionar o discípulos nas praticas corretas, jornadas, iniciação dos totens de poder, etc.

O xamanismo trabalha muito mais com a prática e vivenciando que com teorias e conceitos, por isso o ideal é vivenciar o Xamanismo ao invés de estudá-lo.