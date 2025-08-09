30 plantas medicinais e para que servem

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 16:00
O uso de plantas medicinais é uma prática ancestral que vem sendo utilizada ao longo de séculos para o tratamento de uma ampla gama de problemas de saúde, tanto físicos quanto emocionais.
A fitoterapia, que é o estudo e o uso dessas plantas com fins terapêuticos, tem se tornado cada vez mais popular, principalmente em um mundo que busca alternativas naturais para o cuidado da saúde.
No Brasil, um país com imensa biodiversidade, muitas plantas medicinais brasileiras desempenham um papel crucial no bem-estar da população.
Neste guia, exploraremos o que são as plantas medicinais, suas diversas aplicações e os diferentes métodos de preparação bem como algumas das plantas medicinais brasileiras mais conhecidas e estudadas.
As plantas medicinais são aquelas que contêm compostos bioativos em suas folhas, flores, raízes ou cascas capazes de exercer efeitos terapêuticos no corpo humano.
Essas substâncias bioativas variam conforme o tipo de planta, e suas propriedades podem incluir efeitos anti-inflamatórios, analgésicos, calmantes, digestivos e antioxidantes.
Já o fitoterápico é um produto obtido a partir de plantas medicinais, que pode ser consumido na forma de comprimido, cápsula, xarope, creme, entre outras formas.
O Brasil possui imensa biodiversidade e um histórico cultural de uso de plantas medicinais. Além disso, conta com políticas públicas regulatórias que buscam garantir a segurança e a eficácia de suas aplicações no Sistema Único de Saúde (SUS).
Atualmente, os brasileiros têm a cesso a plantas medicinais e fitoterápicos que constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename.
ATENÇÃO!
Nem todas as plantas são seguras para uso medicinal, e algumas podem ser tóxicas ou ter efeitos prejudiciais à saúde, se utilizadas de forma incorreta.
Por isso, a produção e utilização de fitoterápicos são regulados por autoridades de saúde em muitos países, inclusive no Brasil, garantindo assim a qualidade, segurança e eficácia desses produtos.
As plantas medicinais podem tratar uma ampla variedade de condições, desde problemas digestivos até transtornos mentais. Em seguida, estão algumas das principais propriedades terapêuticas das plantas:
Anti-inflamatórias: ajudam a reduzir processos inflamatórios no corpo.
Analgésicas: aliviam a dor de forma natural.
Antioxidantes: combatem os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce.
Calmantes: são eficazes no alívio do estresse e da ansiedade.
Digestivas: ajudam no bom funcionamento do sistema digestivo, tratando problemas como azia e prisão de ventre.
Diversos estudos científicos comprovam a eficácia dessas plantas não apenas como tratamentos alternativos, mas também como complementos valiosos à medicina convencional.
Alcachofra (Cynara scolymus L.): Auxilia no tratamento de dislipidemias e distúrbios hepáticos.
Alho (Allium sativum): Tem propriedades antibióticas e é eficaz para a saúde cardiovascular.
Amburana (Amburana cearensis): Eficaz no tratamento de doenças respiratórias e inflamações.
Aloe vera (Aloe barbadensis): Excelente para a pele, utilizada em queimaduras e feridas.
Arnica (Arnica montana): Usada para alívio de contusões e dores musculares.
Alecrim (Rosmarinus officinalis): Estimula a memória e melhora a circulação.
Boldo (Peumus boldus): Auxilia no tratamento de problemas hepáticos e digestivos.
Cabeludinha (Myrciaria glazioviana): Rica em vitamina C, usada para fortalecer o sistema imunológico.
Camomila (Matricaria chamomilla): Usada para relaxamento, alívio da insônia e problemas digestivos.
Catuaba (Trichilia catigua): Estimulante natural, utilizada para melhorar a libido e a função sexual.
Cássia (Senna alexandrina): Laxante natural, ajuda no tratamento da prisão de ventre.
Cúrcuma (Curcuma longa): Anti-inflamatória e antioxidante, útil para dores crônicas e artrites.
