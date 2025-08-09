Prática ancestral

30 plantas medicinais e para que servem

Pó, drágeas, cápsulas, infusões? Saiba qual a melhor maneira de aproveitar as plantas medicinais no seu dia a dia

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 16:00

30 plantas medicinais e para que servem Crédito: Personare

O uso de plantas medicinais é uma prática ancestral que vem sendo utilizada ao longo de séculos para o tratamento de uma ampla gama de problemas de saúde, tanto físicos quanto emocionais.

A fitoterapia, que é o estudo e o uso dessas plantas com fins terapêuticos, tem se tornado cada vez mais popular, principalmente em um mundo que busca alternativas naturais para o cuidado da saúde.

No Brasil, um país com imensa biodiversidade, muitas plantas medicinais brasileiras desempenham um papel crucial no bem-estar da população.

Neste guia, exploraremos o que são as plantas medicinais, suas diversas aplicações e os diferentes métodos de preparação bem como algumas das plantas medicinais brasileiras mais conhecidas e estudadas.

O que são plantas medicinais?

As plantas medicinais são aquelas que contêm compostos bioativos em suas folhas, flores, raízes ou cascas capazes de exercer efeitos terapêuticos no corpo humano.

Ervas medicinais Crédito: Shutterstock

Essas substâncias bioativas variam conforme o tipo de planta, e suas propriedades podem incluir efeitos anti-inflamatórios, analgésicos, calmantes, digestivos e antioxidantes.

Já o fitoterápico é um produto obtido a partir de plantas medicinais, que pode ser consumido na forma de comprimido, cápsula, xarope, creme, entre outras formas.

Leia mais Regulação emocional: técnicas para lidar com as suas emoções

O Brasil possui imensa biodiversidade e um histórico cultural de uso de plantas medicinais. Além disso, conta com políticas públicas regulatórias que buscam garantir a segurança e a eficácia de suas aplicações no Sistema Único de Saúde (SUS).

Atualmente, os brasileiros têm a cesso a plantas medicinais e fitoterápicos que constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename.

ATENÇÃO!

Nem todas as plantas são seguras para uso medicinal, e algumas podem ser tóxicas ou ter efeitos prejudiciais à saúde, se utilizadas de forma incorreta.

Por isso, a produção e utilização de fitoterápicos são regulados por autoridades de saúde em muitos países, inclusive no Brasil, garantindo assim a qualidade, segurança e eficácia desses produtos.

Benefícios das Plantas Medicinais

As plantas medicinais podem tratar uma ampla variedade de condições, desde problemas digestivos até transtornos mentais. Em seguida, estão algumas das principais propriedades terapêuticas das plantas:

Anti-inflamatórias: ajudam a reduzir processos inflamatórios no corpo.

Analgésicas: aliviam a dor de forma natural.

Antioxidantes: combatem os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce.

Calmantes: são eficazes no alívio do estresse e da ansiedade.

Digestivas: ajudam no bom funcionamento do sistema digestivo, tratando problemas como azia e prisão de ventre.

Diversos estudos científicos comprovam a eficácia dessas plantas não apenas como tratamentos alternativos, mas também como complementos valiosos à medicina convencional.

Leia mais Estados da mente no Yoga: use seu corpo para ir da distração à clareza

30 plantas medicinais e seus benefícios

Alcachofra (Cynara scolymus L.): Auxilia no tratamento de dislipidemias e distúrbios hepáticos.

Alcachofra (Cynara scolymus L.): Auxilia no tratamento de dislipidemias e distúrbios hepáticos.

Alho (Allium sativum): Tem propriedades antibióticas e é eficaz para a saúde cardiovascular.

Amburana (Amburana cearensis): Eficaz no tratamento de doenças respiratórias e inflamações.

Aloe vera (Aloe barbadensis): Excelente para a pele, utilizada em queimaduras e feridas.

Aloe Vera (babosa) Crédito: Divulgação / Floragem

Arnica (Arnica montana): Usada para alívio de contusões e dores musculares.

Alecrim (Rosmarinus officinalis): Estimula a memória e melhora a circulação.

Boldo (Peumus boldus): Auxilia no tratamento de problemas hepáticos e digestivos.

Cabeludinha (Myrciaria glazioviana): Rica em vitamina C, usada para fortalecer o sistema imunológico.

Camomila (Matricaria chamomilla): Usada para relaxamento, alívio da insônia e problemas digestivos.

Catuaba (Trichilia catigua): Estimulante natural, utilizada para melhorar a libido e a função sexual.

