Zé Ramalho e Alceu Valença agitam a sexta (24) no ES; agenda

Shows
Sama Rock Festival
Com show do cantor Zé Ramalho. A partir das 18h30, no Parador Internacional, Ilha de Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 200 (pista/inteira) e R$ 100 (pista/meia), à venda no site Zig.tickets.
Valencianas
Show de Alceu Valença com a orquestra de Ouro Preto. A partir das 21h30, no Espaço Patrick Ribeiro, Novo Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 189,75, à venda no site Blueticket.
Baladas e Festas
TrapLand
Com Kayblack. A partir das 22h, no Privilège Vitória, Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 240 (camarote/inteira) e R$ 120 (camarote/meia); R$ 180 (frontstage/inteira) e R$ 90 (frontstage/meia), à venda no site Zig.tickets.
Sextas Intenções
Com o cantor Glauco, grupo D' Bem com a Vida e DJs Júnior Ceará, Léo Pereira e Gustavo o Brabo. A partir das 22h, no Matrix Music Hall, na rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 500 (Lounge para 10 pessoas) e R$ 30 (setor/VIP), à venda no site Lebillet.
Let's go!
Com Gustavo Venturini, Pagode da Praia, Pagolife, e DJs Klebin e Jota Vianna. A partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site Zig.tickets.
Wt Funk!?
Com os DJs Monia Lombardi, Koreia, Mesquita de NV, Rogerin, Nazin. A partir das 22h, no Club Hitz. Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99714-4445. Ingressos: R$ 45 (camarote) e R$ 25 (pista), à venda no site Zig.tickets.
Ressaca do Soprano
Com grupo Reis da Resenha, e DJs Belucio, Diego Beats e MT Silvério. A partir das 22h, no Hangar Gastro Bar. Av. Braúna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 20 (pista/masculino) e R$ 10 (pista feminino), à venda no site Zig.tickets.
Santa Sexta
Com os DJs Bero, Edin, Jotta F, ML da Vila e Anderson Baduh. A partir das 23h, no Pink Elephant Vix. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 200 (Área Vip/inteira) e R$ 100 (Área Vip/meia); R$ 60 (pista/inteira) e R$ 30 (pista/meia), à venda no site Zig.tickets.
Especial Cazuza
Com Cadu Caruzo. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Crazy Cow
Com Eder Araújo, dupla Pedro e Lucas, e Banda Comichão. A partir das 23h, no Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
Rock 426
Com a banda Sheep & Parafina. A partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Sertanejo
Com Leandro Netto, Luccas e Felipe, Breno e Bernado. A partir das 22h, no Clube A. Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória.
I Am The Samba
Com os grupos Samba Júnior, Freelance, e DJs Koreia e Guilherme Correa. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista). Free, até as 23h (limitado até 200 pessoas).
Resenha
Com os grupos Nesse Clima, Pele Morena, e DJs Pedro Schimd e Fabrício V. A partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória.
Sexta Relax
Com Felipe Alves, grupo N'atividade, e DJ Wesley Santos. A partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro. Av. Mauro Miranda Madureira, Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim.
Samba Free
Com os grupos Samba Diverso, Samba Crioulo, Sem Medida e DJ Laion. A partir das 18h, no Defume’s Botequim. Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Entrada gratuita.
Culture Beat
Com os DJs Cuxa, Menário, Tônico e Titania. A partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: entrada liberada para os 50 primeiros, após R$ 25.
Funk Me
Com os DJs Karolla, Djay, Lu Coimbra, Breno e 4Lê. A partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: entrada liberada para os 50 primeiros, após 30.
Canto Pop
Com o grupo Blacksete. A partir das 20h, no Canto 27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Reservas pelo WhatsApp: (27) 98193-2829.
Samba na Toca
Com o grupo Já Gamei. A partir das 18h, no A Selva. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Músicas ao vivo
Brasilidades
Com Fabriccio. A partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.
MPB na Curva
Com Vinícius. A partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Pop Rock
Com Pelissari. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Encontro Sertanejo
Com Jenifer, Richard Viana, Rony e Ricy. A partir das 20h, no Buttecos Vitalino. Rua Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27)99644-2745.
Sextinha Brack Friday
Com Leonardo Valentim. A partir das 19h30, no Pocar Gastrobar. Rua Castelo Branco, 808, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99296-4304.
Pop Rock
Com Raphael Morais. A partir das 18h, no Flammes Bar. Av. José Miranda Machado, 487, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99579-7355.
Jazz Blues
Com Oziel Neto, Arthur Soares e Geremias Rocha. A partir das 19h, no A OCA. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Samba do Nill
Com Nill Noslin. A partir das 19h, no Pimenta Carioca. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória.