Dente-de-leão (Taraxacum officinale): Diurético natural, auxilia na limpeza do fígado.
Erva-cidreira (Melissa officinalis): Calmante, melhora o sono e alivia o estresse.
Echinacea (Echinacea purpurea): Fortalece o sistema imunológico, especialmente durante gripes e resfriados.
Gengibre (Zingiber officinale): Anti-inflamatório, analgésico e digestivo.
Ginkgo biloba (Ginkgo biloba): Melhora a circulação sanguínea e a memória.
Guaco (Mikania glomerata): Expectorante utilizado para tosse e bronquite.
Guaraná (Paullinia cupana): Estimulante, melhora a disposição e o foco mental.
Hortelã (Mentha piperita): Alivia dores de cabeça, cólicas e problemas digestivos.
Isoflavona de soja (Glycine max): Alivia sintomas do climatério, como ondas de calor e sudorese.
Lavanda (Lavandula angustifolia): Acalma a mente e auxilia no combate à ansiedade.
Lichia (Litchi chinensis): Auxilia na digestão e possui propriedades antioxidantes.
Maracujá (Passiflora edulis): Tem efeito relaxante e indicado para combater a insônia.
Marapuama (Ptychopetalum olacoides): Estimulante do sistema nervoso central e afrodisíaco.
Menta (Mentha spicata): Alivia dores de cabeça, náuseas e cólicas.
Passiflora (Passiflora incarnata): Calmante natural, ajuda no combate à insônia e à ansiedade.
Sálvia (Salvia officinalis): Usada para problemas digestivos e menopausa.
As plantas medicinais podem ser utilizadas de diversas maneiras, dependendo das necessidades do usuário e das características da planta.
Cada forma de preparo extrai os compostos bioativos de maneiras diferentes a fim de proporcionar benefícios variados.
As formas mais comuns de utilização incluem:
Pó
O pó de plantas medicinais é obtido pela moagem de folhas, raízes ou flores e usado para preparações como sopas, sucos ou vitaminas.
Exemplos incluem a moringa e a cúrcuma, que são ricas em antioxidantes e têm propriedades anti-inflamatórias.
Comprimidos e tabletes
Os comprimidos e tabletes contêm os princípios ativos das plantas em uma dose sólida, sendo indicados para um efeito terapêutico concentrado.
Comprimidos de plantas como o ginseng são muito utilizados para melhorar a energia e combater a fadiga.
Drágeas
Semelhantes aos comprimidos, mas com um revestimento externo que protege os compostos da degradação gástrica.
As drágeas de ginkgo biloba, por exemplo, são usadas para melhorar a circulação sanguínea e a memória.
Cápsulas
As cápsulas contêm substâncias oleosas ou compostos ativos suspensos em óleos.
Elas são ideais para substâncias mais oleosas, por exemplo, o óleo de lavanda, indicado para tratar problemas de sono e ansiedade.
Infusões (chás)
Preparações simples com plantas frescas ou secas e água quase fervente.
Comum em ervas como camomila e erva-cidreira.
Decoctos
Usados para partes mais duras das plantas, como raízes e cascas.
Raízes de gengibre e cascas de canela, por exemplo, são ingredientes usados em decoctos, sendo eficazes no alívio de dores e problemas digestivos.
Tinturas
Preparações concentradas feitas a partir de plantas secas.
Tinturas de echinacea, por exemplo, são ótimas para fortalecer o sistema imunológico.
Alcoolaturas
Semelhantes às tinturas, mas feitas com plantas frescas, tornando-as mais concentradas.
Alcoolaturas de guaco, por exemplo, são úteis para aliviar tosse e bronquite.
O uso de plantas medicinais é uma alternativa natural eficaz, desde que seja feito com cautela e orientação profissional.
Fitoterapeutas ou médicos especializados são fundamentais para garantir o uso seguro e eficaz das plantas, aproveitando ao máximo os seus benefícios.