Cássia (Senna alexandrina): Laxante natural, ajuda no tratamento da prisão de ventre.

Leia mais 7 chás de camomila e seus benefícios para a saúde

Cúrcuma (Curcuma longa): Anti-inflamatória e antioxidante, útil para dores crônicas e artrites.

Cúrcuma Crédito: Shutterstock

Dente-de-leão (Taraxacum officinale): Diurético natural, auxilia na limpeza do fígado.

Dente-de-leão (Taraxacum officinale): Diurético e purificador do fígado.

Erva-cidreira (Melissa officinalis): Calmante, melhora o sono e alivia o estresse.

Echinacea (Echinacea purpurea): Fortalece o sistema imunológico, especialmente durante gripes e resfriados.

Gengibre (Zingiber officinale): Anti-inflamatório, analgésico e digestivo.

Gengibre Crédito: Punyada/ Freepik

Ginkgo biloba (Ginkgo biloba): Melhora a circulação sanguínea e a memória.

Guaco (Mikania glomerata): Expectorante utilizado para tosse e bronquite.

Guaraná (Paullinia cupana): Estimulante, melhora a disposição e o foco mental.

Hortelã (Mentha piperita): Alivia dores de cabeça, cólicas e problemas digestivos.

Leia mais 6 benefícios da planta hortelã para a saúde e como usá-la

Isoflavona de soja (Glycine max): Alivia sintomas do climatério, como ondas de calor e sudorese.

Lavanda (Lavandula angustifolia): Acalma a mente e auxilia no combate à ansiedade.

Lichia (Litchi chinensis): Auxilia na digestão e possui propriedades antioxidantes.

Maracujá (Passiflora edulis): Tem efeito relaxante e indicado para combater a insônia.

Marapuama (Ptychopetalum olacoides): Estimulante do sistema nervoso central e afrodisíaco.

Menta (Mentha spicata): Alivia dores de cabeça, náuseas e cólicas.

Passiflora (Passiflora incarnata): Calmante natural, ajuda no combate à insônia e à ansiedade.

Sálvia (Salvia officinalis): Usada para problemas digestivos e menopausa.

Principais formas de usar as plantas medicinais

As plantas medicinais podem ser utilizadas de diversas maneiras, dependendo das necessidades do usuário e das características da planta.

Cada forma de preparo extrai os compostos bioativos de maneiras diferentes a fim de proporcionar benefícios variados.

As formas mais comuns de utilização incluem:

Pó

O pó de plantas medicinais é obtido pela moagem de folhas, raízes ou flores e usado para preparações como sopas, sucos ou vitaminas.

Exemplos incluem a moringa e a cúrcuma, que são ricas em antioxidantes e têm propriedades anti-inflamatórias.

Comprimidos e tabletes

Os comprimidos e tabletes contêm os princípios ativos das plantas em uma dose sólida, sendo indicados para um efeito terapêutico concentrado.

Comprimidos de plantas como o ginseng são muito utilizados para melhorar a energia e combater a fadiga.

Drágeas

Semelhantes aos comprimidos, mas com um revestimento externo que protege os compostos da degradação gástrica.

As drágeas de ginkgo biloba, por exemplo, são usadas para melhorar a circulação sanguínea e a memória.

Cápsulas

As cápsulas contêm substâncias oleosas ou compostos ativos suspensos em óleos.

Elas são ideais para substâncias mais oleosas, por exemplo, o óleo de lavanda, indicado para tratar problemas de sono e ansiedade.

Infusões (chás)

Preparações simples com plantas frescas ou secas e água quase fervente.

Comum em ervas como camomila e erva-cidreira.

Decoctos

Usados para partes mais duras das plantas, como raízes e cascas.

Raízes de gengibre e cascas de canela, por exemplo, são ingredientes usados em decoctos, sendo eficazes no alívio de dores e problemas digestivos.

Tinturas

Preparações concentradas feitas a partir de plantas secas.

Tinturas de echinacea, por exemplo, são ótimas para fortalecer o sistema imunológico.

Alcoolaturas

Semelhantes às tinturas, mas feitas com plantas frescas, tornando-as mais concentradas.

Alcoolaturas de guaco, por exemplo, são úteis para aliviar tosse e bronquite.

Considerações Finais

O uso de plantas medicinais é uma alternativa natural eficaz, desde que seja feito com cautela e orientação profissional.

Fitoterapeutas ou médicos especializados são fundamentais para garantir o uso seguro e eficaz das plantas, aproveitando ao máximo os seus benefícios.

Este vídeo pode te interessar