Sexta
Com Hualef Dias. A partir das 19h, No Postinho Bar e Petiscaria. Rua Maria de Oliveira Mares Guia, 7, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Pagonejo
Com Israel Araújo e grupo Expressão do Samba. A partir das 17h, no Recanto Botequim. Av. Braúna, Colina de Laranjeiras, Serra.
Sexta no Black Jack
Com Versão Pirata. A partir das 19h30, no Blackjack Bar. Rua Maria Nilce Magalhães, 37, Praia das Gaivotas, Vila Velha. Couvert: R$ 8.
Reggae Rock
Com JR. Bocca. A partir das 18h30, no Raízes Gastrobar. Rua Domingos Póvoa Lemos, 206, Jardim Camburi, Vitória.
Pop Rock e Mix
Com a banda Faixa Bônus. A partir das 20h, no Só Santo Botequim. Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99311-8564/ 99242-9313.
Especial
Expo Favela
O evento visa dar visibilidade aos empreendedores das comunidades, no qual ocorrerá palestras, workshops, exposições, atrações culturais, rodadas de negócios, pitches de startups, mentorias e debates. A programação começa às 10h20, e entre os destaques estão o DJ Fervo (20h) e apresentação da escola de Pega no Samba (20h30). No Centro de Eventos Ferrari, Rua Constante Sodré, 540, Santa Lucia, Vitória. Entrada gratuita. Confira a programação e a matéria completa no site HZ.
Cultura
Orquestra Brasileira de Cantores Cegos
A orquestra apresenta 15 canções que representam a tradição oral de vários estados brasileiros na voz de 25 artistas, sendo 16 cantores cegos. representando um país múltiplo, com manifestações populares como o congo e a música tupiniquim. Espetáculos às 14h30 e 19h30. No Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos retirados 1 hora antes do espetáculo.
Cinema de Borda
Uma oficina gratuita para as juventudes negras, no qual os participantes vão conhecer a história do cinema documental e noções básicas para a elaboração de roteiro e produção, e receberão apoio para a gravação de dois documentários que expressem o movimento negro. Até 8 de dezembro, na Associação Crescer com Viver. Rua Lorraine Santiago Vieira, 372, Adalberto Simão Nader, Guarapari.
Arena Sonora
A Arena Acusmática é um espaço dedicado a apresentações musicais não convencionais, possuindo uma arquitetura voltada para experimentações sensoriais através do som. A partir das 18h30, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Festival de Cinema Italiano
Venha tomar café conosco
Sinopse: Emerenziano, um inspetor de impostos de meia-idade, está em busca de uma esposa rica. Ele viaja para a Itália, onde conhece três irmãs que, embora ricas, não são nem um pouco jovens ou bonitas. Ele decide se casar com uma delas. É baseado no romance “La spartizione” de Piero Chiara. O filme foi premiado com dois prêmios “Nastro d'Argento”, de melhor roteiro e de melhor atriz coadjuvante. A partir das 1420, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.
Um amor de domingo
Sinopse: Drama que se passa em Bolonha, nos anos 70. Marzio, Samuele e Sandra são jovens cheios de sonhos e formam a banda musical "I Leggenda". Enquanto buscam o sucesso, eles enfrentam desafios pessoais e uma reviravolta inesperada em suas vidas. Acabam produzindo apenas uma única música: “O Décimo Quarto Domingo do Tempo Ordinário”. Trinta e cinco anos depois, eles se reencontram e precisam lidar com as consequências de suas escolhas passadas. A partir das 18h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.
Espetáculo
Ávidos de ter, caminham pelas ruas
Relacionado ao Festival de Música Erudita, O recital propõe um olhar para as histórias e vidas com as quais cruzamos cotidianamente nas ruas. É no espaço público que se dá especialmente o encontro com o outro – e é desse espaço e de seus múltiplos significados que falam as obras interpretadas pelo Quarteto Bratya e a harpista Maíni Moreno. A partir das 20h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos com retirada de 1 hora antes do evento.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Cirque Amar
Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível balé acrobático. As apresentações acontecem de segunda a sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 300 no site Guiche Web.
Mergulhando no Fundo do Mar
Evento voltado para crianças com brinquedos infláveis e um carrossel tematizado com mais de 300 mil bolinhas. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (1 hora); R$ 40 (30 minutos); R$ 35 (20 minutos). Após o tempo será cobrado R$ 1 por minutos excedente.
