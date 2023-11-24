Zé Ramalho e Alceu Valença agitam a sexta (24) no ES; agenda

Relacionado ao Festival de Música Erudita, O recital propõe um olhar para as histórias e vidas com as quais cruzamos cotidianamente nas ruas. É no espaço público que se dá especialmente o encontro com o outro – e é desse espaço e de seus múltiplos significados que falam as obras interpretadas pelo Quarteto Bratya e a harpista Maíni Moreno. A partir das 20h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos com retirada de 1 hora antes do evento.