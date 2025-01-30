A hortelã é uma planta com propriedades medicinais Crédito: Imagem: Galumphing Galah | Shutterstock

A hortelã ( Mentha spicata ) é uma planta herbácea perene originária da Europa e da Ásia, amplamente cultivada em diversas regiões do mundo. Conhecida por seu aroma refrescante e sabor característico, é valorizada na culinária, utilizada em pratos doces e salgados, bem como em bebidas. Além de seu uso gastronômico, oferece diversos benefícios à saúde, tornando-se uma aliada natural no cuidado do bem-estar físico e mental.

Veja, a seguir, 6 benefícios da planta hortelã para a saúde e como usá-la!

1. Alivia dores de cabeça

A hortelã ajuda a aliviar dores de cabeça e enxaquecas . No estudo “ Analgesic, Anti-Inflammatory and Antipyretic Effect of Mentha spicata (Spearmint) “, publicado no Journal of Pharmaceutical Research International , os pesquisadores identificaram que o extrato metanólico da hortelã apresentou significativas propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antitérmicas em animais de laboratório, apoiando o seu uso como um medicamento na medicina popular.

2. Melhora a digestão

A hortelã possui compostos com ação antiespasmódica que ajudam a relaxar os músculos do trato digestivo, aliviando sintomas como cólicas, gases e inchaço abdominal. Seu consumo estimula a produção de bile, facilitando a digestão de gorduras e promovendo o bom funcionamento do fígado .

Além disso, segundo o estudo “ Mentha spicata L. essential oil, phytochemistry and its effectiveness in flatulence “, publicado no Journal Traditional and Complementary Medicine , o óleo essencial de hortelã é usado tradicionalmente para tratamento de flatulência. Conforme os pesquisadores, as propriedades como efeitos digestivos, analgésicos e antiespasmódicos agem sinergicamente e reduzem a gravidade da flatulência no estômago.

3. Alívio do estresse e da ansiedade

A hortelã é conhecida por suas propriedades calmantes que ajudam a reduzir a ansiedade e o estresse . Seu aroma fresco e mentolado tem um efeito relaxante sobre o sistema nervoso, promovendo uma sensação de alívio. O seu consumo pode ajudar a diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, no corpo.

O chá de hortelã alivia as cólicas menstruais Crédito: Imagem: kostrez | Shutterstock

4. Redução de cólicas menstruais

O chá de hortelã é indicado para reduzir a intensidade e a duração das dores associadas ao ciclo menstrual , como as cólicas, proporcionando conforto durante esse período. Seu efeito relaxante nos músculos uterinos contribui para a diminuição das contrações dolorosas.

5. Ação antibacteriana

A hortelã possui potentes propriedades antibacterianas que a tornam eficaz no combate a diversas infecções e no controle do crescimento de bactérias. O mentol, seu composto ativo, atua inibindo a atividade de patógenos, ajudando a prevenir infecções em feridas e a manter a saúde bucal.

No estudo “ Chemical composition, antioxidant, antimicrobial and Antiproliferative activities of essential oil of Mentha spicata L. (Lamiaceae) from Algerian Saharan atlas “, publicado no BMC Complementary and Alternative Medicine , o óleo essencial de hortelã se mostrou mais eficaz contra o Staphylococcus epidermidis , uma bactéria Gram-positiva, que faz parte da flora normal da pele humana e das mucosas, sendo comumente encontrada na superfície da pele, nas regiões das axilas, nas fossas nasais e em outras partes do corpo.

6. Alívio de sintomas respiratórios

A hortelã possui propriedades anti-inflamatórias, antivirais e descongestionantes que ajudam no tratamento de gripes , resfriados e outras condições respiratórias. Seu consumo auxilia na redução da tosse, congestão nasal e inflamações na garganta, promovendo alívio dos sintomas e facilitando a respiração.

Formas de utilizar a hortelã

A hortelã pode ser consumida de diversas maneiras, tornando seu uso versátil e agradável. Veja algumas formas de incorporá-la ao dia a dia:

Chá de hortelã: preparado com folhas frescas ou secas, é uma maneira simples e eficaz de aproveitar seus benefícios.

Saladas: folhas frescas de hortelã adicionam um toque refrescante a saladas de frutas ou vegetais.

Smoothies e sucos: incorporar hortelã a bebidas proporciona sabor e frescor adicionais.

Molhos e pestos: pode ser usada para preparar molhos para massas ou carnes, conferindo um sabor único.

Sobremesas: a hortelã é um complemento ideal para sobremesas como sorvetes, mousses e bolos, adicionando frescor e aroma.

Cuidados importantes

Embora a hortelã seja uma planta com diversos benefícios para a saúde, seu uso deve ser feito com cautela. Ela não deve ser considerada um substituto para o tratamento médico profissional. Em casos de doenças graves ou condições de saúde específicas, é essencial buscar o acompanhamento de um médico.