Natal do Mundo Bita
Decoração de Natal do Mundo Bita com jogo da memória, pula-pula, brinquedo sinuoso e tobogã escorregador com 22 metros de comprimento. No Shopping Praia da Costa, do piso L2 ao L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Atração com cobrança; Tobogã escorregador: R$ 5 para uma descida.
Uma Aventura Polar
Um cenário de muita neve, com ursos polares, que remete ao Polo Norte, onde vive o Papai Noel. Além da árvore de Natal de 9 metros, um trenzinho vai levar as crianças para passear por toda a área da decoração. Todos os dias no piso L2 do shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Visitação gratuita. Passeio de Trenzinho: R$ 10 para duas voltas
Decoração Doce Natal
Decoração temática com diversos tipos de doces natalinos coloridos bolas, ursos, trono do Papai Noel e árvore interativa de 6m de altura vai permitir que o público passe por dentro dela e tire fotos. Todos os dias no Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra, Visitação gratuita. Circuito do Noel: R$ 50 por 30 minutos.
Decoração de Natal - Presentes de Natal
Caixas gigantes de presentes de Natal abrigam diferentes cenários da casa do Papai Noel, permitindo que as pessoas entrem nas caixas, tirem fotos, e contemplem cada cômodo da casa do bom velhinho, como sala, quarto, escritório e cozinha. O cenário é montado na varanda da Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Visitação gratuita.
Natal Vila nas Alturas
Decoração de natal do shopping Vila Velha com árvore instagramável, rena baloeira, mesa de pintura infantil, passeio na roda gigante e fotos com o Papai Noel Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. Ingresso para roda gigante: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Fotos com o Papai Noel: De segunda a sábado, das 14h às 17h e 18h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 17h e 18h às 21h.
Pista de patinação no gelo
Uma aventura que acontece todos os dias no Shopping Mestre Álvaro, piso L3. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De 14h às 22h. Ingressos: R$ 70 (1 hora) e R$ 50 ( 30 minutos). A patinação é permitida para pessoas a partir de 5 anos, sendo obrigatório o uso de meias.
Exposições
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos em linktr.ee/maesmuseu.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Tempo, Tempo, Tempo
Para comemorar os 40 anos de carreira, o jornalista e fotógrafo Tadeu Bianconi traz toda a diversidade de suas obras em exposição que fica até dia 25 de novembro, que reúne 900 fotografias, entre elas paisagens, abstrações, cotidiano e cidades. No Mosaico Fotogaleria, As visitas devem ser agendadas de segunda a sábado, em horário comercial, pelo WhatsApp: (27) 99943-0831 ou pelo e-mail [email protected]
Pulsar
A exposição apresenta o resultado de seis anos de pesquisa sobre um dos principais órgãos do corpo humano: o coração. O trabalho foi iniciado a partir de uma percepção dele como símbolo, metáfora e fonte de inspiração. Reúne mais de 20 obras com estudo de técnicas artísticas diversas, entre elas, cerâmica, desenho e pintura. Até dia 30 de dezembro, na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: De Segundas às sextas das 10h às 18h; Sábados das 10h às 14h. Entrada gratuita.
Caminho da Prainha
A exposição apresenta uma coleção de peças artísticas criadas por ceramistas que atuam na região do sítio histórico da Prainha (Vila Velha), utilizando argila e esmalte como materiais inspirados nos variados caminhos que conduzem à vivência na região. Até 10 de dezembro na Casa da Memória. Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo, das 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.
Envios Possíveis
A exposição que está em cartaz de forma gratuita no Parque Moscoso conta com painéis de obras pintadas à mão e vem transformando a realidade de pessoas de diversas idades que buscam, por meio da arte, expressar seus sentimentos e se reconectar com a saúde mental. Até 25 de novembro, na Avenida República, Centro, Vitória. Aberto todos os dias, das 5h às 22 h. Entrada gratuita.
Biomorfismo - Superfície Classe A lll
Explorando a relação entre a arte e reflexão sobre a recente pandemia, a exposição apresenta uma visão peculiar em torno da experiência humana diante da Covid-19. As pinturas revelam uma conexão com a essência da vida e a complexidade dos ecossistemas naturais, refletindo sobre a relação da interdependência dos seres vivos. Até 30 de novembro, na Casa da Memória, Sala Levino Fanzeres. Rua 25 de Março, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.
Por uma Crise de Imagem
Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Para agendamento de grupos, é preciso preencher um formulário neste link.
Mostra de Orquídeas
O público vai poder apreciar as orquídeas, aonde serão expostas várias espécies, além de diversos híbridos, ou seja, plantas originadas de espécies distintas. Até 26 de novembro, no Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Visitação: De quinta a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 13h às 21h. Evento gratuito.