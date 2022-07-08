Descubra os significados de sonhar com animais na sua vida Crédito: Personare

Você tem o costume de sonhar com animais? Aliás, você dá atenção aos seus sonhos? O inconsciente das pessoas, ou seja, a parte que você mesma desconhece sobre si, é um imenso produtor de símbolos que tentam se comunicar com sua consciência. Uma dessas formas são os sonhos.

Toda vez que você sonha, sua vida inconsciente pode estar tentando se conectar com a sua vida real. Claro que o inconsciente não funciona só quando você está dormindo. Mas os sonhos são uma fotografia do estado em que essa parte interna e oculta sua.

“A interpretação dos sonhos serve para elucidar e clarificar os símbolos enviados pelo inconsciente que estão representando aspectos psíquicos do sonhador. Esta análise nos permite conhecer um pouco mais sobre nós mesmos”, explica a psicoterapeuta Thaís Khoury.

OS SIGNIFICADOS DE SONHAR COM ANIMAIS

Por isso, a gente listou aqui algumas perguntas que você pode se fazer sobre o que está acontecendo na sua vida real quando você sonhar com um desses bichos.

Cobra

Você está com dificuldades de deixar algo no passado?Você tem reagido com apego ao que precisa se desprender?De que maneira você reage a mudança de ciclos?Você está se comportando de um jeito viciadoComo você tem desenvolvido novos e melhores hábitos?

Sonhar com cobra não necessariamente tem a ver com algo ruim. Pode ser um sinal de que você precisa passar por um ciclo de transformação, por exemplo, ou que é hora de entender se você está agindo com passividade sobre sua vida. Saiba mais sobre os significados de sonhar com cobra aqui.

Cachorro

Você está numa fase de preocupação com a segurança ou proteção ?Seu comportamento e sentimentos podem ser alguma repetição de hábitos (ou vícios) dos seus pais ou avós?Você se sente com dificuldade de fazer uma escolha?Será que algum vício está tomando decisões por você?Você acha que você está agindo para sabotar seu próprio sucesso?

“A amplificação de um sonho consiste em explorar mais a fundo os simbolismos daquilo que o inconsciente escolheu para representar uma situação psíquica para nós”, conta o terapeuta especialista em interpretação de sonhos, Yub Miranda.

Rato

Como está o seu estado de saúde? Qual foi a última vez que você fez exames de rotina?Você está sentindo como se sua energia estivesse sendo roubada?Seus hábitos comportamentais estão prejudicando sua disposição física?Você está numa boa fase para alcançar suas metas com praticidade?Como você tem lidado com dinheiro?

Peixe

Você tem dedicado tempo na sua vida para se conhecer melhor?Você está com disposição para mergulhar no seu inconsciente, como fazer terapia?Sua vida emocional, afetiva ou interior está te satisfazendo?Você sabe quais hábitos, crenças, valores e vícios te deixam com a sensação de insatisfação?Você quer “fecundar” algum projeto, começar uma nova fase na sua vida ou engravidar?